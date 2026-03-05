Mladí fotbalisté se nebudou tísnit na jednom hřišti, přibudou dva umělé trávníky

Pavel Kortus
  13:18
Tréninkový areál fotbalistů na Složišti v Českých Budějovicích čekají novinky. Nejdřív tam postaví dvě hřiště s umělou trávou, v následujících letech má přibýt i víceúčelové sportoviště. První drobnější úpravy už jsou vidět nyní.
Areál Složiště získal darem Jihočeský kraj od města České Budějovice. (10....

Areál Složiště získal darem Jihočeský kraj od města České Budějovice. (10. listopadu 2025) | foto: Petr Lundák, MF DNES

Areál Složiště získal darem Jihočeský kraj od města České Budějovice.
Areál Složiště získal darem Jihočeský kraj od města České Budějovice. (10....
Areál Složiště získal darem Jihočeský kraj od města České Budějovice. (10....
Areál Složiště získal darem Jihočeský kraj od města České Budějovice. (10....
12 fotografií

Letos na podzim už budou fotbalistům ve Sportovním centru mládeže na Složišti sloužit dvě nová hřiště s umělou trávou. Takové jsou plány Jihočeského kraje, který 22 hektarů rozlehlý areál na okraji Českých Budějovic loni v listopadu převzal jako dar od města.

„Dokončuje se finální projekt. Na zimní sezonu pro tréninky i přátelské zápasy už by se měly obě plochy využívat. Hřišť s umělou trávou je v Budějovicích a okolí kritický nedostatek,“ popsal krajský radní a náměstek budějovické primátorky Petr Maroš.

Bude to první krok z krátkodobého plánu kraje. Nové „umělky“ vzniknou hned za hřištěm číslo jedna. Nahradí obě dosluhující hřiště s umělou trávou – jedno má klasické rozměry, druhé je menší a v minulosti bylo schované pod nafukovací halou. Na obou už se podepisoval čas a opotřebení. Díry a nerovnosti byly nebezpečné. U většího hřiště navíc v listopadu končí certifikace.

Areál Složiště získal darem Jihočeský kraj od města České Budějovice.
Areál Složiště získal darem Jihočeský kraj od města České Budějovice. (10. listopadu 2025)
Areál Složiště získal darem Jihočeský kraj od města České Budějovice. (10. listopadu 2025)
Areál Složiště získal darem Jihočeský kraj od města České Budějovice. (10. listopadu 2025)
12 fotografií

S novými hřišti získají fotbalisté kvalitní zázemí a také jednu plochu klasických rozměrů navíc. „Když se to podaří, bude to skvělé. Jedna umělka je v zimě plná od půl třetí do půl osmé večer. Vychází to tak, že se najednou musejí vejít na hřiště až čtyři týmy. To není ideální,“ zmínil Petr Benát, výkonný ředitel fotbalové akademie.

U hřišť by měly být i menší tribuny a zázemí. Akce by měla stát do 20 milionů korun. Krajský radní Maroš věří, že se vše povede a co nejdříve se začne stavět. Benát je opatrnější, ale pozitivní scénář si také přeje. „Zatím nemáme oficiální informaci, ale čekáme na ni každým dnem. Všichni víme, že taková investice není jednoduchá, ale snad se povede,“ potvrdil.

V delším časovém horizontu se na Složišti uvažuje o dalších investicích. Ty se týkají hlavně spodní části areálu. „Mělo by tam vzniknout všeobecné sportoviště. Časově to může být reálné za tři až pět let, ale je to velká investice. Letos by měl být představen koncept,“ poznamenal Maroš.

Schváleno. Budějovice darují Složiště kraji, ten ho za stovky milionů zvelebí

Už při převodu areálu na kraj se mluvilo o plaveckém bazénu, atletickém oválu nebo florbalové hale. Místo pro sportování by tam měla najít také veřejnost.

„Budu se snažit městu a kraji představit projekt rozšíření akademie o všestrannou a všesportovní přípravu dětí předškolního a mladšího školního věku. Pro ty starší pak už zaměření na jednotlivé sporty. Aby na Složiště mířili lidé z Budějovic i okolí a zasportovali si tam sami či s dětmi,“ zdůraznil Jiří Kotrba, který českobudějovickým Dynamem prošel všemi funkcemi od hráče, trenéra po spolumajitele i generálního manažera.

Od prosince je Kotrba členem správní rady akademie. Včera v dopise nigerijské majitelce klubu Nnece Ede sepsal poznatky ze svého dosavadního působení a svůj pohled nejen na fungování akademie.

Budějovická radnice vyzývá fotbalové Dynamo, aby jí předalo do správy Složiště

Ta podle něj pracuje dobře. „Ale zároveň Petru Benátovi říkám, že je třeba fungovat nejen tak, abychom udrželi úroveň, ale abychom se stále o kousek posouvali. Rozvoj areálu na Složišti s tím souvisí. Už za mého působení v klubu jsme měli velké plány včetně internátu s ubytováním pro sportovce, ale takové akce už nejde udělat svépomocí. Proto je dobře, že ho přebral kraj,“ podotkl Kotrba.

Tento krok si chválí i Benát. „Za půl roku se udělalo víc než za předchozích sedm let, co jsem v akademii. Jsou to třeba bezpečnostní branky, sítě, konstrukce za brankami a další vylepšení. Také travnatá hřiště jsou v daleko lepším stavu díky tomu, že se do jejich údržby a regenerace investovalo víc. Jsme spokojení, jak to funguje,“ doplnil.

V létě je kromě stavby hřišť s umělou trávou v plánu i standardní údržba travnatých ploch a vznik workoutového hřiště v místě mezi hlavní budovou a travnatou plochou číslo dva. V areálu totiž klasická posilovna schází.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Sparta vybouchla v Hradci, Kladno otočilo s Kometou. Derby pro Třinec, slaví i Plzeň

David Němeček ze Sparty padá po kontaktu s Connorem Bunnamanem z Hradce Králové.

V 50. kole hokejové extraligy nezvládla Sparta klíčový duel o nejlepší čtyřku, Hradci Králové podlehla 3:6. Kladno zvítězilo 4:2 nad mistrovskou Kometou, Pardubice udolaly Karlovy Vary 4:3 po...

Liberec a Plzeň mají jisté čtvrtfinále, play off si zahrají také Kladno a Olomouc

Plzeňští hokejisté se radují z vedoucí trefy proti Mladé Boleslavi.

Předposlední kolo hokejové extraligy určilo další dva čtvrtfinalisty. Liberec získal jistotu výhrou 4:0 nad Hradcem, Plzeň po vítězství 2:0 v Mladé Boleslavi. O čtvrtou příčku kromě Hradce dál...

Sparta otáčela v Liberci, Pardubice opět zvládly reprízu finále. Plzeň slaví v derby

Potyčka v utkání Liberce se Spartou.

Hokejová extraliga se po olympijské pauze opět naplno rozjela 48. kolem. Sparta zvládla důležitý souboj v Liberci, který po otočce porazila 2:1 po prodloužení. Vedoucí Pardubice si v repríze finále...

Žhář utíká a auto pohlcují plameny. Video ukazuje, jak shořel zastupitelův vůz

Osobní auto shořelo kompletně. (25. února 2026)

Kriminalisté pokračují ve vyšetřování úmyslně založeného požáru v Hluboké nad Vltavou. Oheň poničil v noci 25. února auta městského zastupitele Martina Vebera, který naznačil možné politické důvody....

Zavřená ulice u nemocnice i dva zbourané mosty. Budějovice čeká dopravní šílenství

Most je součástí zásadního dopravního městského okruhu.

Řidiči v Českých Budějovicích by si měli dobře zapamatovat termín 7. dubna. V ten den totiž přestane fungovat část městského okruhu v Mánesově ulici kvůli stavbě nového mostu přes Malši. Vytíženou...

Mladí fotbalisté se nebudou tísnit na jednom hřišti, přibudou dva umělé trávníky

Areál Složiště získal darem Jihočeský kraj od města České Budějovice. (10....

Tréninkový areál fotbalistů na Složišti v Českých Budějovicích čekají novinky. Nejdřív tam postaví dvě hřiště s umělou trávou, v následujících letech má přibýt i víceúčelové sportoviště. První...

5. března 2026  13:18

Spalovnu u Temelína nechceme. Místní bojují peticí, už má přes dva tisíce podpisů

Jaderná elektrárna Temelín (21. května 2025)

Spalovnu průmyslových odpadů odmítají obyvatelé obcí kolem lokality, kde ji firma plánuje. Stát má blízko Jaderné elektrárny Temelín. Odpor byl tak mocný, že za několik dnů podepsalo petici proti...

5. března 2026  9:21

Liberec a Plzeň mají jisté čtvrtfinále, play off si zahrají také Kladno a Olomouc

Plzeňští hokejisté se radují z vedoucí trefy proti Mladé Boleslavi.

Předposlední kolo hokejové extraligy určilo další dva čtvrtfinalisty. Liberec získal jistotu výhrou 4:0 nad Hradcem, Plzeň po vítězství 2:0 v Mladé Boleslavi. O čtvrtou příčku kromě Hradce dál...

4. března 2026  21:19

V Lipně je teď tolik sinic, jako mají přes léto rybníky. Značí to závažnější problémy

Snímek pořídila jedna z družic Copernicus Sentinel-2 18. prosince 2025.

Množství sinic v lipenské přehradě je letos i v zimě extrémně vysoké. Odpovídá hodnotám, které vykazují produkční rybníky v létě. Vyplývá to z analýzy vědců z Biologického centra Akademie věd ČR v...

4. března 2026  14:48

Psal o vystřílení i semtexu. Za výhrůžky na internetu uložil soud muži podmínku

ilustrační snímek

Krajský soud v Praze ve středu uložil dvouletý podmíněný trest s dohledem probačního úředníka Marku Čejdíkovi za podporu a propagaci terorismu na internetu a za vyhrožování teroristickým trestným...

4. března 2026  13:01

V Temelíně otevřeli reaktor a vyvezli palivo, elektrárna ukázala časosběrné video

V Temelíně vyvezli palivo z reaktoru

Vše začíná sejmutím pečetí Mezinárodní agentury pro atomovou energii. Pak se může spustit otevírání jaderného reaktoru a výměna paliva. Otevření trvá přibližně jeden týden, další čtyři dny pak zabere...

4. března 2026  12:44

Žhář utíká a auto pohlcují plameny. Video ukazuje, jak shořel zastupitelův vůz

Osobní auto shořelo kompletně. (25. února 2026)

Kriminalisté pokračují ve vyšetřování úmyslně založeného požáru v Hluboké nad Vltavou. Oheň poničil v noci 25. února auta městského zastupitele Martina Vebera, který naznačil možné politické důvody....

4. března 2026  9:16

Bez vědy bychom se dokázali i zahubit. S ní ovšem také, říká šéf Biologického centra

Premium
Libor Grubhoffer je biochemik, parazitolog a molekulární biolog. V letech...

Libor Grubhoffer je ředitelem Biologického centra v Českých Budějovicích. Vládní škrty si nepřipouštíme, prohlašuje. Zároveň přiznává, že to znamená ohrožení postavení naší vědy, které se v...

3. března 2026

Kriminalisté dopadli zloděje historických motocyklů, Péráka či Kývačku dál hledají

Zloděj nebo zloději ukradli šest červených motocyklů vyrobených v 50. a 60....

Kriminalisté už vědí, kdo před měsícem ukradl šest historických motocyklů z Olešníka na Českobudějovicku. Z krádeže obvinili dva muže, kteří už za sebou mají pestrou trestnou minulost. Zatím ale není...

3. března 2026  15:49

Jediná záchytka s pěti lůžky na celý kraj nestačí. Opilci končí v nemocnicích

Záchytná stanice je postavená tak, aby tam pacienti měli co nejmenší možnost si...

Celkem pět lůžek. Takovou kapacitu pro dospělé pacienty má protialkoholní záchytná stanice v Českých Budějovicích. V kraji je jediná, proto se do ní sváží opilci z celých jižních Čech. Lůžka nezřídka...

3. března 2026  12:08

Advantage Consulting, s.r.o.
ZKUŠENÝ SVÁŘEČ - 1 SMĚNA (40-70.000 Kč)

Advantage Consulting, s.r.o.
Jihočeský kraj
nabízený plat: 40 000 - 70 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Půl století starou knihovnu čeká oprava, dříve to bylo muzeum dělnického hnutí

Stará a nová. Větší budova vlevo sloužila původně jako muzeum a čeká ji...

Nejdříve to bylo Muzeum dělnického revolučního hnutí jižních Čech, po sametové revoluci ale začalo sloužit jako největší sídlo Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích. Teď stavení čeká...

3. března 2026  8:58

Podezřelý z vražd skončil s traverzou v přehradě. Kniha líčí brzy promlčený případ

Bývalý kriminalista Václav Hýsek a spisovatel a novinář Pavel Pechoušek...

Po bestselleru o jihočeských vraždách přicházejí autoři, bývalý kriminalista Václav Hýsek a publicista Pavel Pechoušek, s druhým dílem. Popisují v něm dva případy, u nichž byli pachatelé dopadeni....

2. března 2026  16:55

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.