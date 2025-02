Boj o Dům umění trvá, po demonstraci míří zastánci jeho opravy na zastupitelstvo

Za kolik je možné opravit Dům umění – za téměř 90 milionů korun, za 150, či dokonce 190 milionů bez daně? Pokračují dohady kolem rekonstrukce budovy na náměstí Přemysla Otakara II. v Budějovicích, kde sídlí prestižní galerie. V posledních dnech se změnily také ve hru čísel a házení nejrůznějších částek za opravu.

Vedení města ale také zveřejnilo dokument, ve kterém se píše, že podle cen roku 2024 vyjde obnova na 89 milionů bez DPH. Pak jsou tam uvedené i o sto milionů vyšší sumy, jenže to jsou náklady pro projekt, který počítal s tím, že bude v budově také taneční scéna a Malé divadlo.

„Rozhodnutí nepouštět se do rekonstrukce, které zastupitelé učinili v prosinci, tedy vyšlo ze špatných čísel. Platná částka 89 milionů bez DPH by navíc nezatížila jen rozpočet pro letošní rok, ale rozložila by se do tří let,“ zdůraznil Michal Hořejší, jeden z hlavních představitelů iniciativy Dům umění nedáme.

Minulý čtvrtek uspořádal na náměstí Přemysla Otakara II. další demonstraci na podporu rekonstrukce a zachování úspěšné galerie na svém místě. Dorazilo asi sto lidí. Organizátoři tam vyzvali, aby na základě současných faktů zastupitelé přehodnotili svůj postoj na jednání v pondělí 17. února. Začne v devět hodin.

Náměstek primátorky pro investice Petr Maroš (ODS) ale znovu zopakoval, že si vedení města vybralo jiné priority a Dům umění letos rekonstruovat nezačne, protože už na něj nezbývají finance. Přednost dostalo například Letní kino Háječek, které se dočká modernizace.

„U rekonstrukce Domu umění se nepohybujeme mezi 150 až 250 miliony. Poslední varianta ani nebyla vyčíslena, protože oněch 250 milionů včetně DPH dokonce překračovala,“ uvedl mimo jiné Maroš.

Stavební povolení mají dva roky

Jeho vyjádření ale rozporuje například Martin Pikous (hnutí Občané pro Budějovice). „Organizátoři akce Dům umění nedáme upozornili na projekt s platným stavebním povolením za 89 milionů. Což je fakt. Město drží v ruce stavební povolení už od května 2023. To, že se rozhodlo vedení města tento projekt schovat do šuplíku a vytvářet novou variantu za 186 milionů, je čistě rozhodnutí pana náměstka,“ upozornil. Zdůraznil, že jsou to snadno ověřitelná fakta.

Jisté je, že v pondělí se bude téma Domu umění na zastupitelstvu hodně přetřásat. Opozice by také mohla přijít s novým návrhem, jak rekonstrukci spustit, aniž to zatíží letošní rozpočet. Někde ale bude nakonec nutné peníze najít.

Často se řeší také kompletní využití Domu umění po jeho rekonstrukci, aktuálně tam sídlí i část odboru kultury radnice. „Kromě galerie a zázemí pro vzdělávací kurzy, které nyní využívají školy a školky, se v projektu počítá s infocentrem nebo bezbariérovou terasou s vyhlídkou na centrum. Jedná se o vcelku nenáročnou přestavbu, díky níž může město jen získat,“ připomněla Veronika Faktorová z iniciativy Dům umění nedáme.

V souvislosti s tím si vedení radnice nyní nechává zpracovat studii, která řeší využití veškerých kulturních prostor pod správou města. Má být hotová na přelomu dubna a května. Na základě toho se budou politici rozhodovat, jak s historickou budovou kousek od radnice dál naloží.

Mezitím už ale kurátor galerie Michal Škoda také oznámil svůj konec. On je přitom tím, kdo stojí za renomé galerie, které se daří do Budějovic lákat přední světové umělce a architekty.

„Pokud se nezačne s rekonstrukcí v září, není možné to stihnout do podzimu 2027, aby byl dům připravený na rok 2028, kdy budou Budějovice Evropským hlavním městem kultury. Nehodlám tam už další lidi podle nastavené koncepce zvát. Dojedu výstavy, které jsou nasmlouvané, a končím. S tím skončí i galerie,“ řekl přednedávnem Škoda.

Architektonickou soutěž pro Dům umění vyhlásilo město v roce 2020. Objekt má zpracovanou dokumentaci s vydaným stavebním povolením a schválenou dotaci zhruba 20 milionů korun.