Dům umění na hlavním budějovickém náměstí opraví za 50 milionů korun

Žít by měla všechna patra. V přízemí se počítá s novým turistickým a informačním centrem, které doposud sídlí v prostorách nedaleké radnice.

„V prvním patře zůstane stávající Galerie současného umění a architektury. O podlaží výš pak budou kanceláře pro odbor kultury a cestovního ruchu. Počítáme také s prostorem pro sdílenou kancelář,“ popsal náměstek primátora Ivo Moravec.

„Ve třetím patře by pak bylo vzdělávací centrum pro děti a nad ním interaktivní prostor pro setkávání veřejnosti,“ vyjmenoval Moravec s tím, že využívat by se měly i střecha s terasou.

Radní města v srpnu schválili, jak má vypadat další příprava a vyhlášení soutěže. Předpokládaný odhad nákladů na stavební práce je nyní 50 milionů korun bez daně.

„Podle hrubého časového harmonogramu by měla soutěž o návrh skončit v únoru 2021. Následovat bude zpracování projektové dokumentace, jež může být hotové na přelomu let 2021 a 2022. Následně bude na řadě výběr zhotovitele,“ sdělil náměstek odhad s tím, že hotovo by mohlo být na konci roku 2023.

Dům nyní využívá několik nájemců a zástupci města slíbili, že budou se všemi v průběhu příprav jednat.

„Již několik let jsem volal po tom, aby se objekt zrekonstruoval. To je nyní vyslyšené. Působím tam více než 20 let a za tu dobu se galerie dostala na mezinárodní úroveň. Jezdí k nám lidé z celého světa, ale prostory tomu neodpovídají. Jsou nereprezentativní,“ uvedl kurátor galerie Michal Škoda. „Je to na dobré cestě a moc se těším na soutěž, která nás čeká,“ doplnil.

Galerie každý rok připravuje výstavy tuzemských i zahraničních autorů. Tou nejpopulárnější byla akce s názvem Vnímání architekta Jana Šépky. Při ní vedl z galerie tunel k Samsonově kašně, kterou obklopila několik metrů vysoká dřevěná stěna.

Ročně galerii navštíví zhruba deset tisíc lidí. Od 10. září tam mohou zájemci vidět výstavu Principy architekta Petra Hájka a jeho kolegů ze stejnojmenného ateliéru.