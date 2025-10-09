Stihne se oprava Domu umění do roku 2028? Uvidí se v listopadu, řekla primátorka

Nová kurátorka Galerie současného umění a architektury Kristýna Hájková představila svou vizi, kam bude prestižní galerii směřovat. Budějovická primátorka Dagmar Škodová Parmová přidala, jak to vypadá s plánovanou rekonstrukcí Domu umění, jehož jsou výstavní prostory součástí. Ještě je šance, že se to stihne do roku 2028.
Na téma Dům umění hovořily nová kurátorka galerie Kristýna Hájková (vlevo) a...

Na téma Dům umění hovořily nová kurátorka galerie Kristýna Hájková (vlevo) a budějovická primátorka Dagmar Škodová Parmová. | foto: Jan Jakovljevič, MF DNES

Kurátor Michal Škoda se po téměř 30 letech loučí s českobudějovickým Domem...
Dům umění (vpravo od hotelu Dvořák) stojí blízko radnice na náměstí Přemysla...
Nová kurátorka bude začínat znovu od nuly, Galerie současného umění a architektury teď víceméně končí. Tak reagoval odcházející kurátor budějovické galerie sídlící v Domě umění Michal Škoda na vyjádření své nástupkyně Kristýny Hájkové, že chce navázat na program, který měl výstavní prostor v minulosti.

Hájková nyní upřesnila, že chce pokračovat v tom, jak budou výstavy koncipované. „Budu se věnovat současnému umění, budu se věnovat architektuře. Mám v plánu sem přivážet i významné zahraniční autory,“ přiblížila své plány.

Škodovy komentáře ale chápe, jelikož každý kurátor má své přístupy a východiska pro svou tvorbu. Funkce se ujala 1. října, se Škodou nyní do konce roku působí vedle sebe. Spolupracují hlavně na administrativních záležitostech. „V následujících měsících si budeme předávat praktické organizační záležitosti, které se týkají chodu galerie,“ upřesnila Hájková.

Ráda by navázala na věhlas, jejž Škoda vybudoval. Zatímco návštěvníci mohou do konce listopadu v Domě umění vidět poslední počin, kterým Škoda završuje téměř třicetileté působení v čele instituce, nová kurátorka už skládá program na další sezonu.

„Na příští rok plánuji čtyři výstavní projekty, s nimiž bych ráda začala na jaře, ideálně na přelomu února a března,“ nastínila. Tři z výstav věnuje současným umělcům, jednu architektonickému studiu. Novinkou oproti dosavadnímu vedení bude, že každý rok prostoupí společná tematická linka, která přinese hlubší propojení výstav. V následujícím roce se zaměří na veřejný prostor, v roce 2027 se potom chystá věnovat kolektivní paměti.

Kdy začne oprava? Jasněji má být v listopadu

Ožehavým tématem je také rekonstrukce Domu umění. Dovést ho k ní považuje Hájková za jeden z cílů. Ačkoli je pravděpodobné, že se modernizace nestihne do roku 2028, kdy se stanou Budějovice evropským hlavním městem kultury, primátorka Dagmar Škodová Parmová tuto možnost ještě nevylučuje. Jasněji by mělo být v listopadu.

„Ještě to nemůžeme finálně říci, protože stále jednáme s architekty z ateliéru Malý Chmel, kteří dodali projekt rekonstrukce Domu umění,“ uvedla. Právě v listopadu chtějí mít celkový přehled o infrastruktuře, kterou mohou využít pro kulturní programy. „Tam se také rozhodne, jestli rekonstruovat už teď a zvládnout to do roku 2028,“ doplnila.

Pokud tento plán nevyjde, stávající prostory by sloužily dál a k přestavbě by radnice přistoupila v roce 2029 nebo 2030. Primátorka tak zmínila i další prostory, které lze využít pro kulturní akce. „Jedná se o Wortnerův dům, plánovanou novou Alšovu jihočeskou galerii. Máme k dispozici i některé další prostory, které jsou v našich kulturních zázemích, včetně výstavní síně radnice,“ řekla.

O kulturní zařízení nově pečuje příspěvková organizace Kulturní a sportovní zařízení města České Budějovice. Jejímu řediteli Janu Velikovskému tak ke sportovním přibyli i kulturní objekty. Už nyní spravují Slavii, od příštího roku přibyde kulturní dům Vltava. Řešit budou provoz i program.

„Ve všech ohledech kultury to bude širší debata, ať je to odbor kultury, radní pro kulturu, či instituce, jež kulturu zajišťují,“ popsal. V Domě umění zatím budou spravovat galerii a prostory pro edukační účely. Program galerie nechají plně na kurátorce.

