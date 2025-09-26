Jen dva. Když začalo před pár měsíci vedení českobudějovické radnice po dlouhých letech hledat nového „šéfa“ pro Dům umění, přihlásila se pouze dvojice Kristýna Hájková a Jiří Ptáček.
Důvodů pro tak malý zájem je více. Jedním z nich je bezesporu dění kolem budovy samotné, kde už měli být v tuto dobu stavaři a kompletně ji rekonstruovat. Vedení města však loni modernizaci stoplo s tím, že má teď jiné priority. U Domu umění se pak protestovalo a spory přesáhly i regionální dění.
|
Z Domu umění udělal Michal Škoda uznávanou středoevropskou galerii
Vítězem soutěže a novou kurátorkou Galerie současného umění a architektury v historickém domě na náměstí Přemysla Otakara II. se stala Kristýna Hájková. Do funkce oficiálně nastoupí 1. října a už má připravenou také svou vizi. Chystá se navázat na program, který měla galerie v minulosti, tedy na architekturu a současné umění.
„Lehkou změnou bude to, že každý rok se bude věnovat nějakému konkrétnímu tématu, a tudíž výstavy budou součástí širšího cyklu. V následujícím roce se budeme věnovat fenoménu veřejného prostoru, v roce 2027 kolektivní paměti a v roce 2028 bych chtěla navázat i na to, že České Budějovice budou evropským hlavním městem kultury,“ vyjmenovala Hájková.
Svou první výstavu v Domě umění chce uspořádat příští rok na jaře. Hodlá spolupracovat také s Filozofickou fakultou Jihočeské univerzity či Jihočeským divadlem.
Zatímco Kristýna Hájková mluví o tom, že chce navázat na program, končící kurátor Michal Škoda je opačného názoru. „Bude začínat znovu od nuly, Galerie současného umění a architektury teď víceméně končí,“ upozorňuje.
Čtvrteční vernisáží výstavy nazvané Dům v domě se završuje jeho skoro třicetileté tažení, kdy Škoda do Budějovic například opakovaně přilákal špičky světové architektury.
Nebál se ani kontroverznějších projektů, při jedné výstavě například jezdila po galerii vycpaná kočka na vysavači. Největší rozruch vzbudil projekt architekta Jana Šépky, kterých nechal postavit kolem Samsonovy kašny sedmimetrovou bariéru a chodilo se k ní po lávce vyvedené z galerie. Výstavu nazval Vnímání. „Snažil jsem se něco budovat, ale nepodařilo se mi to dotáhnout do konce. Nebylo to v mých silách,“ zmínil.
|
Za Dům umění bojovali s mečem a štítem, budějovické zastupitele ale nepřesvědčili
Nadále je pevně přesvědčený o tom, že město se mělo pustit do proměny Domu umění s galerií, který je v nelichotivém stavu a vůbec nemůže využít svůj potenciál. Projekt vzešel z architektonické soutěže v roce 2021. Už loni měl kompletní projektovou dokumentaci a také stavební povolení, mohlo se vypsat výběrové řízení na zhotovitele a letos už pracovat na proměně.
Dům umění a jeho program se následně měl stát jedním z tahounů Evropského hlavního města kultury v Budějovicích v roce 2028 (EHMK). Když se radnice otočila k projektu zády, oznámil nakonec Škoda, že už dál pokračovat nebude.
Co doporučí analýza
Vedení města je však spokojené s výběrem nové kurátorky a očekává, že Dům umění bude dál dobře fungovat, i když zatím bez modernizace. Zachované budou i vzdělávací programy pro děti.
„Není žádné zklamání, že se do soutěže přihlásili jen dva uchazeči. Paní Hájková je zkušená a představila nám svou vizi,“ řekla primátorka Dagmar Škodová Parmová.
Kurátorství se věnuje od roku 2019, zaměřuje se na konceptuální umění, sochařství, nová média a prostorové instalace. Připravovala, nebo se podílela na výstavách například pro Galerii hlavního města Prahy, pro domy umění v Brně nebo v Ústí nad Labem.
Nyní mohou zájemci ještě vyrazit na poslední výstavu pod taktovkou Michala Škoda. Je velmi symbolická, protože představuje tvorbu architektonického ateliéru Malý Chmel, který právě stojí za vítězným návrhem proměny Domu umění, a to ve spolupráci s berlínskými AFF Architekten. K vidění je do 30. listopadu.
|
Chci ze Samsonovy kašny udělat šperk, říká muž, který rozdělil Budějovice
A v té době by mohlo být také více jasno kolem samotné historické budovy, která je jen pár desítek kroků od radnice. Město si totiž nechalo zpracovat analýzu využití kulturních a výstavních prostor v Budějovicích a chce díky ní vytvořit strategii a směřování kultury do dalších let.
První výstupy už měly být k dispozici, ale nakonec se tak stane právě až v listopadu, kdy by se dokumentem měli zabývat i zastupitelé. Pokud analýza řekne jasné „ano“ pro proměnu Domu umění, může ho to rychleji vrátit do hry.
Každopádně primátorka už dříve uváděla, že s rekonstrukcí město počítá do roku 2030. To, že by se ale zmodernizovaný objekt stal pevnou součástí programu EHMK 2028, je už víceméně nereálné.