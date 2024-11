Teď Dům umění, zítra může být z budovy na hlavním náměstí lukrativní nemovitost

Tento týden mají Dům umění navštívit tři vyslanci ze severských zemí. V historické budově na českobudějovickém náměstí Přemysla Otakara II. se podívají na výstavu prací dánských architektů. Galerie tím jen potvrzuje svůj význam, který roky přesahuje hranice republiky. Přesto je její osud už delší dobu ohrožený.

Bývalé vedení radnice připravilo kompletní rekonstrukci budovy, kromě výstavních prostor měla sloužit i pro vzdělávání, informační centrum a podobně. Vše včetně stavebního povolení bylo přichystané, stačilo začít soutěžit zhotovitele a pustit se do proměny za zhruba 70 milionů korun.

Jenže současné vedení města v čele s ODS si to rozmyslelo, dalo přednost jiným projektům, už rok se tak vlastně přešlapuje na místě. Přitom se s Domem umění počítalo jako s jedním z tahounů Evropského hlavního města kultury (EHMK), jímž se Budějovice stanou v roce 2028.

V těchto dnech celá věc znovu ožívá a zastupitelé o ní jednali i na pondělní schůzi. „Před časem jsme jednání na téma rekonstrukce měli, teď už ne. Nejde jen o galerii, ale také o další důležitou aktivitu Domu umění, a to je naše vzdělávací oddělení pod vedením Šárky Kosové, kterým projde tisíc dětí a studentů za rok. Působím zde jako kurátor od roku 1998 a některé věci jsou nepřenositelné, se vší skromností říkám, že Dům umění je určitá značka. Je to také vizitka města, kterému budova patří,“ upozorňuje Michal Škoda. Z celé situace je velmi znepokojený.

Na začátku minulého týdne navíc v Uměleckoprůmyslovém muzeu v Praze počtvrté udělovali výroční Ceny České akademie vizuálního umění. A Dům umění získal ocenění v kategorii Instituce roku 2023.

Podle slov Škody i vyjádření zástupců města je ještě čas, aby se vše stihlo. Musí se však začít rozhodovat. „Někdy v lednu, nebo v únoru by se mělo vypsat výběrové řízení na zhotovitele, aby stavební práce začaly v září. Pak by se rekonstrukce zvládla do podzimu 2027 a na EHMK v roce 2028 bychom se stihli připravit,“ říká dále Škoda.

Náměstek primátorky pro investice Peter Maroš (ODS) řekl, že je na soutěž času o trochu více. Zástupci radnice proto vyhlašují výběrové řízení, aby vybraná firma udělala analýzu, jak bude vypadat využití všech kulturních objektů ve chvíli, kdy by město koupilo také DK Metropol, s nímž má rovněž plány.

„Výsledky bychom mohli mít nejpozději v dubnu,“ reagoval Maroš. Když se ukáže potřebnost Domu umění na svém místě, tak zůstane. „Ale zdůrazňuji, že městskou galerii chceme zachovat,“ ujistil. Otázkou tedy zůstává, kde by měla sídlit.

Michal Škoda si ale nyní nedovede představit jiné umístění z důvodů, které již uvedl. Výstavní prostor je sice renomovaný, ale samotný objekt dlouhé roky chátrá a přinejmenším vstup není vůbec důstojný. Není výjimkou, že chodbu a schody někteří využijí i jako nouzové WC, o patro výše je přitom galerie.

Návrat o 15 let zpátky

Kdo se k této problematice dostal až nyní, může pro něj být nová. Je ovšem mnohem starší, sahá pravděpodobně až k přelomu let 2009/2010. Už tehdy vznikl plán ukončit provoz Domu umění. Zastupitelé, a i tehdy byla mimo jiné u moci ODS, rozhodli poslat do likvidace společnost Městské kulturní domy, pod jejíž hlavičkou fungoval.

Ve hře byl prodej například KD Vltava, spekulovalo se i o Slavii a budově, kde sídlí Dům umění. Po velkém tlaku osobností z oblasti kultury však zůstal na svém místě.

MF DNES mluvila s několika lidmi, kteří u toho byli tehdy i nyní a shodli se, že plány na prodej Domu umění jsou opět živé. „Tohle teď není téma,“ odmítl rázně náměstek Petr Maroš.

Opoziční zastupitel Juraj Thoma (Občané pro Budějovice), který ještě jako náměstek rekonstrukci domu připravoval a prosazoval, si myslí něco jiného. „Prodej historického objektu se nabízí jako první úvaha i v souvislosti s tím, že se město chystá koupit a opravovat za stovky milionů korun DK Metropol,“ upozornil Thoma.