Bývalé doupě bezdomovců vyklidili, nový majitel chce v domě podnikat

Lidé bez domova ani drogově závislí se už v domě nezdržují. Ani se tam nedostanou, protože jim v tom brání mříže na vchodech, které tam nechali koncem července namontovat zástupci města po dohodě s novým majitelem objektu. Ten podnikl první kroky k postupné obnově domu a nechal ho vyklidit.

„V místnostech bylo několik tun nepořádku včetně injekčních stříkaček. Kompletní vyčištění trvalo dva týdny,“ popsal majitel nemovitosti Miroslav Martinus, který na úklid najal vyklízecí firmu. Její pracovníci odpad vytřídili a naplnili s ním několik desítek aut.

Dům je už prázdný a připravený pro další úpravy. Neodkladná je především oprava střechy, kterou zatéká. „Nikdo se o dům dlouho nestaral. Musíme ho rychle zabezpečit, abychom zamezili dalšímu chátrání,“ vysvětlil Martinus.

K celkové rekonstrukci chce přizvat architekta. Nevyhne se ani konzultaci prací s památkáři. Historická budova stojí v bezprostřední blízkosti náměstí Přemysla Otakara II. na památkově chráněném území.

„Dům není v dobrém stavu, takže to nebude hned. Opravy budou postupné,“ vysvětlil podnikatel z Českobudějovicka. Do budoucna by tam chtěl přesunout vlastní živnost zaměřenou na rukodělnou výrobu a budovu využívat jako sídlo firmy.