Přestavba parku Dukelská se zpozdí, stavbu komplikují herní prvky

Mezi stromy se vine stezka pro pěší i cyklisty, děti láká atraktivní hřiště, nová je kaskádovitá náplavka dlážděná kameny a plovoucí mola usnadňující vstup do vody. V takové podobě chtělo město České Budějovice otevřít začátkem příštího roku zrekonstruovaný park Dukelská, který se rozkládá na pravém břehu Malše mezi mostem Kosmonautů a Krumlovským.

Na stavbě se teď však pracuje jen sporadicky, v posledních týdnech tam není vidět žádný výrazný posun a je jasné, že akce nabírá velké zpoždění.

Stavba se komplikuje už od samého začátku, kdy geologický průzkum ukázal, že podloží říčního břehu je nevhodné pro stavbu opěrné zdi, jejíž instalace by se výrazně prodražila. Proto se firma rozhodla pro jiné řešení.

Nyní stavbu téměř zastavily spory mezi městem a zhotovitelem, jenž žádá zásadní navýšení rozpočtu. Město to odmítá a chce, aby firma Environmental Building dokončila projekt za smluvené peníze.

„Ústředním bodem jednání je cena herních prvků. Zhotovitel kvůli jejich pořízení požaduje navýšení rozpočtu o šest milionů korun, což je pro nás neakceptovatelné. Nejen, že se tím firma vzdaluje částce, s níž vyhrála soutěž, ale navíc to neumožňuje ani zákon o veřejných zakázkách,“ uvedl náměstek primátorky Petr Maroš s tím, že právě nízká cena herních prvků byla tím, co firmě pomohlo k získání zakázky.

Dodal, že ačkoli by to bylo jednoduché, nelze vzniklou situaci svádět na minulé vedení radnice, které soutěž vypisovalo. Věří, že město v této věci postupovalo správně a při výběru nepochybilo. To potvrdil i jeho předchůdce Ivo Moravec.

„Vítězná nabídka byla oproti konkurenčním asi o deset milionů nižší s tím, že nejvíce firma ušetřila právě na herních prvcích. Odbor pro veřejné zakázky se tak firmy ptal, zda nabídku nepodcenila a zda opravdu dokáže projekt zhotovit za tyto peníze. Odpověď byla kladná, a město tak nemělo důvod jim nevěřit,“ vysvětlil Moravec.

Podle zástupců firmy ale stavbu ovlivnilo mnoho faktorů, a současné navýšení výsledné ceny tedy neměli jak ovlivnit. „Zakázku jsme vysoutěžili ještě před začátkem války na Ukrajině, kterou jsme ale nemohli předvídat. V jejím důsledku výrazně narostly ceny oceli a jiných vstupních materiálů, a náš dodavatel proto musel výrazně zdražit,“ popsal jednatel firmy Lukáš Novotný.

Park v neúplné podobě chtějí otevřít 1. května

Nyní se radnice snaží spolu se zástupci firmy nalézt optimální řešení, aby bylo možné otevřít park pro veřejnost co nejrychleji. Bohužel, ani zde se ale město se zhotovitelem nemůže dohodnout, požadovaný termín na dokončení stavby je totiž podle firmy nemožné stihnout.

Pokud obě strany nakonec společnou řeč nenajdou, může vše vyvrcholit soudním jednáním a sankcemi pro zhotovitele. Maroš však konstatoval, že soudní spor by se mohl táhnout i několik let, a dokončení stavby by se tím nadále odkládalo. Město proto preferuje spíše dohodu, která umožní park pro obyvatele otevřít co nejdříve.

„Věřím, že se nám podaří nalézt kompromis a park v neúplné podobě otevřeme 1. května. V té době by byly hotové stezky pro pěší i cyklisty, náplavka i parkové úpravy. Pouze prostor s herními prvky by zůstal nepřístupný a na jeho dokončení by město vypsalo nové výběrové řízení,“ popsal náměstek s tím, že firma chce stavbu předat až o celé dva měsíce později, tedy na konci června.

„S městem stále jednáme, ale směřuje to k vzájemné dohodě, na jejímž základě stavbu dokončíme na jaře 2023,“ sdělil Novotný. Dodal pak, že v současnosti pokračují práce na všech místech, které jsou mimo špatné podloží a hrací zónu.

Na vyjednávání mají obě strany ještě něco málo přes dva měsíce. Současná smlouva totiž končí 6. února, do té doby by mělo být o dalším postupu rozhodnuto.

Projekt na přestavbu parku vysoutěžila firma Environmental Building s odhadovanými náklady okolo 30 milionů a stavbu zahájila letos v červnu. Kvůli geologickému průzkumu a vícepracím už muselo město rozpočet navýšit o 800 tisíc.