Park v centru Českých Budějovic nabídne po proměně velké hřiště i náplavku

Přestavba parku Dukelská u řeky Malše za 30 milionů korun se blíží. Firmy už se mohou hlásit do soutěže, v únoru má začít kácení. Hotovo by mohlo být do konce tohoto roku.