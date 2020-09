V duelu budějovických řek Malše porazila Vltavu. Místní ji mají radši

U Lučního jezu skáče z mola do vody parta kluků, na první pohled to vypadá, že je ve Vltavě parádní voda, dost čistá i docela teplá. O pár set metrů dál na Malši pod Modrým mostem právě projíždí páry na dvou šlapadlech, za nimi dívka na paddleboardu a kus proti proudu se lidé koupají u Malého i Velkého jezu.

Řeky v Českých Budějovicích letos v létě baví oproti předchozím rokům mnohem více - i díky novým atrakcím. Kde je to ale lepší? Na Vltavě? Na Malši? Na to v pěti srovnáních odpovídá MF DNES. Vítězem se těsně stává Malše.

1 Čistota vody: Pozor na deště

Okem laika se mnohým zdá, že se čistota vody v obou řekách zlepšila. A také státní podnik Povodí Vltavy potvrzuje, že je kvalita dlouhodobě dobrá.

„Odběrové místo ve Vltavě je 400 metrů po proudu od Dlouhého mostu. Na Malši máme dva odběrové profily. První u mostu v Roudném a druhý je u Malého jezu naproti fotbalového stadionu SK Slavia,“ upřesňuje mluvčí povodí Hugo Roldán.

Za posledních deset let je kvalita podobná. „Mírné zlepšení tady je, ale otázkou zůstává, zda to není způsobené pouze hydrologickou situací v uplynulých letech. Sušší období mohou vést k intenzivnějším samočisticím procesům v řekách,“ vysvětluje Roldán. Třeba na populaci ryb se to však neprojeví.

Horší voda je v obou řekách dočasně po letních bouřkách s vydatným deštěm. Kanalizace v Českých Budějovicích je vybavená několika takzvanými odlehčovacími komorami. „Ty mají za úkol v období intenzivních srážek odlehčit část ‚mixu‘ dešťových a odpadních vod tak, aby jejich množství nepřetížilo centrální čistírnu,“ upozorňuje Roldán.

Kdo chce mít úplnou jistotu, má vyrazit raději na oficiálně stanovená místa pro přírodní koupání, která jsou pod kontrolou Zdravotních ústavů ČR.

Hodnocení MF DNES: remíza

2 Atrakce na vodě: Mola jsou hitem

Z pohledu atrakcí na řekách se toho letos dost změnilo. Největší novinkou jsou koupací mola, která si lidé velmi rychle oblíbili a při hezkém počasí jsou neustále obsazená. Zástupci města je nechali umístit na Vltavě u Meteoru, Lučního jezu, tenisových kurtů u Dlouhého mostu a dvě nedaleko pláží u sídliště Vltava, na Malši jsou dvě u Malého jezu.

„Není naší ambicí udělat z řek atraktivní koupaliště s co nejčistší vodou. Jde nám o to, postupnými kroky zvyšovat jejich atraktivitu tak, aby u nich obyvatelé i turisté chtěli trávit volný čas. Na mola jsou zatím velmi pozitivní reakce,“ potvrzuje náměstek primátora Juraj Thoma. I jemu se však zdá, že je kvalita vody lepší, a třeba u Lučního jezu se teď koupe více lidí.

Mnohem více jsou vidět na řekách šlapadla a lodičky či paddleboardy. Na řekách jezdí také větší loďka, která nově slouží i jako linková doprava ze Sokolského ostrova k Lučnímu nebo Malému jezu.

„Jezdíme čtvrtým rokem a teď se opravdu ukazuje, že to byl krok správným směrem. Zájem opravdu výrazně vzrostl,“ vnímá Jiří Borovka, jenž stojí hned za několika projekty spojenými s řekami v Budějovicích.

Na začátku existovala jedna přístavní zastávka, teď už je takových míst sedm. Borovka si myslí, že by mohla lodní doprava fungovat i jako plnohodnotný doplněk k MHD.

„Vždyť třeba od Lučního jezu na Sokolský ostrov to trvá po vodě devět minut,“ zdůrazňuje. Na Vltavě pod Jiráskovým jezem směrem ven z města pak jezdí i další výletní lodě.

Hodnocení MF DNES: Vltava

3 Okolí břehů: Oblíbené bufety

Malák a Velkas, tedy Malý a Velký jez na Malši, to jsou v Budějovicích místa proslulá, která mají mezi obyvateli obrovskou tradici. Po pravé straně je občerstvení poblíž obou jezů, navíc v bufetu na první pohled obyčejném už se dá platit i kartou. Nabídka je poměrně pestrá a zákazníků je spousta.

U Maláku je velká odpočinková zóna, kde se lze slunit, nebo schovat do stínu pod stromy. Mají tam nově opravené brouzdaliště, dětské hřiště či nohejbalové kurty. Ani na druhém břehu to není horší, také je tam občerstvení, jiné je v přilehlém fotbalovém areálu Slavie, k tomu workoutové hřiště a další kurty.

Navíc se po obou stranách v létě pořádají koncerty. Proti proudu je ještě oblíbený sportovní areál U Špačků a ke stejnojmennému jezu se chodí lidé také koupat.

Vltava má první „základnu“ u Meteoru, kde se lidé rovněž koupou a u břehu je velký sportovní areál, kde se hraje volejbal i nohejbal a ani tady nechybí restaurace.

Před dvěma roky zvedly atraktivitu dvě písčité pláže sídliště Vltava pod křižovatkou Diamant a ani u nich nechybí bufet. Dále je zde Sokolský ostrov s kavárnami a dalším zázemím, který je však potřeba přičíst oběma řekám, jež se zde stékají.

Hodnocení MF DNES: Malše

4 Jak to vidí obyvatelé: Průzkum MF DNES

Redakce se ptala obyvatel Českých Budějovic, která řeka je pro ně ve městě oblíbenější a proč. Do ankety se zapojily desítky lidí.

Výsledek je takový, že 65 procent odpovídajících preferuje Malši, 25 procent Vltavu a zbylých 10 procent je má nastejno.

Někdy se místní rozhodovali podle toho, kde bydlí, a ke které řece mají blíže. V některých případech rozhodla síla Malého jezu a jeho okolí, který zkrátka přitahuje. A někteří se rozhodovali vyloženě pocitově či srdcem.

„K Malši mě to táhne víc, přijde mi víc budějovická a naše. Možná proto, že tady končí. Navíc procházky podél řeky miluji, hlavně ráno anebo při západu slunce,“ říká Andrea Kolková z Mladého.

Hodnocení MF DNES: Malše

5 Co bude dál: Lepší přístup

Do budoucna hodlá vedení města věnovat pozornost oběma řekám. Chce je postupně ještě více zpřístupňovat, ale nebude to snadné. Vloni se to ukázalo, když u slepého ramene v blízkosti dřevěné lávky na Sokolský ostrov nechali zástupci radnice odstranit část zábradlí. Výrazné většině lidí se to líbilo, ale část byla také ostře proti a upozorňovala na bezpečnost.

Nicméně právě v těchto místech možná budou příští rok lavičky nad vodou. Je to jeden z navrhovaných projektů takzvaného participativního rozpočtu, kde o rozdělení části peněz z městské kasy rozhodují samotní obyvatelé. Zatím dál postupuje sítem. Je tam rovněž zpřístupnění břehu Malše poblíž mostu přes Mánesovu ulici.

Koneckonců s tím počítá i projekt proměny Dukelského parku u Malše. Také tam by měla zmizet část zábradlí a park se více propojí s vodou, mají tam být dlouhé pozvolné kamenné schody. Podobné plány jsou i součástí proměny nedalekého Kulturního domu Slavie.

Ani Vltava by neměla zůstat pozadu. I tam existují vize, jak proměnit a zatraktivnit náplavku pod Dlouhým mostem. A velký impulz by tam mohla dostat lodní doprava.

„Stalo by se tak ve chvíli, kdy by se lodě dostaly přes Jiráskův jez,“ upozorňuje Jiří Borovka. Možností je vybudování zdymadla, což je velmi nákladná akce. Ředitelství vodních cest a další instituce mají o projektu rozhodnout na podzim. Bude záležet, zda se ekonomicky vyplatí. Přístupnější by pak mohlo být i okolí hvězdárny na soutoku a dál proti proudu Vltavy.

Hodnocení MF DNES: remíza