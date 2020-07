Dubové dřevo na opravu Stádleckého mostu přivezli až z Chorvatska

Stádlecký řetězový most Most postavil Vojtěch Lanna v polovině 19. století přes Vltavu u obce Podolsko na Písecku. Vedla po něm důležitá obchodní cesta z Bavorska do Haliče. Sloužil až do roku 1960, v té době už však nad ním stál nový železobetonový most. Staršímu navíc po napuštění Orlíku začalo hrozit potopení. Byl proto důkladně zakreslený, rozebraný a v roce 1975 ho znovu postavili v údolí řeky Lužnice. Dnes je jedním ze symbolů Toulavy.