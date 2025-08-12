Drogy jsem ve výchovném ústavu rozdávala jako držhubný, hájí se souzená dívka

  14:44
Teprve dvacetiletá Eliška Š. dnes stanula před Krajským soudem v Českých Budějovicích jako obžalovaná z prodeje drog a obchodování s lidmi. Podle spisu návykové látky poskytovala ve výchovném zařízení pro nezvladatelné mladistvé dívky v Jindřichově Hradci, jehož byla chovankou. V jednací síni též líčila poměry, které tam panovaly. Hrozí jí až 12 let vězení.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Petr Lundák, MF DNES

Podle ženy byly pervitin nebo marihuana v zařízení běžné, a pokud je některá chovanka dovnitř propašovala, musela v tom pokračovat. Jinak by to na ni ostatní prozradily.

„Říkalo se tomu držhubný,“ popisovala Eliška Š. senátu českobudějovického krajského soudu běžnou praxi.

Dívce nyní hrozí až dvanáct let vězení. Žalovaných skutků se totiž dopustila ve zkušební době a nejpřísnější paragraf obchodování s lidmi spočívá v tom, že podle spisu dohodila k placenému sexu s třicetiletým mužem mladistvou dívku.

Do soudní síně dnes obžalovanou přivedla eskorta z výkonu trestu. Na nabídku předsedkyně senátu Soni Biskupové Fišerové, zda chce obžalobu přijmout jako prohlášení o vině, které jí může trest zmírnit, reagovala tmavovláska rezignovaně.

„Jsem z toho v hajzlu, abych to řekla slušně. Ať mě zavřou a mám to všechno za sebou. Jak budu dokazovat nevinu? Ty holky lžou,“ vzlykala obžalovaná.

Nebyl jsem vykořisťovatel, tvrdí. Za prodávání dívky na sex dostal muž šest let

Nakonec dívka prohlásila vinu v první části obžaloby, což přijala i soudkyně. Eliška přiznala, že dohodila známou k orálnímu sexu za 1 600 korun. Stalo se to loni na parkovišti v Jindřichově Hradci v autě klienta.

U dalších skutků, kdy podle spisu poskytovala drogy desítkám dívek v jindřichohradeckém výchovném ústavu, některé části obžaloby odmítla. Nesouhlasila, že by drogy sama nabízela nebo je spolubydlícím aplikovala nitrožilně. Uvedla, že je na ní vyžadovaly a vydíraly ji. Uvedla, že dívky posílaly na internet třeba její polonahé fotky.

Od rodičů utekla v patnácti

V hodinové výpovědi obžalovaná detailně líčila příběh svůj i život ve výchovném ústavu. Od rodičů utekla ve svých 15 letech a začala žít s narkomanem, který ji týral a využíval jako spojku při obchodování s drogami.

Kvůli nim se také dostala do zařízení s názvem Výchovný ústav, středisko výchovné péče a střední škola v Jindřichově Hradci, kam se umisťují nezvladatelné dívky od 15 do 18 let.

Tam chodila na dvouletou školu provozních služeb. Nedokončila ji a po opuštění ústavu jí soud uložil 250 hodin prospěšných prací za šíření drog. Protože ale trest neabsolvovala, skončila letos v květnu ve vězení.

Nejdřív nabídka pomoci, pak sex za peníze. Kuplíři prodávali i nezletilé dívky

Obžalovaná tvrdí, že se ze svízelné situace začala dostávat s pomocí nového přítele a už delší dobu je „čistá“. Ústav opustila v 19 letech, její první partner, drogový dealer je ve vězení. Než ho zavřeli, využíval ji stále jako spojku pro dodávky marihuany a pervitinu do výchovného ústavu, který je dle ní „drogami prolezlý“.

Ostatně tyto problémy přiznal i ředitel jindřichohradeckého ústavu Pavel Vítkovský. Testování na drogy, které povolil u mladistvých teprve loňský zákon, v zařízení provádějí podle něj důsledně. Dívky mají právo na volné vycházky, pokud však poruší řád, mohou jim je zakázat třeba na měsíc.

„Obžalovanou dobře znám. Často se lituje a je zručná v elektronice, kterou využívala i k erotickým seznamkám,“ uvedl. Dodal, že jen od letošního dubna řešili 68 případů porušení ústavního řádu, z nichž třetina se týkala drog. Převýchovou dívek se zabývá tým odborníků s psychology. Soud v případu zatím nerozhodl, hlavní líčení bude pokračovat výslechy svědků.

