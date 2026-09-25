Mluvčí jihočeských policistů Milan Bajcura upozorňuje, že driftování s automobily je nebezpečným a zakázaným způsobem jízdy, protože řidič často nemá své vozidlo pod kontrolou.
Tak jako 8. září v Týně nad Vltavou na hlavní silnici II/105. Ve 20.15 hodin jel cizinec s vytuněným BMW, které mělo na čelním skle nálepku Black Beast, tedy černá bestie, ve směru od centra města k výjezdu na České Budějovice.
„V křižovatce s ulicí Průmyslová při úmyslném smyku otočil auto do protisměru, kde na přechodu pro chodce srazil muže vedoucího jízdní kolo,“ upřesnil Bajcura.
Chodec po nárazu upadl a utrpěl lehké zranění. O jeho ošetření a transport do nemocnice se postarali zdravotníci.
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Driftoval a pak ujížděl strážníkům. Zastavil se až o stožár veřejného osvětlení
Nehodu řešili českobudějovičtí dopravní policisté, kteří vyzvali řidiče k provedení testu na alkohol. Ten byl negativní. „Po zpracování veškeré dokumentace byl případ předán jako přestupek k řešení na správní odbor městského úřadu,“ uzavřel mluvčí.
Pokud by byla doba léčení zraněného muže delší než sedm dní, případ by už byl kvalifikovaný jako trestný čin ublížení na zdraví z nedbalosti.