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Cizinec ve vytuněném autě při driftování srazil chodce s jízdním kolem

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  10:51

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Cizinec při driftování srazil v Týně nad Vltavou muže na přechodu. | foto: Policie ČR

Muže, který vedl kolo přes přechod, srazil v Týně nad Vltavou na Českobudějovicku cizinec za volantem upraveného vozu. Nehoda se stala, když řidič auta nebezpečně driftoval. Muž utrpěl lehké zranění, s nímž ho zdravotníci převezli do nemocnice.

Mluvčí jihočeských policistů Milan Bajcura upozorňuje, že driftování s automobily je nebezpečným a zakázaným způsobem jízdy, protože řidič často nemá své vozidlo pod kontrolou.

Tak jako 8. září v Týně nad Vltavou na hlavní silnici II/105. Ve 20.15 hodin jel cizinec s vytuněným BMW, které mělo na čelním skle nálepku Black Beast, tedy černá bestie, ve směru od centra města k výjezdu na České Budějovice.

Cizinec při driftování srazil v Týně nad Vltavou muže na přechodu.
Cizinec při driftování srazil v Týně nad Vltavou muže na přechodu.
Cizinec při driftování srazil v Týně nad Vltavou muže na přechodu.
Cizinec při driftování srazil v Týně nad Vltavou muže na přechodu.
4 fotografie

„V křižovatce s ulicí Průmyslová při úmyslném smyku otočil auto do protisměru, kde na přechodu pro chodce srazil muže vedoucího jízdní kolo,“ upřesnil Bajcura.

Chodec po nárazu upadl a utrpěl lehké zranění. O jeho ošetření a transport do nemocnice se postarali zdravotníci.

Driftoval a pak ujížděl strážníkům. Zastavil se až o stožár veřejného osvětlení

Nehodu řešili českobudějovičtí dopravní policisté, kteří vyzvali řidiče k provedení testu na alkohol. Ten byl negativní. „Po zpracování veškeré dokumentace byl případ předán jako přestupek k řešení na správní odbor městského úřadu,“ uzavřel mluvčí.

Pokud by byla doba léčení zraněného muže delší než sedm dní, případ by už byl kvalifikovaný jako trestný čin ublížení na zdraví z nedbalosti.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

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