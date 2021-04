V Písku se přou o termíny slavností, tři velké budou ve dvou víkendech

Pískoviště v květnu, městské slavnosti v červnu. Na obě písecké akce se každoročně těší stovky lidí. Jenže loni oslavu 777. narozenin města překazila pandemie covidu. Vedení radnice chce proto v programu pokračovat letos. Kvůli koronaviru ale přesouvá akce z obvyklých termínů na poslední srpnový víkend.

Slavnosti Dotkni se Písku jsou přichystané na 27. a 28. srpna, neděle 29. srpna bude patřit festivalu Pískoviště. Jenže právě to se nelíbí Robinu Mikušiakovi, který pořádá se svou agenturou tradičně první zářijový víkend v Palackého sadech Slavnosti piva.

Tvrdí, že akce si budou v podstatě konkurovat a slavnosti o týden později už navštíví menší počet lidí.

„Pokud se nás a naše partnery, pivovary a foodtrucky rozhodne město takto poškodit, očekával bych alespoň základní dávku slušnosti. Mám na mysli, že by nám mohli oznámit, že o tom uvažují,“ míní Mikušiak.

Podle místostarosty Ondřeje Veselého jsou obavy zbytečné. „Chápu, že pokud by to byla akce v měřítku, v jakém by se uskutečnila za normální situace, pak by si konkurovaly. Ale teď je to úplně jiné. Budou to menší aktivity, rozdělené do různých míst,“ tvrdí Veselý s tím, že jiný termín radnice zvolit nemohla.

Do léta zřejmě nebude možné dělat žádné akce a červenec zase považuje místostarosta za „mrtvý“ měsíc, protože lidé hodně cestují.

„A tak je logické, abychom to udělali ke konci prázdnin nebo začátkem září. Předposlední víkend v srpnu je folklorní festival, pak je víkend volný, následují Slavnosti piva, Cool v plotě a festival loutkových divadel. Později nemají venkovní akce cenu, kvůli zhoršujícímu se počasí,“ vypočítává Veselý.

Robin Mikušiak vidí věc jinak. „Nedává to smysl ani ekonomicky, ani takticky. Vzhledem k zacílení na cestovní ruch mohly být akce v Písku více rozložené v čase a oslovovat české turisty, kteří budou zřejmě zůstávat ve větší míře v Čechách,“ říká Mikušiak s tím, že by očekával od města spíše pomoc. „Loni jsme byli minus zhruba milion korun a ta částka narůstá,“ dodává Mikušiak.

Organizátor chtěl podle svých slov s městem o situaci jednat. „Nechtěli se sejít. Pouze nám zaslali e-mail, že se již domluvili a měnit nic nehodlají,“ konstatuje Mikušiak a dodává, že ani on termín tradičních slavností měnit nehodlá.