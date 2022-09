Kraj už sehnal tři lékaře, láká je milionem a půl na vybavení i bydlení

Šest týdnů funguje dotační program Jihočeského kraje na přilákaní nových lékařů a už má první výsledky. Podařilo se sehnat tři zubaře a hlásí se i další lékaři. Čeká je motivační příspěvek 1,5 milionu, ale musejí v kraji zůstat minimálně pět let. Do konce roku by na jihu Čech mohlo přibýt až deset doktorů.