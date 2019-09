Miliony nechtěli pro sebe, za dotační podvod padly mimořádně nízké tresty

Dnes je to Wellness Hotel Diamant. Dříve to bývalo Relaxační a regenerační centrum. Za podvody spojené se stavbou v Hluboké nad Vltavou rozdal českobudějovický krajský soud tresty. Tři roky vězení podmíněně odložené na pět let udělil za manipulaci s dotacemi kolem stavby. Úhrnné tresty uložil třem obžalovaným, dva obžaloby zprostil.