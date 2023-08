Do ulic Českých Budějovic zamíří 35 nových trolejbusů za 665 milionů korun

Pro představu, DP má nyní 56 trolejbusů, takže to bude znamenat výměnu dvou třetin vozů. „Dodávku budeme mít rozdělenou do tří let. Určitě to tedy nebude tak, že najednou do ulic vyjede všech 35 trolejbusů. Nicméně je to pro nás skutečně strategická zakázka,“ potvrdil ředitel českobudějovického DP Slavoj Dolejš.

Každopádně tak v následujících letech z provozu zcela zmizí stroje, které nejsou nízkopodlažní. Navíc to například umožní, aby se z linky 15 stala kompletně trolejbusová.

Nové vozy totiž budou parciální, to znamená, že se mohou na určitý čas odpojit od trolejí a dál pokračovat díky energii z baterií. Je to výhodné také při výlukách, kdy díky tomu není ihned nutné nasazovat autobusy.

Hotovo do poloviny roku 2026

Do takto velké zakázky se podnik mohl pustit, protože počítá s tím, že bude moci čerpat peníze z evropských fondů. „V září bychom měli znát nabídky zájemců,“ pokračoval Dolejš. Podrobné informace jsou zveřejněné na webu Tendr arena. Upozornil na to portál Zdopravy.cz. Kdyby vše postupovalo bez problémů, tak by se první nový trolejbus mohl ve městě objevit už příští rok. Dolejš ale nechce přesný termín odhadovat.

„Můžeme například řešit komplikace ještě při samotném výběrovém řízení. Pak nějaký čas trvá i výroba a tak dále,“ konstatoval. Nicméně všech 35 vozidel by mělo být hotových do poloviny roku 2026. Vítězná firma by je měla dodat ve třech vlnách.

Při výběru dodavatele bude z 80 procent rozhodovat nabídková cena, z 20 termín plnění. Samozřejmě za předpokladu splnění všech dalších podmínek tendru.

Jednou z nich je, že zájemce vozidlo také nejdříve představí, a to nikoli jen na papíře, ale musí už být hotové. „Nechceme, aby někdo na naší zakázce teprve testoval nějakou novinku. Potřebujeme vidět, jak trolejbus funguje,“ zdůraznil Dolejš.

Podnik stoprocentně vlastněný městem České Budějovice využívá vozidla Škoda, a to typy 15 Tr, 15 Tr M, 25 Tr (těch je nejvíce, 30 kusů), 27 Tr Solaris a 27 Tr NU Solaris.

„Jaká bude budoucnost těch vyřazených, to se ještě ukáže. Byli bychom rádi, kdyby ještě někde našly využití,“ dodal ředitel. Jedno z nejstarších vozidel v provozu si DP chce ponechat pro různé mimořádné akce, dny otevřených dveří a podobně.