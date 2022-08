Hrozí další rušení spojů v budějovické MHD. Elektřina zdraží o 122 milionů

Najezdit v ulicích krajského města až o milion kilometrů za rok méně a ušetřit, nebo najít v rozpočtu přes sto milionů korun a díky tomu provoz zachovat? MHD v Českých Budějovicích stojí kvůli obřímu zdražení energií na rozcestí.

Vedení radnice, až to nové po zářijových volbách, bude muset rozhodnout, kam bude směřovat městská hromadná doprava. Náklady na provoz totiž v roce 2023 obrovsky vzrostou.

„Za elektřinu letos dopravní podnik zaplatí 25 milionů korun, příští rok to má být kvůli zdražení energií 147 milionů,“ zdůraznil primátor Jiří Svoboda. Trolejbusy jezdí třeba na linkách 2, 3, 5 a 9, což jsou strategické trasy.

Problém mohou zástupci města vyřešit tím, že se jim podaří v rozpočtu na rok 2023 najít peníze navíc a provoz MHD zachovají, jak ho cestující znají nyní. „To by ovšem pro příští rok znamenalo přidání 113 milionů korun z městské kasy,“ spočítal ředitel budějovického dopravního podniku (DP) Slavoj Dolejš. Už teď přitom radnice podniku hradí takzvanou prokazatelnou ztrátu ve výši zhruba 270 milionů korun.

Omezení MHD v ČB od září do konce roku Linka 1 – zrušení vybraných spojů mezi sídlištěm Máj a nádražím Linka 3 – prodloužení intervalu ve špičce z pěti na šest minut Linka 9 – prodloužení intervalu ve špičce z osmi na 10 minut Linky 21 a 22 – prodloužení intervalů v prázdninovém provozu z 20 na 30 minut Linka 23 – prodloužení intervalů v prázd. provozu z 10 na 15 minut

Dolejš zmínil, že pokud by město a další objednavatelé služeb DP žádné peníze navíc nepřidali, znamenalo by to razantní škrty v MHD. Vyjelo by pak až o 20 procent méně spojů. „Ale nepředpokládám, že se to stane. Mohlo by to mít pak dopad i na celkovou mobilitu v Budějovicích,“ varuje ředitel Dolejš. I současné vedení města zatím nějaké velké omezení nechce.

Management DP bude mít každopádně připravené oba scénáře podle toho, za kolik peněz si u něj město, kraj a okolní obce služby objednají. „Jeden návrh úprav má být kosmetický s minimem změn v provozu MHD, druhý naopak razantní se zásadními škrty,“ naznačil primátor. Jaké linky a cestující by to postihlo nejvíce, to zatím nikdo neupřesňoval s tím, že je to pouze úvaha a bylo by to předčasné.

Existuje ještě možnost, že vznikne určitý kompromis obou návrhů. To znamená, že by město jako stoprocentní vlastník DP dalo podniku na příští rok například o 80 milionů víc a DP by pak musel na provozu ušetřit více než 30 milionů. Pak by to mohlo znamenat například zrušení nočních linek. Nebo ukončení některých velmi málo využívaných spojů a podobně.

„Myslím, že by bylo na místě, aby se také DP ještě vrátil k dokumentu ČVUT, které se možnými změnami v MHD v Budějovicích zabývalo,“ zmínil náměstek primátora Tomáš Bouzek.

Samozřejmě že pokud bude radnice více dotovat MHD, musí šetřit jinde a odloží tak třeba nějakou plánovanou opravu ulice či jiný projekt.

Problém je, že časem může nastat ještě horší situace. Po elektřině hrozí i skokové zdražení plynu. Na rok 2023 ho má podnik ještě nasmlouvaný za nižší ceny u Pražské plynárenské.

„Co bude následovat potom, to teď asi nikdo nedokáže předvídat. My máme ale v provozu 24 prakticky nových autobusů na CNG (stlačený zemní plyn, pozn. red.), takže je to pro nás také zásadní záležitost,“ konstatoval Dolejš.

Za týden jen menší omezení

Od 1. září, kdy začnou znovu platit klasické jízdní řády, bude DP pokračovat v režimu, který byl už před letními prázdninami. To znamená omezení provozu linek 1, 3 a 9. V pondělí to na svém jednání schválili také radní města. „Pouze u linky 9 to nebude prodloužení intervalu ve špičce z osmi na 12 minut, ale na 10 minut,“ upřesnil primátor.

Tyto pokračující úpravy by mimo jiné měly zajistit, že bude mít podnik dostatek řidičů na vypravení všech spojů. I tak ale pokračuje náborová kampaň, protože jich firmě stále hodně chybí. Řidičů autobusů by do plného stavu DP potřeboval 136, ale má jich 121. U trolejbusů jich má 91 a potřebuje o čtyři více.

Nováčky má motivovat i náborový příspěvek ve výši 100 tisíc korun. Od září pak zaměstnanci dostanou příspěvek na stravu místo stokoruny 120 korun a firma už před pár měsíci zavedla také takzvanou stabilizační odměnu pro řidiče. Pokud se i nadále nebude dařit získat dostatek nových českých řidičů, je podle primátora Svobody ve hře i nábor zaměstnanců ze Srbska a Ukrajiny.