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Šest zraněných po srážce aut v jižních Čechách, zasahoval vrtulník

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  13:33

Krátce před pátečním polednem došlo v Jarošově nad Nežárkou k dopravní nehodě dvou osobních aut. V každém z vozů cestovaly tři osoby. Záchranáři měli v péči celkem šest osob. Jedna z účastnic nehody utrpěla středně těžká poranění, po ošetření ji vrtulníkem přepravili do českobudějovické nemocnice. | foto: HZS Jihočeského kraje

Při srážce dvou aut v Jarošově nad Nežárkou na Jindřichohradecku se před polednem zranilo šest lidí. Jednu ženu se středně těžkými poraněními transportoval vrtulník do budějovické nemocnice.

Podle informace jihočeských hasičů cestovali v každém z vozů tři lidé. „Hasiči pomáhají s ošetřováním a transportem zraněných, zajišťují havarovaná auta a řídí provoz na komunikaci. Silnice je průjezdná se zvýšenou opatrností,“ uvedla mluvčí jihočeských hasičů Vendula Matějů.

U nehody zasahovalo několik posádek rychlé zdravotnické pomoci, vůz rendez-vous s lékařkou a vrtulník letecké záchranné služby.

„Záchranáři měli v péči celkem šest osob. Jedna z účastnic nehody utrpěla středně těžká poranění. Po ošetření byla letecky transportována do českobudějovické nemocnice,“ sdělil mluvčí jihočeských záchranářů Václav Burian.

Dalších pět účastníků nehody bylo po poskytnutí přednemocniční neodkladné péče transportováno s podezřením na lehká až středně těžká zranění na urgentní příjem jindřichohradecké nemocnice.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

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