Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Auto u Zvěrkovic havarovalo pod parovodem. Zraněného vyprošťovali hasiči

Autor:
  22:27
Záchranáři i hasiči zasahovali u nehody osobního automobilu mezi Zvěrkovicemi a...

Záchranáři i hasiči zasahovali u nehody osobního automobilu mezi Zvěrkovicemi a Zálužím na Českobudějovicku. (3. září 2026) | foto: Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje.

Záchranáři i hasiči zasahovali u nehody osobního automobilu mezi Zvěrkovicemi a...
Záchranáři i hasiči zasahovali u nehody osobního automobilu mezi Zvěrkovicemi a...
Záchranáři i hasiči zasahovali u nehody osobního automobilu mezi Zvěrkovicemi a...
Záchranáři i hasiči zasahovali u nehody osobního automobilu mezi Zvěrkovicemi a...
5 fotografií
Hasiči i záchranáři Jihočeského kraje zasahovali ve čtvrtek odpoledne u nehody osobního automobilu mezi Zvěrkovicemi a Zálužím na Českobudějovicku. Z vozu museli vyprostit zaklíněného člověka. Na místě přistál vrtulník letecké záchranné služby.

Nehoda se stala před pátou hodinou odpoledne pod vedením parovodu. Zdravotnické operační středisko vyslalo na místo posádku rychlé zdravotnické pomoci i vrtulník. Zasahovala tam také profesionální jednotka hasičů z Týna nad Vltavou.

V motolské nemocnici hořelo. Musely se evakuovat dvě desítky pacientů

Hasiči po příjezdu stabilizovali havarované vozidlo, zaklíněného člověka vyprostili a poskytli mu první předlékařskou pomoc. Následně ho předali to péče záchranářů. Na automobilu také provedli protipožární opatření.

Lékaři muže celkově zajistili a podali mu léky proti bolesti. Následně byl transportován do českobudějovické nemocnice s podezřením na středně těžká poranění.

Při nehodě se poškodilo parovodní potrubí i jeho opěrná konstrukce. Vrak bude možné vyprostit až po kontrole poškozeného vedení. Hasiči proto řidiče vyzvali, aby místě projížděli se zvýšenou opatrností.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Hladina Orlíku je historicky nejníž. Z vody vystoupilo Moravcovo peklo i jeskyně

Voda v orlické přehradě kvůli letošnímu extrémnímu suchu klesla o 15 metrů na...

Dávné lidské osudy a vzpomínky znovu vyplouvají nad hladinu orlické přehrady. Voda v ní kvůli extrémnímu suchu klesla o 15 metrů na dosud nejnižší kótu 335 metrů nad mořem. Z Vltavy opět vystoupilo i...

Staré jezy, zbytky mostů, nádobí. Podívejte se, co odhalilo sucho na Lipně a Orlíku

Nedostatek vody odhaluje na vodním díle Orlík i základy bývalého řetězového...

Hladiny řek v největších jihočeských nádržích dál klesají. Na Orlíku i na Lipně. Pod Podolským mostem se už objevují zřetelné zbytky starého řetězového mostu přes Vltavu. Na Lipně zase avizovali, že...

Lipnem suchou nohou, ostrov splynul s pevninou. Chybí tři metry vody, hlásí lidé

Premium
Nedostatek vody řeší dlouhodobě i lipenská přehrada na jihu Čech. Například...

Majitelé vytáhli svá plavidla, pár lodí se krčí v bahně u břehu, záchranáři museli upravit přístaviště a často už raději jezdí k zásahu autem. Jihočeská vodní nádrž Lipno se nadále potýká s velkým...

Trojnásobný vrah zůstane ve vězení. Pro společnost představuje riziko, míní soud

Šumperský okresní soud znovu rozhoduje o žádosti o podmíněné propuštění...

Sériový vrah Jaroslav Hejna z Písecka odsouzený na doživotí zůstane za mřížemi, jeho žádost o podmíněné propuštění dnes zamítl šumperský soud. Přestože Hejna tvrdí, že by byl společnosti prospěšný,...

Máte opilou dceru na diskotéce, uslyšela matka. Jela pro ni čtyřicet kilometrů

Policisté na jedné diskotéce na Strakonicku zkontrolovali 58 mladistvých. Osm z...

Poslední prázdninový víkend se policisté vydali zkontrolovat návštěvníky jedné diskotéky na Strakonicku. U osmi mladistvých byl test na alkohol pozitivní. Jedna dívka nadýchala přes dvě promile....

Auto u Zvěrkovic havarovalo pod parovodem. Zraněného vyprošťovali hasiči

Záchranáři i hasiči zasahovali u nehody osobního automobilu mezi Zvěrkovicemi a...

Hasiči i záchranáři Jihočeského kraje zasahovali ve čtvrtek odpoledne u nehody osobního automobilu mezi Zvěrkovicemi a Zálužím na Českobudějovicku. Z vozu museli vyprostit zaklíněného člověka. Na...

3. září 2026  22:27

Z Orlíka omezí odtok. Vltavu budou vodou zásobovat poprvé v historii Slapy

Přehrada Orlík má kvůli dlouhotrvajícímu suchu nízký stav vody. Oproti normálu...

Povodí Vltavy se kvůli extrémnímu hydrologickému suchu připravuje na snižování odtoku z orlické přehrady. V pátek hladina klesne na kótu 334,6 metru nad mořem a povodí začne využívat zásob slapské...

3. září 2026  16:25,  aktualizováno  16:58

Pacientům po mrtvici pomůže aplikace odhalit svalové problémy

Lékaři z nemocnice v Českých Budějovicích se podíleli na vývoji mobilní...

Lékaři z nemocnice v Českých Budějovicích se podíleli na vývoji mobilní aplikace Spastic Prevent, která pomáhá především pacientům po mozkové mrtvici. Dokáže odhalit svalové problémy, které bývají...

3. září 2026  15:50

Trojnásobný vrah zůstane ve vězení. Pro společnost představuje riziko, míní soud

Šumperský okresní soud znovu rozhoduje o žádosti o podmíněné propuštění...

Sériový vrah Jaroslav Hejna z Písecka odsouzený na doživotí zůstane za mřížemi, jeho žádost o podmíněné propuštění dnes zamítl šumperský soud. Přestože Hejna tvrdí, že by byl společnosti prospěšný,...

3. září 2026  7:30,  aktualizováno  13:18

Po měsících sucha jsou pořád zelená. Šumavská rašeliniště drží vodu jako houba

Premium
Geobotanička Národního parku Šumava Ivana Bufková drží dvě rostlinky...

Po několika týdnech sucha sice zapršelo, ale řeky a přehrady zásobované vodami ze Šumavy a dalších pohoří jsou dlouhodobě na svých historických minimech. Podle odborníků je současný nedostatek vody...

3. září 2026

Hladina Orlíku je historicky nejníž. Z vody vystoupilo Moravcovo peklo i jeskyně

Voda v orlické přehradě kvůli letošnímu extrémnímu suchu klesla o 15 metrů na...

Dávné lidské osudy a vzpomínky znovu vyplouvají nad hladinu orlické přehrady. Voda v ní kvůli extrémnímu suchu klesla o 15 metrů na dosud nejnižší kótu 335 metrů nad mořem. Z Vltavy opět vystoupilo i...

3. září 2026  11:31

Přeshraniční trasa u Vyššího Brodu nabízí i cyklopoint s nabíječkou a wi-fi

Nová přeshraniční cyklotrasa mezi Vyšším Brodem na Českokrumlovsku a rakouským...

Nově vybudovaný úsek umožní cyklistům lepší spojení mezi Vyšším Brodem na Českokrumlovsku a rakouským Reichenthalem. Na českém území jde o čtyři kilometry nově zpevněné cesty, na rakouském o zhruba...

3. září 2026  9:27

Asfalt voní, část obchvatu finišuje. Řidiči se od října vyhnout dvěma obcím u Budějovic

Od října bude v provozu osm a půl kilometru obchvatu (2. září 2026).

Osm a půl kilometru výpadovky z Českých Budějovic na Písek otevřou silničáři 3. října. Využívat se bude zatím jen polovina silnice. Přeložka bude kompletně hotová přibližně za rok.

2. září 2026  15:11

Písecký sport truchlí. Zemřel fanoušek „Honza Řehtačka“, zápas nikdy nevynechal

Jan Zborník rád chodil i na píseckou házenou. (2. září 2026)

Když se hrál v Písku fotbalový, basketbalový nebo házenkářský zápas, jedna věc byla jistá. Na tribuně bude v dresu, se šálou, vlajkou a řehtačkou natěšený Jan Zborník, nejvěrnější fanoušek píseckého...

2. září 2026  11:47

Sedlice se dočká obchvatu. Čekáme padesát let, tak dva roky vydržíme, míní starosta

Obchvat dopravu odvede i z blatenské osady Hněvkov. Podle starosty Blatné...

Sedlice a Hněvkov na Strakonicku se konečně dočkají vytouženého obchvatu, který odvede tranzitní dopravu mimo obydlené území. Přes půl sedmého kilometru dlouhá stavba se začne budovat tuto středu....

2. září 2026  9:16

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Na ulici nebo v baru bych se v životě neprala, říká šampionka v thajském boxu

Premium
Národní šampionka CMTA ligy, to je Veronika Jungvirtová (31. srpna 2026)

Veronika Jungvirtová (24) je úspěšná thajská boxerka, národní šampionka CMTA ligy a vicemistryně republiky. Úspěchy v ringu ale nejsou to jediné, co ji vystihuje. Úspěšně totiž propojuje sportovní...

1. září 2026

Z nových tříd se žáci hlubocké školy dívají do zámeckého parku

Na ZŠ v Hluboké nad Vltavou otevřeli nový pavilon za 133 milionů korun. (31....

Na Základní škole v Hluboké nad Vltavou otevřeli nový pavilon za 133 milionů korun. Je určený pro první stupeň. Nové učebny mají také v jedné škole v Jindřichově Hradci. V ZŠ Tomáše Šobra v Písku...

1. září 2026  12:29

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.