Na následky zranění při úterní nehodě v Bechyni na Táborsku zemřel v nemocnici starší muž. Se svým vozem Ford sjel mimo vozovku a narazil do betonového mostku. Záchranáři jej v kritickém stavu vrtulníkem přepravili do nemocnice, kde senior později zemřel. Potvrdil to jihočeský policejní mluvčí Jiří Matzner.