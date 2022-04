Miliardový tunel v Budějovicích má novou podobu, domy se bourat nebudou

Podle mnohých plánů měli už dnes řidiči jezdit tunelem pod nákladovým nádražím v Českých Budějovicích. Nemuseli by tak třeba přes často ucpaný viadukt v Rudolfovské.

Problematický projekt však mnohokrát narazil a příprava prakticky stála. Loni proto celou věc převzal Jihočeský kraj a jeho zástupci v úterý představili novou variantu podjezdu.

„Prověřovali jsme všechny možnosti, tato se ukazuje jako nejvýhodnější. Vracíme se ke kratší variantě směrem ke křižovatce ulic Dobrovodská a U Lávky. Zásadní ale je, že nebude nutné bourat žádné domy a také se vyhneme velké hlukové zátěži, která tam hrozila,“ zdůraznil jihočeský hejtman Martin Kuba.

Na opačné straně by pak podjezd vedl ke křižovatce ulic Mánesova, Průmyslová a Nádražní, tedy nedaleko Mercury centra.

Zatímco starší projekt počítal, že tunel bude ústit právě v těchto dvou místech, nyní to bude jiné. Na povrchu tam zůstanou silnice stejné. Pod zemí ale bude kruhová křižovatka a z ní povedou výjezdové rampy.

Na jedné straně pouze do Mánesovy ulice, na opačné bude výjezd do obou směrů zanádražní komunikace ve čtvrti Pětidomí. To mimo jiné znamená, že do tunelu nebude možné zajet například přímo z Dobrovodské ulice ve směru od Dobré Vody. Z vedlejší Družstevní by to už ale jít mělo.

„Studii podjezdu jsme takto navrhli i na základě dopravních modelů a toho, k jakým účelům má tunel především sloužit,“ upozornil Petr Hornát, vedoucí krajského odboru regionálního rozvoje, územního plánu a stavebního řádu.

Stavba je součástí zanádražní komunikace, takže má fungovat hlavně jako výjezd z centra směrem k dálnici D3 a nebo naopak sjezd do města. Denně by tudy mohlo jezdit přibližně 10 tisíc vozidel. „Tato varianta je výhodná i proto, že je v souladu se zásadami územního rozvoje a územním plánem,“ vyzdvihl Hornát.

Složité by to pak nemuselo být ani s pozemky, protože prakticky všechny patří Správě železnic, městu, kraji případně Českým drahám.

Podchod i parkoviště

„Do léta bychom měli mít vše kolem studie hotové. Pak můžeme v přípravě pokračovat. Mám na mysli zpracování projektové dokumentace nebo povolovací procesy. V roce 2025 bychom pak mohli začít stavět,“ spočítal hejtman Kuba.

Náklady celé akce je prozatím těžké odhadovat i s ohledem na to, jak poslední dobou rychle zdražují stavební materiály. Nicméně by to za současné situace určitě bylo přes miliardu korun.

Zástupce hejtmanství čeká také další jednání se Správou železnic (SŽ). Tunel má být hloubený, to znamená velkou výluku, která navíc bude hodně drahá, za desítky milionů. SŽ má pak nedaleko také své plány. Z Dobrovodské má vést podchod směrem na nádraží a poblíž má vzniknout i parkovací dům.

„Proto plánujeme, že by se obě akce dělaly ve stejnou dobu. Nechceme, aby se stalo, že bude nepříjemná výluka kvůli tunelu a za další rok kvůli podchodu,“ řekl hejtman.

Mluvčí SŽ Dušan Gavenda potvrdil, že už s krajem spolupracují tak, aby akce začaly ve stejném čase. „Stavba podchodu je ve fázi zpracování záměru projektu. Předpokládáme, že v polovině roku ho předložíme do Centrální komise ministerstva dopravy,“ dodal Gavenda.

Obyvatele čtvrtí Suché Vrbné či Pětidomí pak hodně zajímá, zda bude dál fungovat oblíbená lávka pro pěší přes nákladové nádraží. Petr Hornát uvedl, že by měla zůstat. „Abych to ještě upřesnil, pravděpodobně bude nutné postavit novou na jiném místě,“ reagoval.

Samotný tunel se plánuje už více než 20 let. Jen projektování už stálo 30 milionů korun, na starost ho dříve mělo město České Budějovice. Například v roce 2014 se tehdejší vedení radnice rozhodlo pro změnu trasy, aby se pak ukázalo, že je vlastně také nevhodná.

Nyní je tak jisté, že v době zprovoznění celého dálničního obchvatu Budějovic na přelomu let 2024 a 2025 nebude podjezd pod nádražím hotový.

S dálnicí D3 přitom úzce souvisí. Dokud dokončený nebude, řidiči nejspíš budou mnohem více zatěžovat Novohradskou a zanádražní dál směrem k Rudolfovské.