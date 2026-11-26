„Nehoda byla oznámena v 6:13. Na místě zasahovaly složky integrovaného záchranného systému,“ sdělila redakci iDNES.cz mluvčí policie Kamila Čuřínová Ingrišová.
„Incident byl bez přítomnosti alkoholu a evidujeme dvě lehká zranění,“ dodala. Celková škoda se podle ní vyšplhala na 250 tisíc korun.
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„Apelujeme na řidiče, aby přizpůsobili rychlost a způsob jízdy stavu vozovky, dodržovali dostatečné rozestupy a na cestu si vyhradili více času,“ vyzval mluvčí záchranné služby Václav Burian.
V souvislosti s nepříznivými povětrnostními podmínkami zasahovala záchranná služba u přibližně patnácti událostí. Jednalo se o osm dopravních nehod, včetně pádů při jízdě na jednostopých vozidlech, a několik případů pádů chodců na náledí.
„Naše posádky měly v péči osmnáct osob,“ uvedl mluvčí. „U ošetřených zatím převažují lehká až středně těžká poranění,“ sdělil.
Poměrně vysoký počet těchto událostí se podle záchranné služby stal již od časných ranních hodin – a to i přesto, že očekávané vydatné sněžení dosud nezačalo.
Komplikace na silnicích i chodnících zatím způsobuje především náledí, tvrdí Burian. Na místě je zvýšená opatrnost u chodců, zejména při pohybu na namrzlých chodnících.
Mluvčí policie Jiří Matzner v souvislosti se situací informoval, že jsou v terénu všechna vozidla SÚS (Správy a údržby silnic).