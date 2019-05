Co s dopravou, ptají se v Písku. Podle odpovědí postaví třeba parkoviště

Mohou zazvonit u kohokoliv v Písku. Tazatelé právě začínají oslovovat náhodně vybrané domácnosti. Proč? Aby napsali, kdy a jakým způsobem se v ulicích pohybují. Celkem odpoví 300 domácností. Jejich návyky by měly v budoucnu pomoci k lepší dopravě ve městě.

Terénní pracovníci vyrazí do ulic se seznamem adres, který poskytl Český statistický úřad. „Budou vědět, kolikátou domácnost mají v daném domě oslovit. Odpočítají si tak zvonky a zazvoní. Pokud nikdo nebude doma, vhodí do schránky informace o průzkumu a další den to zkusí znova, ale v jinou hodinu,“ přibližuje průběh Viktorie Kováčová z agentury SC&C, která bude průzkum v květnu a červnu provádět.

Na základě oslovení se pak lidé rozhodnou, zda se zúčastní, či nikoli. Když tazatele přijmou, ten každému nad šest let zadá takzvaný cestovní deník.

„Ve vybraný den v něm respondent bude zaznamenávat, odkud kam šel, kdy se vrátil, jak dlouho mu to trvalo a jak se po městě pohyboval. Jestli pěšky, na kole, autem, autobusem nebo jinak,“ dodává Kováčová s tím, že mapovanými dny jsou úterý, středa nebo čtvrtek, kdy dopravu neovlivňují odjezdy ani návraty z víkendových cest.

Průzkumníky budou zajímat i dopravní možnosti domácností, tedy jaké dopravní prostředky mají k dispozici a které skutečně využívají. Do papírových formulářů musí zaznamenat veškerý svůj pohyb za 24 hodin – cesty do práce, do školy, a třeba jen i nákupy. Průzkum bude anonymní.

„Věříme, že se oslovení obyvatelé zapojí. Vědí, že tím mohou dopravu ve městě posunout dál,“ předpokládá Jan Venclík z odboru investic a rozvoje.

SC&C pak odevzdá vyplněné cestovní deníky Centru dopravního výzkumu (CDV), které je vyhodnotí a zapracuje jejich výsledky do Plánu udržitelné mobility města. Ten si nechal Písek vytvořit prostřednictvím Svazu obcí regionu Písecko společně s Plánem udržitelné zeleně.

Oběma plány se pak bude moci vedení Písku řídit při řešení dopravy a dopravních záměrů. „Jedná se o strategické dokumenty s výhledem na desítky let. Město pak bude vědět, kudy se dát při stavění parkovišť a zavádění efektivních dopravních opatření. Zároveň musí být plány v souladu, aby jeden nedoporučoval v určité lokalitě udělat parkování a druhý vysadit stromy,“ vysvětluje postup vytváření dokumentu Roman Čampula z CDV.

„Ve veřejném prostoru se střetávají chodci, řidiči, cyklisté a další. Analýza nám dá návrhy, jak postupovat, aby jedna skupina nebyla utlačovaná na úkor jiné,“ podotýká Jan Venclík.

Písek si od dlouhodobé koncepce slibuje vyřešení řady dopravních nedostatků. „U základních škol například nejsou vybudovaná místa pro parkování. Řidiči tak přibržďují v silnici, a tím blokují provoz. Cílem je i bezbariérovost nebo ochrana historického jádra města, které by nemělo být parkovištěm. Stání by tam mělo být povoleno pouze na nezbytně nutnou dobu,“ doplňuje Venclík.

Zadání vypracování Plánu udržitelné mobility vyplývá ze strategického plánu do roku 2025. Ten město přijalo v roce 2015 a jednou z jeho priorit je právě mobilita.

CDV nejprve vytvoří analýzu, jejíž součástí je i oslovování respondentů. Po zpracování výsledků vytvoří varianty řešení, s čímž souvisí i monitorování četnosti průjezdů automobilů i nemotorových vozidel v různých bodech města.

„Před návrhy na změny prodiskutujeme se zástupci města jeho hlavní cíle a vize v dopravě, abychom podle toho plán upravili,“ dodává Roman Čampula. Hotovo by mělo být v červnu příštího roku. Dokument obdrží Svazek obcí regionu Písecko, které ho předá Písku.

Oba plány vyjdou na 3,6 milionu korun, z toho na mobilitu půjde 3,2 milionu. „Pětadevadesát procent z celkové částky pokryje dotace z programu Zaměstnanost řízený ministerstvem práce a sociálních věcí,“ potvrzuje Dagmar Voldřichová ze Svazku obcí regionu Písecko.