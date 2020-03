Obchvaty mají být hlavně pro kamiony, tvrdí část jihočeských obcí

Obchvaty za desítky milionů korun jsou vlastně jen dobře umetené cesty pro kamiony. Platí se z peněz, které by mohly jít na rozvoj obcí, jež těžkou dopravou trpí. Velká nákladní auta také ničí kanalizace a ohrožují chodce.



Takovou logikou argumentují někteří starostové jihočeských obcí, které čekají přeložky silnic II. a III. třídy kvůli neúnosné těžké dopravě. Aktuálně se připravují například obchvaty Ledenic a Borovan na Českobudějovicku. Silnice kolem nedalekých Strážkovic se začne stavět letos za 140 milionů korun.



Všechny tyto obce trpí tranzitní nákladní dopravou mířící od Českých Budějovic nebo Jindřichova Hradce směrem na Českokrumlovsko a odtud na rakouské hranice. Kamiony projíždějí jejich centry.

Vedení těchto obcí tvrdí, že obchvaty by ani nemusely mít, pokud by platil zákaz vjezdu kamionů, které ničí kanalizace, chodníky, místní silnice a ohrožují chodce.

Podle starosty Borovan Petra Jenknera ztrácí navíc u nich dlouho plánovaná přeložka silnice II. třídy na aktuálnosti. Její projekt vychází z deset let starých údajů o hustotě dopravy. Ta bude podle starosty jiná po zprovoznění dálnice D3. Mezitím se změnila i zástavba v místech, kde bude procházet obchvat délky 3,5 kilometru.

„U nás se o obchvatu mluví už dvacet let. Nejvíc by nám pomohl zákaz vjezdu kamionů,“ myslí si starosta sousedních Ledenic Jiří Beneda.

Pro některé jihočeské obce přineslo zhoršení dopravy lednové zpoplatnění státních silnic I. třídy pro nákladní dopravu. To se týká úseků mezi Táborem a Pelhřimovem, Českými Budějovicemi a Jindřichovým Hradcem a Plzní. Některá auta proto hledají výhodnější spojení. Dopravní značky se zákazem vjezdu kamionů, kterými se obce pokusily chránit, neuspěly.

„Měli by to lépe hlídat dopravní policisté. Potom by se nemusely stavět drahé obchvaty a peníze by se hodily třeba na rozšíření stávající silnice,“ myslí si obyvatel Ledenic Milan Petráš bydlící přímo u hlavní silnice.

Značky na kamiony neplatí

Jihočeský kraj tlačí na ministerstvo dopravy, aby uzákonilo plošný zákaz vjezdu kamionů na silnice II. a III. třídy, které jsou v majetku kraje a obcí. To, že zpoplatnění silnic I. tříd dopadlo hlavně na Jihočeský kraj, který jich má v zemi nejvíc, nedávno připomněla hejtmanka Ivana Stráská. Požadavek kraje je zatím bez odezvy.

„Nedávno jsme dělali nové sčítání dopravy a vyšlo nám, že po zpoplatnění státních silnic je nákladních aut na silnicích nižších tříd víc. Stát jednoduše vytlačil těžkou dopravu na komunikace krajů a obcí,“ tvrdí člen svazu měst a obcí a jindřichohradecký starosta Stanislav Mrvka.

Omezování vjezdu kamionů dopravními značkami je podle Mrvky neúčinné. Právě Svaz měst a obcí České republiky vyvolal loni jednání s ministerstvem dopravy o zákazu tranzitní dopravy nákladních aut na silnicích krajů a obcí. Uskutečnila se pouze jediná schůzka.

„Na ministerstvu se pořád střídají ministři, jednání je těžké. Přitom by stačilo vzít si příklad třeba ze sousedního Rakouska, kde problém vyřešili zákonem o zákazu tranzitní dopravy na těchto silnicích,“ míní Mrvka.

Jiná situace je u jihočeských obcí, které leží na trase silnic I. třídy. Skoro 12 let starý obchvat Stráže nad Nežárkou si místní pochvalují. Vyšel na čtvrt miliardy korun a odvedl dopravu mimo obec s 900 obyvateli. Na stavbu si zpočátku stěžovali místní živnostníci, protože se báli o tržby. Podle analýzy se odklon dopravy projevil u třetiny obchodníků v oboru gastronomie.

„Pokud chtějí, zákazníci si je najdou i přes silniční obchvat. Je dobře, že ho máme,“ uvedl starosta Stráže nad Nežárkou Jiří Krupička.