Kamiony zmizí ze sídliště i od školky. Začala stavba vytouženého obchvatu Blatné

  17:32
Nákladní doprava nyní jezdí v Blatné na Strakonicku přes sídliště i kolem školky. Z ulic ji odvede obchvat za více než 335 milionů korun, jeho stavba potrvá přes dva roky. Navazovat by na něj měla druhá část.

Desítky nákladních aut denně projíždí hustě osídlenými částmi Blatné na Strakonicku. Cestou míjejí sídliště i mateřskou školu a pro místní znamenají zvýšenou hlučnost a prašnost, ale i nebezpečí při pohybu v provozu.

Změnu má přinést nová přeložka silnice II/173, jejíž první etapu ve středu začal stavět Jihočeský kraj. Celkové náklady přesáhnou 335 milionů korun a kraj je uhradí ze svého rozpočtu. Nová komunikace bude dlouhá přes 1,4 kilometru a první řidiči by se po ní měli projet v polovině roku 2028.

„Obchvat je pro nás klíčový především kvůli odklonu nákladní dopravy. Největší problém představují těžké kamiony, které míří do místních firem,“ řekl starosta Robert Flandera, který spolu s hejtmanem Martinem Kubou opustil ODS.

Současná trasa směrově ani šířkou neodpovídá potřebným parametrům. Jakmile nákladní vozidla ulice opustí, může je město osadit zákazy a důkladně je zrekonstruovat.

Ne všichni však obchvat města vítají. Už v roce 2021 proti němu vznikla petice. Stavba se nepozdává ani Drahomíře Fořtové, která bydlí nedaleko budoucí trasy. Připustila, že pro lidi, kteří ulicemi jezdí, může být obchvat přínosem. Zároveň však poukázala na negativní dopady.

Část obyvatel Blatné bojuje proti obchvatu, prý zbytečně poškodí krajinu

„Je tady zničený kus krásné krajiny. Mohl se vést jinudy. A bylo by to určitě snazší a míň by se toho zkazilo než tímto,“ mínila Fořtová při zahájení stavby.

Flandera však uvedl, že ve hře mnoho jiných možností nebylo. „Trasa prochází mezi lomy, doluje se tady kámen, a vyhýbá se těmto nalezištím kamene,“ popsal. Podle starosty jde zároveň o nejmenší zásah, jaký mohli udělat. Chtěli totiž, aby přeložka byla co nejdál od obydlených částí. Připomínkám lidí se snažili maximálně vyhovět.

Projekt počítá i s úpravami navazujících místních cest, přeložkami inženýrských sítí, novým veřejným osvětlením, protihlukovými opatřeními a rovněž s přemístěním skladu trhavin poblíž lomu Řečice.

Náměstek hejtmana Tomáš Hajdušek komentoval, že se lidem životní prostředí nezhorší. „Budou si moci ponechat návyky, které mají, a naopak tisícům obyvatel Blatné a okolí se výrazně uleví,“ hodnotil.

Součástí stavby mají být okružní křižovatka, tři mosty, z nichž jeden povede přes železnici. Stavbu bude možné na dvou místech podejít.

Čekají na něj přes 20 let

Na první etapu má v budoucnu navázat druhá. Hajdušek by byl rád, kdyby její stavba navázala na dokončení nově začaté části. „Bohužel jsme tu stavbu nedokázali připravit najednou, protože obec Chlum odmítla zanést druhou etapu do svého územního plánu,“ přiblížil náměstek.

Kraj na tuto situaci zareagoval tak, že druhou etapu zanese do zásad územního rozvoje. Jakmile k tomu dojde, začne projektová příprava a práce na dokončení. Jen tak bude mít obchvat správný význam.

Navazující část obchvatu vyhlíží i Flandera, protože zatímco první etapa řeší zejména nákladní dopravu, druhá Blatné pomůže i s osobními automobily. Město na obchvat podle jeho slov čekalo 20 až 25 let.

Veřejná doprava na jihu Čech bude ladit do zelené, kraj konečně spouští nový systém

Hejtman Kuba připomněl, že zahájení stavby slíbil už před krajskými volbami v roce 2020. „Tehdy jsem zde říkal, že pokud budeme mít možnost řídit Jihočeský kraj, tuto stavbu zahájíme. Za vším stojí mnoho měsíců práce, kterou když nikdo neudělá, stavby jednoduše nezačnou,“ ohlédl se.

Zhotoviteli stavby je sdružení firem MI Roads a Metrostav DS. Oblastní ředitel MI Roads Josef Král ubezpečil, že udělají vše pro to, aby byl obchvat hotový co nejdříve. „Budeme se snažit stavbu dokončit co nejdříve a věřím, že se nám to podaří,“ přislíbil.

Přeložce silnice II/173 se říká západní obchvat. Starosta Blatné však připomněl, že stěžejní obchvat by byl na silnici I/20 z Plzně na Písek. Ten by totiž zcela odvedl dopravu z města. Práce na něm prý nepokračují. „Máme v územním plánu nechaný prostor, kudy by měl vést. Ale nic se neprojektuje,“ upřesnil.

