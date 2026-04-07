Uzavírky a omezení komplikují dopravu v Budějovicích, přes centrum je to o nervy

Lukáš Marek
  10:37
Na kole šest minut, pěšky dvacet, ovšem autem či MHD 55 minut. Přesně tolik v úterý ráno trvala cesta dlouhá necelého jeden a půl kilometru ze Sadů k výstavišti v Českých Budějovicích. V krajském městě začalo v úterý ráno platit hned několik uzavírek a omezení a podle očekávání to výrazně negativně ovlivnilo plynulost dopravy.

Jakmile v úterý začala ranní špička a do Českých Budějovic najížděly tisíce řidičů, ihned provoz houstl a na objízdných trasách auta popojížděla jen krokem.

Nejhorší situace panovala a v dalších dnech a týdnech bude panovat v Lidické a Žižkově třídě, na Senovážném náměstí, na Sadech a dál směrem k výstavišti, ale také na Rudolfovské třídě, která se v úterý naopak po rekonstrukci otevřela.

V pondělí začala demolice mostu Kosmonautů v centru Českých Budějovic na jedné z nejfrekventovanějších ulic. Řidiči proto hledají různé trasy namísto neprůjezdné Mánesovy ulice. Centrum krajského města tak čeká až do konce roku pořádné dopravní peklo. A to není vše, řada uzavírek má ještě přijít. (7. dubna 2026)
„Dcera jezdí do školy MHD, dnes jí to trvalo skoro hodinu. Vyučování už v tu dobu dávno začalo,“ potvrdila Nikol Kroužek z Budějovic. Běžně přitom její dceři trvá tato cesta trolejbusem do deseti minut.

Uzavírky v Českých Budějovicích

  • Mánesova: most Kosmonautů 7. 4. až 30. 11.
  • Mánesova: úsek Lidická – B. Němcové 7. 4. až 30. 11. (zúžení do jednoho pruhu v každém směru)
  • F. A. Gerstnera: 7. 4. až 28. 4.
  • U Zimního stadionu: 30. 4. až 15. 5.
  • B. Němcové, 1. etapa: 4/2026 až 12/2026
  • Branišovská: 20. 3. až 9. 11.
  • Pražská, most u křižovatky se Strakonickou: 13. 4. až 30. 9.
  • Silnice I/3, Planá u ČB: 23. 3. až 30. 11. (omezení)
    Pozn.: Dlouhodobě je uzavřená také Nemanická v Kněžských Dvorech, kde omezení potrvá až do léta 2028. Zavře se také Zátkovo nábřeží v centru Budějovic, kde vznikne náplavka, uzavírka tam potrvá do listopadu 2027.

„Ráno spoje MHD nabíraly 30-40 minutové zpoždění. Situaci je ale třeba sledovat alespoň několik dní, aby bylo možné odfiltrovat různé faktory s vlivem na aktuální situaci. Doporučujeme všem, aby se zejména při nových uzavírkách informovali o průjezdnosti komunikací ve městě na dopravacb.cz,“ uvedla mluvčí českobudějovického dopravního podniku Barbora Fišer.

Do ulic vyrazili také redaktoři iDNES.cz. Zaznamenali velké dopravní problémy také mimo vyjmenované hlavní tahy. Třeba ulice U Tří lvů vedle Žižkovy byla plná a stály tam desítky aut. Dokonce se opodál do těchto míst natlačil i řidič s kamionem, který tam rozhodně neměl co dělat, a také nakonec uvázl.

Jednoznačně plnější byla i Havlíčkova kolonie, jejíž ulice také fungují jako objízdná trasa kvůli zavřenému mostu Kosmonautů v nedaleké Mánesově. „Kolem polikliniky a Modrého mostu to bylo hodně zaplněné, ale třeba Čechova na tom byla úplně stejně jako jindy, to mě překvapilo,“ hlásil na místě jeden z řidičů.

Doprava sice na mnoha místech v centru Budějovic a okolí stála, řidiči ale byli minimálně ráno opatrní a policisté tak nemuseli řešit žádnou nehodu, která by situaci ještě zhoršila.

Uzavírky a omezení

Od úterního rána 7. dubna je kromě zavřeného mostu Kosmonautů přes řeku Malši zúžená také Mánesova o pár stovek metrů dál u Koh-i-nooru.

„Zástupci společnosti Čevak už několik let důrazně upozorňují, že je stav tamní kanalizace opravdu kritický. Takže to takhle spojíme,“ vysvětlil náměstek primátorky pro investice Petr Maroš. Práce budou podle něj poměrně náročné, protože tam vede jedno z největších potrubí ve městě a usazené je hodně hluboko.

Most v Mánesově postaví úplně nový a hotovo má být do konce listopadu. Uzavírka tedy potrvá přibližně půl roku. Aby toho nebylo málo, silnice se bude opravovat i nedaleko u zimního stadionu a krajského úřadu. K tomu přibude i rekonstrukce blízko nemocnice a rázem je dopravně ochromená velká část města.

Řada uzavírek omezí dopravu v Budějovicích. I kvůli nim otevřou Rudolfovskou

Také proto vedení radnice připravilo některé změny, které mají v následujících šesti měsících zajistit alespoň o něco lepší plynulost dopravy. Nachystalo třeba úprava semaforů na 23 z celkového počtu 53 křižovatek se světelnou signalizací.

