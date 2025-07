Stačí si za normálního provozu stoupnout ke křižovatce u výstaviště a chvilku čekat. U jedné z těch nejvytíženějších a zároveň největších v Budějovicích to potrvá zhruba dvě minuty a některý z řidičů tam projede na červenou.

Když tohle udělá za pár měsíců, už ho může čekat pokuta. Vedení krajského města teď hledá firmu, která připraví veškeré podklady, aby mohl na křižovatce Dlouhé louky a Husovy třídy začít fungovat systém, díky kterému budou úředníci průjezd na červenou trestat.

Je to skoro přesně rok, kdy na velký nešvar Českých Budějovic, a to projíždění na červenou na křižovatkách, upozornila MF DNES. Náměstek primátorky pro dopravu Lubomír Bureš tehdy přislíbil, že se bude této problematice věnovat.

Čísla a „tvrdé“ údaje od MF DNES ho hodně zaujala. Už tehdy říkal, že systém pokutování na křižovatkách je sice hodně drahý, ale stálo by za to vyzkoušet ho.

„Teď je to tak, že čím dříve to začne fungovat, tím lépe. Zkušenosti řidičů i vlastní analýza nám ukázaly, že tam k porušování předpisů dochází často,“ potvrdil Bureš.

Kdyby se podařilo začít křižovatku tímto stylem sledovat do konce roku, bude to podle něj ideální. „Ale nedokážu říct přesný termín, bude záležet na výsledcích výběrového řízení,“ vysvětlil.

Měření redakce na křižovatce bylo neúprosné, za půl hodiny tam projelo na červenou ve špičce 19 vozidel. Přitom některá auta tam projedou po Dlouhé louce i sedmdesátkou, riziko vážné nehody pak roste ještě víc. „Navíc tudy jezdí hodně kamionů,“ připomíná Bureš.

Zdůraznil, že opatření radnice nezavádí kvůli tomu, aby vybírala peníze do městské kasy. „Naopak, když nevybereme ani korunu, tak to bude vlastně ideální stav, protože to ukáže, že tam všichni dodržují pravidla silničního provozu,“ podotkl.

Zavedení systému bude stát město několik milionů. Protože se ale dlouhodobě situace na této křižovatce nelepší, tak radnice přistupuje k represivnímu opatření.

„Vyhlášená“ místa ve městě

Pokud se systém osvědčí, nemusí to být poslední místo, kde se začne průjezd na červenou pokutovat. Dalším takovým problematickým místem je podle průzkumu radnice křižovatka Rudolfovské a Dobrovodské za železničním viaduktem.

A třeba na křížení ulic Strakonická a Pražská statistiky MF DNES při testu ukázaly v ranní špičce za půl hodiny 87 průjezdů řidičů na oranžovou, k tomu 22 očividných projetí na červenou, které znamenaly ohrožení dalších účastníků provozu.

Nutno dodat, že v některých případech by policisté případy posuzovali podle toho, jestli by bylo bezpečné zastavit. Nicméně jízda na červenou je zjevná. Zarážející je, že na oranžovou nezastavil ani řidič trolejbusu.

„Když člověk vjíždí do křižovatky jako první, musí dávat pozor. V Budějovicích už znám místa, kde to lidé často porušují a interval mezi směry je krátký,“ varuje řidič Karel, který jezdí po městě téměř denně.

Pravidla se často přehlížejí i ve směru od Dlouhého mostu ke sportovní hale. Právě na této křižovatce na sebe intervaly navazují velmi rychle. „Je to nebezpečí, na které se policisté standardně zaměřují. Nicméně počty nehod z tohoto důvodu nejsou tak vysoké. Převažuje nedání přednosti v jízdě,“ uvedl před časem policejní mluvčí Jiří Matzner.

Na křížení ulic Mánesovy a Boženy Němcové jsou tyto přestupky také celkem časté. Při pozorování se dokonce stalo, že na červenou projeli tři řidiči za sebou. Situaci nikterak nezměnila ani úprava zákona, kdy se loni zvýšily finanční i bodové sankce za tento přestupek.

Podle zákona je jízda na oranžovou a červenou klasifikovaná stejně. Nově hrozí pokuta 4 500 až 6 000 korun, k tomu ztráta šesti bodů.