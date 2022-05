České Budějovice budou dál blokovat kolony, chybí příliš mnoho silnic

U výstavby některých silnic se příprava roky vleče a na jiné mohou motoristé úplně zapomenout. A tak oprava Strakonické minulý týden zdecimovala provoz v Budějovicích a podobné to může být i nadále.

MF DNES vybrala několik důležitých dopravních staveb, které jsou nyní jen na papíře, aby zmapovala, jak to s nimi vypadá.

Severní spojka

Pokud by už dnes fungovala Severní spojka, a mělo to tak být, bylo by právě na Strakonické prakticky po problémech. Budoucí silnice dlouhá 2 376 metrů povede od kruhové křižovatky u Globusu do Nemanic na Pražskou. Odvede kolem 20 tisíc aut denně z často přetížených lokalit.

Loni na podzim Jihočeský kraj napodruhé potvrdil platnost územního rozhodnutí, které je nezbytné. „Umožňuje nám to pokračovat v přípravě,“ potvrdil šéf Ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl.

Pokud nenastanou další odklady, je zahájení prací naplánované na rok 2024 a zprovoznění pak až v roce 2027. Tady si tak řidiči ještě hodně dlouho počkají.

Složité bude i získat všechny pozemky, a to především v Kněžských Dvorech a Nemanicích v zastavěné části. Součástí bude například i most přes Vltavu dlouhý 308 metrů. Severní spojka je pro Budějovice nejdůležitější po dálničním obchvatu.

Most přes Vltavu do Rožnova

Od plánů na vybudování mostu přes Vltavu v jižní části města vedení radnice v minulosti opakovaně upustilo. Narazilo například na velký odpor obyvatel žijících v blízkosti stavby u nemocnice. Teď projekt znovu ožil, akorát už v režii Jihočeského kraje. Ten se rozhodl prosadit a postavit variantu, která povede od Litvínovic do Rožnova, kde má ústit v Papírenské ulici.

„Propojka by velmi pomohla místu, kde se od Krumlova sjíždí do Mánesovy či ulici B. Němcové,“ upozornil hejtman Martin Kuba. Kraj se chystá vykoupit železniční vlečku v Papírenské, aby tam bylo dost místa pro novou vozovku. Výhodou je, že s tímto projektem počítá i územní plán.

„Už jsme zadali projekt pro přípravu do územního rozhodnutí a stavebního povolení,“ upřesnil Kuba.

Hrubý odhad zahájení prací je v roce 2024. Dlouhodobě odborníci na dopravu upozorňují, že Budějovice mají málo mostů přes Vltavu, která rozděluje město. Druhou takovou bariérou je železnice.

Podjezd a zanádražní

Většina z takzvané zanádražní komunikace už je hotová. Chybí ještě napojení na budoucí dálnici v Mladém. Tady je dobrou zprávou, že by ještě tento měsíc měla začít s pracemi společnost M-Silnice, která vyhrála výběrové řízení. Hotovo bude mít příští rok.

Horší je to s tunelem pod nákladovým nádražím. I tady je příběh podobný a po městě, které s přípravou stagnovalo, převzal projekt kraj. Vrátil se k tomu, že na jedné straně povede od křižovatky Mánesovy, Nádražní a Průmyslové, na druhé na křížení Dobrovodské a ulice U Lávky.

Nový návrh má ovšem kruhové křižovatky pod zemí a vyjíždět se z nich má na jedné straně třeba jen do Mánesovy. Denně by tudy mohlo projet přibližně 10 tisíc vozidel.

„Tato varianta je výhodná i proto, že je v souladu se zásadami územního rozvoje a územním plánem, což usnadní přípravu,“ vyzdvihl Petr Hornát, vedoucí krajského odboru regionálního rozvoje. Stavět se má začít za tři roky, v roce 2028 by mohl podjezd sloužit řidičům.

Západní polookruh

To, že se další velké dopravní projekty v Budějovicích promění ve skutečnost, je pak zatím málo reálné. Asi největší tlak je na dokončení západního polookruhu. Jeho část řidiči znají, je to jen pár let stará spojka sídlišť Máj a Vltava. Další kus vznikne brzy.

Město chce letos začít s pracemi na pokračování z Máje na Švábův Hrádek a tato akce je připravená. Dokončení až do Litvínovic a k výpadovce na Krumlov však zůstane ještě dlouho jen na papíře.

Někteří počítají, že po zprovoznění dálnice bude Dlouhá louka výrazně klidnější, a tak už nebude toto spojení tak nutné. Vedení města pak úplně upustilo od plánů na jižní spojku od Lidické přes Malši na Novohradskou a passé je i most přes Vltavu od výstaviště k ulici U Trojice.