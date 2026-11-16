Premium

Mimořádná nabídka
690 Kč/rok

Na konci listopadu dalších šest kilometrů. Jihočeská D3 se prodlouží

Autor: ,
  13:14
Sledovat iDNES.cz na Googlu
Úsek dálnice D3 mezi Nažidly a Dolním Dvořištěm na Českokrumlovsku otevřou už...

Úsek dálnice D3 mezi Nažidly a Dolním Dvořištěm na Českokrumlovsku otevřou už na konci července. (2. července 2026) | foto: Jan Jakovljevič, MF DNES

ŘSD otevřelo přivaděč z dálnice D3 na Český Krumlov. Je to částečně novostavba...
ŘSD otevřelo přivaděč z dálnice D3 na Český Krumlov. Je to částečně novostavba...
ŘSD otevřelo přivaděč z dálnice D3 na Český Krumlov. Je to částečně novostavba...
ŘSD otevřelo přivaděč z dálnice D3 na Český Krumlov. Je to částečně novostavba...
22 fotografií
Polovina rozestavěného dvanáctikilometrového úseku dálnice D3 mezi Kaplicí a Nažidly na Českokrumlovsku se otevře 26. listopadu. K dokončení celé dálnice v Jihočeském kraji bude zbývat posledních zhruba šest kilometrů, po kterých by mohli řidiči projet v červnu příštího roku.

Možné tak bude jet po dálnici od středočeského Mezna až na hranici s Rakouskem. Celou dálnici D3 chce ŘSD dokončit do roku 2032. Předpokládaná cena stavby celého úseku mezi Kaplicí a Nažidly je 6,182 miliardy korun bez DPH.

První etapa dálnice u Kaplice nahradí současnou silnici I/3 a pomůže snížit dopravu v obcích Hubenov a Kaplice. Součástí stavby je devět mostů a mimoúrovňová křižovatka v Kaplici.

Od dálnice D3 u Českého Krumlova vede nový přivaděč, zrychlí i cestu na Lipno

„Druhá etapa dálnice do Nažidel a poslední část jihočeské dálnice D3 bude dokončená příští rok v létě. Vzniká při ní také oboustranná odpočívka Suchdol s 275 parkovacími místy pro osobní auta, 215 pro nákladní vozy a dalšími stáními pro autobusy a karavany,“ popsal Adam Koloušek z Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD).

Na hranice s Rakouskem bude chybět zhruba 350 metrů dálnice, tato část vznikne až ve spolupráci s Rakouskem v roce 2032 a stavbaři tam vybudují dva hraniční mosty. Zatím je v místě provizorní sjezd, aby řidiči nemuseli jezdit přes Dolní Dvořiště.

Už se jezdí. Jak vypadá nová část dálnice D3 u hranic s Rakouskem

Letos v červenci ŘSD zprovoznilo tříkilometrový úsek D3 mezi Nažidly a Dolním Dvořištěm na Českokrumlovsku. Nyní vede dálnice od středočeského Mezna po Kaplici-nádraží. Po otevření první etapy úseku u Kaplice se doprava přesune na posledních šest kilometrů na silnici I/3 a poslední tři kilometry české části od Nažidel po hranici s Rakouskem se vrátí na D3.

V příštím roce budou moci motoristé využívat dálnici, která povede přes celé jižní Čechy. V současnosti je v provozu více než 100 kilometrů D3. Celá dálnice, která povede až do Prahy, bude dlouhá 170 kilometrů a ŘSD ji chce kompletně postavit do roku 2032.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

V původní koncepci československé dálniční sítě z roku 1963 ještě D3 nefigurovala, do plánů byla zanesena až v roce 1987. Ani po čtyřech dekádách není hotová, její význam přitom s rostoucí hustotou dopravy stoupá.

Dálnice totiž nahradí přetíženou silnici první třídy číslo 3, která u Mirošovic u Prahy vychází z D1 a v současnosti zatěžuje zejména Benešov, kde se tvoří kolony. Ve Středočeském kraji zatím stavba ani jednoho úseku D3 nezačala.

31. července 2026
Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)
Sledovat iDNES.cz na Googlu

Nejčtenější

Seniorka přišla o čtyři miliony. Pomohla policii nalíčit past na kurýra s obálkou

Kurýr zahazuje obálku s penězi a za chvíli ho zadrží kriminalisté.

Táborští kriminalisté zadrželi devětadvacetiletého kurýra, který se podílel na podvodných investicích. Přivedla je k němu žena, která se upnula k rychlému zbohatnutí, ale přišla o více než čtyři a...

Sparta si poradila s Vary, Pardubice s Kometou. Kladno triumfovalo v nájezdech

Tomáš Galvas z Liberce a Oscar Flynn z Třince ve vzájemném utkání hokejové...

Po reprezentační přestávce se hokejová extraliga vrátila kompletním 18. kolem. Vedoucí Třinec porazil Liberec 5:2, na domácím ledě se dařilo také Pardubicím, které zdolaly 6:2 Kometu Brno. V tabulce...

„Bedna na umění“ a auta pod zemí. Blíží se zásadní proměna Senovážného náměstí

Na Senovážném náměstí bude stát nová budova Alšovy jihočeské galerie....

Odkrytá Mlýnská stoka, auta schovaná pod zemí a u toho se bude do prostoru majestátně rozpínat úplně nová budova, kterou sami architekti nazvali bedna na umění. Příprava nové Alšovy jihočeské...

Autobus nedal přednost autu, při srážce se zranilo i dítě. Střet s vozem nepřežil cyklista

U Olší na Táborsku se střet osobní vůz s autobusem. (9. listopadu 2026)

Nehoda osobního vozu a autobusu dnes ráno zavřela silnici I/19 na Táborsku. Záchranáři ošetřili muže a ženu ze Škody Fabia a dítě, která cestovalo v autobuse. Všechny tři převezli do nemocnic. Zhruba...

Pojďte se zatoulat do Toulavy. Nabízí stezky ve skalách, výhledy i vlastní hru

Manažer destinační oblasti Toulava Jan Sochor (13. listopadu 2026)

Region s centrem v Táboře je už deset let certifikovanou turistickou oblastí. Proč tam vyrazit na výlet? Severní část Jihočeského kraje dlouho zůstávala ve stínu turisticky populárnějšího jihu s jeho...

Na konci listopadu dalších šest kilometrů. Jihočeská D3 se prodlouží

Úsek dálnice D3 mezi Nažidly a Dolním Dvořištěm na Českokrumlovsku otevřou už...

Polovina rozestavěného dvanáctikilometrového úseku dálnice D3 mezi Kaplicí a Nažidly na Českokrumlovsku se otevře 26. listopadu. K dokončení celé dálnice v Jihočeském kraji bude zbývat posledních...

16. listopadu 2026  13:14

Novinka s nejvyšší účinností v Česku pokryje pětinu roční dodávky tepla v Písku

Teplárna Písek spustila kogenerační jednotku s nejvyšší účinností v České...

Špunty do uší nebývají běžným vybavením návštěvníků písecké teplárny. Tentokrát to ale bylo výjimečné. Slavnostně zde uvedli do provozu novou kogenerační jednotku. Stroj o elektrickém výkonu 5,1...

16. listopadu 2026  9:33

Pojďte se zatoulat do Toulavy. Nabízí stezky ve skalách, výhledy i vlastní hru

Manažer destinační oblasti Toulava Jan Sochor (13. listopadu 2026)

Region s centrem v Táboře je už deset let certifikovanou turistickou oblastí. Proč tam vyrazit na výlet? Severní část Jihočeského kraje dlouho zůstávala ve stínu turisticky populárnějšího jihu s jeho...

15. listopadu 2026  12:24

Třeboňsko je z výšky hezčí než sever Francie, říká fotograf Jiří Jiroušek

Amatérský fotograf Jiří Jiroušek fotí nejen jižní Čechy ze motorového...

Už 30 let Jiří Jiroušek létá na motorovém paraglidovém křídle nejen nad českou krajinou a fotí. Prostřednictvím svých snímků vytváří příběhy, které pak dál ukazuje buď na výstavách, v knihách či na...

14. listopadu 2026  10:04

Sparta si poradila s Vary, Pardubice s Kometou. Kladno triumfovalo v nájezdech

Tomáš Galvas z Liberce a Oscar Flynn z Třince ve vzájemném utkání hokejové...

Po reprezentační přestávce se hokejová extraliga vrátila kompletním 18. kolem. Vedoucí Třinec porazil Liberec 5:2, na domácím ledě se dařilo také Pardubicím, které zdolaly 6:2 Kometu Brno. V tabulce...

13. listopadu 2026  16:50

Budějovice konečně znají podobu koalice. Primátorem bude Chovanec, řekl priority

Noví zastupitelé Českých Budějovic složili v pondělí 9. listopadu slavnostní...

Krajské město nově povede koalice Občanů pro Budějovice (OPB) a STAN s hnutím ANO, Piráty a Společně pro Budějovice. Dohromady mají 26 z 45 křesel. Prioritami je dobře připravit Evropské hlavní město...

13. listopadu 2026  15:22

Římov se neplní. Na jaře hrozí v jižních Čechách problém s pitnou vodou, řekl Kuba

Hladina římovské přehrady je nyní nejnižší za posledních 25 let. Ale nehrozí,...

Při nepříznivém vývoji počasí hrozí na jaře ve velké části Jihočeského kraje problém se zásobováním pitnou vodou, uvedl hejtman Martin Kuba (Naše Česko). Nádrž Římov, z jejíž vody se pitná voda...

13. listopadu 2026,  aktualizováno  13:24

Nová radnice změní přístup k Dynamu. Zároveň chce jasná pravidla a záruky

Areál fotbalového stadionu SK Dynamo České Budějovice.

Budoucí českobudějovická koalice bude řešit situaci fotbalového klubu, který hraje třetí nejvyšší soutěž a vlastní ho podnikatelka z Nigérie. Klíčová bude nájemní smlouva na stadion, která končí 30....

13. listopadu 2026  11:18

Spor o vlastnictví rybníků mezi biskupstvím a rybářstvím se vrací k okresnímu soudu

ilustrační snímek

Rybářství Třeboň, největší producent sladkovodních ryb v Evropské unii, pravděpodobně přijde o další rybníky, které drží od privatizace ukončené před 33 lety. Ústavní soud (ÚS) totiž vyhověl...

13. listopadu 2026  8:58

OBRAZEM: Světýlka vyprávějí. U Vltavy ožívá příběh Anny z Rogendorfu

V Pivovarské zahradě v Českém Krumlově ožívá díky 42 světelným prvkům příběh...

Po roce se do českokrumlovské Pivovarské zahrady u řeky Vltavy vrátily tisíce světýlek. Ta tvoří zvířata, domky anebo i postavy. Vévodí jim 3D podobizna v nadživotní velikosti Anny z Rogendorfu,...

12. listopadu 2026  15:09

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Fascinován Kajínkem chtěl streamovat vraždu strýce. Ale nejdřív se sám udal

Premium
Oznámil policii, že jde zabít svého strýce. Podle obžaloby chtěl...

Oznámil policii, že jde zabít svého strýce. Podle obžaloby chtěl jednatřicetiletý muž z Jindřichohradecka svůj čin vysílat na internetu a získat pozornost veřejnosti. Ve čtvrtek stanul před Krajským...

12. listopadu 2026  14:01

„Bedna na umění“ a auta pod zemí. Blíží se zásadní proměna Senovážného náměstí

Na Senovážném náměstí bude stát nová budova Alšovy jihočeské galerie....

Odkrytá Mlýnská stoka, auta schovaná pod zemí a u toho se bude do prostoru majestátně rozpínat úplně nová budova, kterou sami architekti nazvali bedna na umění. Příprava nové Alšovy jihočeské...

12. listopadu 2026  9:22

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×