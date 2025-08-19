Dálniční obchvat je v Českých Budějovicích znát. Začal fungovat před Vánoci v minulém roce a přinesl okamžitý efekt v dopravě v krajském městě.
„Máme k tomu i jasná data. Denně na D3 z města najíždí pět tisíc aut a stejný počet aut pak i z dálnice na druhé straně Českých Budějovic sjíždí,“ uvedla primátorka Dagmar Škodová Parmová.
Bez poplatku mohou řidiči jezdit na zhruba deseti kilometrech D3 mezi exity Úsilné a Roudné.
„Květnové sčítání říká, že 46 procent aut na tomto úseku jezdí bez dálniční známky. Pokud by dálnice byla zpoplatněná, auta se nám vrátí do města a situace v dopravě bude opět komplikovaná,“ popsal českobudějovický radní a jihočeský hejtman Martin Kuba.
|
Klid pro Budějovice. D3 odvádí 19 tisíc aut denně, kolony směrem k moři jsou pryč
Výjimku o bezplatném využívání zmíněného úseku měly České Budějovice původně na rok. Díky značnému efektu na dopravu ve městě žádaly o její pokračování. „Ministerstvo dopravy natrvalo prodlouží nynější výjimku,“ oznámil v úterý ráno ministr dopravy Martin Kupka.
V minulosti byly v Českých Budějovicích hlavně Dlouhá louka, výpadovka na Český Krumlov či Lipno a hranice pravidelně ucpané. Teď je tam většinou plynulý provoz. Zmizelo také obrovské množství kamionů.
Loni v prosinci Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) zprovoznilo přes 28 kilometrů D3 z Úsilného ke Kaplici. Příští rok začne řidičům sloužit dalších 3,5 kilometru D3 z Nažidel do Dolního Dvořiště a téměř šest kilometrů dlouhá část z úseku Kaplice – nádraží k Nažidlům.
Jihočeská D3 bude kompletně hotová v roce 2027. Celá D3 včetně středočeské části by měla být v provozu nejpozději v roce 2032.
|
21. prosince 2024