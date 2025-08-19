Obchvat se osvědčil. Dálnice D3 kolem Budějovic bude natrvalo bez poplatku

Pět tisíc aut denně na jednom konci Českých Budějovic najede na část dálnice D3, která slouží jako obchvat, a na druhém konci jich stejný počet vyjede. Obchvat krajského města funguje, doprava je výrazně plynulejší. Do konce roku mají Budějovice výjimku o jízdě po obchvatu bez poplatku. Tu ministerstvo dopravy natrvalo prodlouží, oznámil v úterý ráno ministr dopravy Martin Kupka.
Jižní portál tunelu Pohůrka, vzadu vlevo je kostel v Rudolfově.

Jižní portál tunelu Pohůrka, vzadu vlevo je kostel v Rudolfově. | foto: Petr Lundák, MF DNES

Dálnice D3 vedoucí směrem ke Kaplici a dál na hranice s Rakouskem
Dálnice D3 u jednoho ze sjezdů
Pohůrecký tunel měří bezmála jeden kilometr.
Dálnice D3 je nyní průjezdná od Miličína na Benešovsku až ke Kaplici - nádraží.
Dálniční obchvat je v Českých Budějovicích znát. Začal fungovat před Vánoci v minulém roce a přinesl okamžitý efekt v dopravě v krajském městě.

„Máme k tomu i jasná data. Denně na D3 z města najíždí pět tisíc aut a stejný počet aut pak i z dálnice na druhé straně Českých Budějovic sjíždí,“ uvedla primátorka Dagmar Škodová Parmová.

Bez poplatku mohou řidiči jezdit na zhruba deseti kilometrech D3 mezi exity Úsilné a Roudné.

„Květnové sčítání říká, že 46 procent aut na tomto úseku jezdí bez dálniční známky. Pokud by dálnice byla zpoplatněná, auta se nám vrátí do města a situace v dopravě bude opět komplikovaná,“ popsal českobudějovický radní a jihočeský hejtman Martin Kuba.

Klid pro Budějovice. D3 odvádí 19 tisíc aut denně, kolony směrem k moři jsou pryč

Výjimku o bezplatném využívání zmíněného úseku měly České Budějovice původně na rok. Díky značnému efektu na dopravu ve městě žádaly o její pokračování. „Ministerstvo dopravy natrvalo prodlouží nynější výjimku,“ oznámil v úterý ráno ministr dopravy Martin Kupka.

V minulosti byly v Českých Budějovicích hlavně Dlouhá louka, výpadovka na Český Krumlov či Lipno a hranice pravidelně ucpané. Teď je tam většinou plynulý provoz. Zmizelo také obrovské množství kamionů.

Loni v prosinci Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) zprovoznilo přes 28 kilometrů D3 z Úsilného ke Kaplici. Příští rok začne řidičům sloužit dalších 3,5 kilometru D3 z Nažidel do Dolního Dvořiště a téměř šest kilometrů dlouhá část z úseku Kaplice – nádraží k Nažidlům.

Jihočeská D3 bude kompletně hotová v roce 2027. Celá D3 včetně středočeské části by měla být v provozu nejpozději v roce 2032.

