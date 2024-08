Spasí dálniční obchvat Budějovice? Odvede kamiony, uvolní jen některé trasy

S poplatkem, bez něj, s dočasnou výjimkou. Nedávná nejasná situace se zprovozněním dálnice D3 kolem Českých Budějovic se zklidnila. Ministerstvo dopravy nakonec řeklo, že první rok provozu bude zkušební a u krajského města bez poplatku. Pak se uvidí, co dál.

MF DNES proto oslovila i několik měst, kolem kterých řidiči dálnici využívají zdarma už roky. Ptala se, jak se to osvědčilo a zda by souhlasili se zpoplatněním. Navíc redakce zjišťovala, jak velký dopad by měl mít obchvat na provoz v Budějovicích.

Kdo se těší na denně průjezdné město bez kolon, může na to rovnou zapomenout. Ranní i odpolední špičky v centru zůstanou všední realitou. Stejný bude provoz třeba na pravidelně zaplněných Sadech. Jinde to ale znát bude.

„Celkový úbytek v provozu by se měl podle dopravního modelu, který máme zpracovaný, pohybovat kolem deset až patnáct procent. Může se zdát, že to není mnoho, ale budou to především kamiony, takže to na některých komunikacích poznáme,“ upozornil náměstek primátorky pro dopravu Lubomír Bureš.

Klidněji se tedy pojede po Dlouhé louce či Strakonické, ubudou tam tisíce aut denně. Znát by to mohlo být i na městském okruhu, tedy v Mánesově a Nádražní ulici. To vše jsou místa, kudy jezdí tranzit, který Budějovice opustí.

Naopak taková Novohradská má dokonce čelit většímu náporu aut. Důvod je jednoduchý, navazuje totiž na sjezd z dálnice D3 na Pohůrce, takže tudy budou vozidla přirozeně proudit. Pomůže tomu až plánovaný podjezd pod seřaďovacím nádražím mezi zanádražní komunikací a Mánesovou. Na ten si ale musí motoristé ještě roky počkat, odhadované zprovoznění je v roce 2031.

Dopravní model, který má radnice k dispozici, je „jen“ výpočet a předpoklad, jak se motoristé zachovají. Skutečnost se ukáže až po prosincovém otevření obchvatu a v dalších měsících, až si vše sedne.

Jedině bez poplatku

Jak se ale také v rychlém průzkumu MF DNES ukázalo, města si obchvaty bez poplatku jednoznačně pochvalují. Pomáhá to provozu. Případnému zpoplatnění by se všude tvrdě bránili. To samozřejmě nahrává tomu, aby u Budějovic zůstala D3 zdarma i po ročním zkušebním provozu.

„Pokud se nepletu, tak dálniční obchvat Plzně je od poplatku osvobozený od roku 2017 a určitě bychom jako město ostře protestovali, kdyby se na tom mělo cokoli měnit. Žádnou statistiku nemáme, ale zcela jistě možnost jezdit po obchvatu bezplatně dopravě ve městě prospívá,“ reagoval náměstek primátora Plzně pro oblast dopravy a životního prostředí Aleš Tolar.

Obdobný přínos vnímají i v Olomouci. „Zejména obyvatelé dojíždějící za prací z okolních obcí mohou obchvat využít, pokud pracují na druhé straně města, než je jejich příjezd. Je to pro ně rychlejší a pohodlnější než trávit čas v ranních či odpoledních kolonách na průtazích městem,“ potvrdil Martin Luňáček z Kanceláře architekta města Olomouce.

O výjimku tam vedení radnice požádalo v roce 2018, a to na základě zkušeností z Brna. A také v Prostějově si část dálnice zdarma pochvalují. Užívání úseku D46 bez poplatku vede k odlehčení dopravy na ostatních komunikacích ve městě.

„Zvláště je to patrné v dopravní špičce. Řidiči mohou využít tento směr při jízdě z jedné části města na druhou a vyhnout se tak zácpám. V okolí nadjezdu jsou i průmyslové zóny a nákupní centra, která obyvatelé hojně navštěvují,“ informovala Alena Vrtalová z oddělení vnějších vztahů Prostějova.

Nedávno tam skončila celková rekonstrukce této komunikace, jsou upravené výjezdy a nájezdy. „Pokud by se tento úsek zpoplatnil, samozřejmě by to vedlo ke zvýšení hustoty provozu ve městě,“ zdůraznila Vrtalová.

Stejný efekt tak očekávají i v Budějovicích. „Jsem si jistý, že se ukáže, že obchvat má význam pro dopravu v celé aglomeraci a výjimka neplacení dálničních poplatků je v tomto úseku logická a správná,“ konstatoval hejtman a budějovický radní Martin Kuba.

Dodal, že v krajském městě se dnes a denně pohybuje téměř 200 tisíc lidí, kteří zde žijí nebo jsou v dojezdové vzdálenosti do dvaceti minut. „Pokud by tito řidiči nemohli bezplatně využívat obchvat, budou dál zbytečně přetěžovat vnitroměstské komunikace,“ dodal.