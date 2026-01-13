Nehoda dvou kamionů uzavřela dálnici D3 u Budějovic, omezení potrvá hodiny

Autor:
  9:43aktualizováno  10:01
Dopravní nehoda dvou kamionů uzavřela na 128. kilometru dálnici D3 ve směru z Prahy do Českých Budějovic. Úsek Ševětín – České Budějovice bude uzavřený několik hodin, je třeba zajistit překládku kamionů.

Nehoda kamionů uzavřela dálnici D3. (13. ledna 2026) | foto: PČR

Nehoda dvou nákladních vozidel se stala v úterý dopoledne na 128. kilometru dálnice D3 ve směru z Prahy do Českých Budějovic.

„Jeden kamion předjížděl druhý a zřejmě došlo k bočnímu nárazu, po kterém se jedno vozidlo převrátilo na bok napříč dálnicí. Druhé skončilo v příkopu,“ popsal jihočeský policejní mluvčí Milan Bajcura.

Ledovka při této nehodě podle něj nehrála roli. „Dálnice byla mokrá, prosolená. Jednalo se o nesprávný způsob jízdy,“ upřesnil.

Uzavírka D8 před hranicemi s Německem skončila, na D7 u Žatce havaroval kamion

Dálnice D3 je ve směru na Budějovice uzavřená. Je třeba za pomoci těžké techniky přeložit náklad. Jeden nákladní vůz převážel nové automobily, druhý potravinářské granule. Nutné bude zajistit provozní tekutiny, které unikaly z jednoho z vozů.

Policisté odklání dopravu u sjezdu na Hlubokou nad Vltavou, objízdná trasa vede přes Borek a Pražskou třídu až do Českých Budějovic. Ve směru na Prahu není žádné omezení. Nehoda se obešla bez zranění.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Vzácný jev i ve světovém měřítku. Led na Lipně zezelenal, vědci znají příčinu

Zelený led na Lipně v prosinci 2025. (8. ledna 2026)

Neobvyklý přírodní jev zaznamenali vědci i pozorovatelé na konci roku 2025 na Lipně. Velké množství nahromaděných sinic ve vodě způsobilo zelené zbarvení ledu. Fenomén potvrzuje, že lipenská nádrž je...

Osmikolka připravovala bruslařkou magistrálu na Lipně, skončila pod hladinou

Osmikolka na úpravu ledu se propadla do vody.

Na zamrzlém Lipně u přívozu ve Frymburku se v úterý v podvečer potopila pracovní osmikolka. Hasiči ji pomocí navijáku zhruba po třech hodinách vytáhli na břeh. Na přehradě připravovala bruslařskou...

Kladno zničilo Vítkovice, Litvínov slaví v derby. Třinec ve šlágru předčil Spartu

Kladenští hokejisté se radují z gólu.

Řadu atraktivních zápasů přineslo 41. kolo hokejové extraligy. Kladno deklasovalo Vítkovice 8:1, Třinec si poradil se Spartou 5:3. Pardubice přetlačily Liberec 2:1 po samostatných nájezdech, po nich...

Bezohlední čtyřkolkáři řádili na Šumavě. Rozryli jen den staré běžkařské stopy

Jezdci na čtyřkolkách rozryli běžkařům na Šumavě stopy

Tři jezdci na čtyřkolkách v neděli odpoledne poničili upravené běžkařské stopy v okolí Churáňova na Šumavě. Dopustili se několika přestupků, mimo jiné jezdili mimo cesty v lesích národního parku a...

OBRAZEM: Mráz pomalu mění Terčino údolí na ledové království, tuhne i vodopád

Uměle vytvořený vodopád v Terčině Údolí na Novohradsku v těchto mrazech...

Oblíbená výletní destinace u Nových Hradů na Českobudějovicku se v zimě mění na pohádkové zimní království. Ojíněné stromy, zasněžené louky či bílé mostky a cestičky. Tak nyní vypadá romantický...

Nehoda dvou kamionů uzavřela dálnici D3 u Budějovic, omezení potrvá hodiny

Nehoda kamionů uzavřela dálnici D3. (13. ledna 2026)

Dopravní nehoda dvou kamionů uzavřela na 128. kilometru dálnici D3 ve směru z Prahy do Českých Budějovic. Úsek Ševětín – České Budějovice bude uzavřený několik hodin, je třeba zajistit překládku...

13. ledna 2026  9:43,  aktualizováno  10:01

Skalák chválí portugalského kouče: Umí dělat fotbal. V Budějovicích chce zůstat

Kapitán Českých Budějovic Jiří Skalák během zimní přípravy.

Je českou tváří zahraničního projektu. Třiatřicetiletý záložník Jiří Skalák vede jako kapitán budějovické Dynamo. Je hráčem, kterého si v létě jako jediného vybral tehdy nový portugalský kouč Pedro...

13. ledna 2026  9:54

Spolek napadl nový územní plán obce u Lipna, kraj ho kvůli vadám zrušil

Letecký pohled na Lipno. V dolní části je Přední Výtoň, vlevo nahoře pak Lipno...

Developeři se dlouhodobě zajímají o Přední Výtoň, obec na pravém břehu lipenské přehrady. Ta se sice snaží zvyšovat počet stálých obyvatel, zalidněnost jí však roky zvyšují pouze turisté. Také pro ně...

13. ledna 2026  9:22

Otevřeme se mladým, říká nový jihočeský předseda ODS Borovka. Nahradil Kubu

Jiří Borovka podniká a je krajským zastupitelem zastupitelem města České...

Občanskou demokratickou stranu (ODS) na jihu Čech povede krajský a budějovický zastupitel Jiří Borovka. Rozhodli o tom delegáti v tajné volbě na pondělním krajském sněmu. Dosud stál v čele krajské...

12. ledna 2026  18:41

Od požáru auta vzplála skladová hala s papírem, torzo čeká demolice

Požár skladové haly v Plané u Českých Budějovic. (12. ledna 2026)

Rozsáhlý požár skladové haly likvidují od rána hasiči v Plané u Českých Budějovic. Nikdo se nezranil. Hasiči vyhlásili třetí stupeň poplachu ze čtyř možných. Informovali o tom na síti X. Škoda na...

12. ledna 2026  7:56,  aktualizováno  17:45

Opilec prorazil hlavou dveře perníkové chaloupky, zůstala po něm velká díra

Opilec udělal hlavou díru do perníkové chaloupky v parku Na Sadech v Českých...

Opilý vandal poničil svítící perníkovou chaloupku v Českých Budějovicích, která je součástí vánoční výzdoby. Hlavou udělal díru do dveří. Test na alkohol ukázal 2,3 promile. Škoda zřejmě přesáhne...

12. ledna 2026  14:56

Romantika jako v pohádce. Bruslaři se na zámku proháněli po zamrzlém příkopu

Na zámku, renesanční italské vile, Kratochvíle u Netolic na Prachaticku v...

Louče hoří, led pod bruslemi příjemně křupe, opodál u stánku si vychutnáte horký punč a nad vámi se tyčí nasvícený zámek. Romantičtější noční bruslení najdete jen těžko. V neděli si ho užívaly stovky...

12. ledna 2026  12:25

Kladno zničilo Vítkovice, Litvínov slaví v derby. Třinec ve šlágru předčil Spartu

Kladenští hokejisté se radují z gólu.

Řadu atraktivních zápasů přineslo 41. kolo hokejové extraligy. Kladno deklasovalo Vítkovice 8:1, Třinec si poradil se Spartou 5:3. Pardubice přetlačily Liberec 2:1 po samostatných nájezdech, po nich...

11. ledna 2026  14:49,  aktualizováno  20:30

Dřinu nelze ošidit. Kouč českých hvězd o cvičení, vzdělávání i nemoci dcery

Premium
Dominik Kodras mezi přední české silové a kondiční trenéry a uznávají ho i v...

Začínal v malé posilovně. Trénoval lidi zadarmo, získával klientelu. Střih. O deset let později patří budějovický kouč Dominik Kodras mezi přední české silové a kondiční trenéry a uznávají ho i v...

11. ledna 2026

Karlovarsko uniká, přehrálo i Budějovice. Mistrovští Lvi nestačili na Kladno

Volejbalisté Karlovarska slaví ve čtvrtfinále proti Odolene Vodě.

Po vypjatých bitvách v evropských volejbalových pohárech si Lvi Praha i České Budějovice prožili prohraný zápas v domácí extralize, navíc poprvé v sezoně v domácí hale. Pražané stejně jako v říjnu...

10. ledna 2026  22:45

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Pardubice kralovaly ofenzivně, Brno nečekaně krachlo. Nymburk má 20. výhru

Matěj Svoboda z Nymburka atakuje koš Ústí nad Labem.

Dva dny po postupu do osmifinálové části Ligy mistrů zvládli basketbalisté Nymburka v domácí soutěži zápas s Ústím nad Labem. Už jistý vítěz základní části porazil v 21. kole Slunetu 89:60 a připsal...

10. ledna 2026  19:01,  aktualizováno  21:51

Na dálnici D3 na Krumlovsku havarovali policisté. Jeli k výhrůžce sebevraždou

ilustrační snímek

Při cestě za mužem vyhrožujícím sebevraždou havarovali v sobotu na dálnici D3 u obce Netřebice na Krumlovsku kapličtí policisté. Skončili v nemocnici, na místo byla místo mluvčí jihočeské policie...

10. ledna 2026  19:19

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.