Zóna 30 i úpravy parkování. Budějovickou čtvrť Mladé čekají velké dopravní změny

Pavel Kortus
  15:26
Zóny s maximální rychlostí 30 kilometrů v hodině, omezení nákladní dopravy nebo jednosměrky. Obyvatelé oblíbené českobudějovické čtvrti Mladé už znají návrh na zklidnění dopravy. Většině se líbí a chválí, že se věci daly do pohybu. Úpravy však v některých místech ještě chtějí upřesnit.
V Mladém chtějí zklidnit dopravu, ve čtvrti je i školka.

V Mladém chtějí zklidnit dopravu, ve čtvrti je i školka. | foto: Petr Lundák, MF DNES

Rychlost bude omezená povětšinou na 30 km/h.
Čtvrť využívá řada řidičů jako zkratku.
Čtvrť využívá řada řidičů jako zkratku.
V Mladém chtějí zklidnit dopravu, ve čtvrti je i školka.
11 fotografií

Řidiči v Mladém dlouhodobě některé ulice často využívají jako zkratku. Provoz tam ještě zesílil po otevření dálničního obchvatu. Změny a omezení mají pomoci většině tamních obyvatel.

Podle návrhu by měla začít platit zóna 30 ve třech částech Mladého, a to například v okolí fotbalového hřiště nebo v ulicích Vl. Rady či Jasanové a Osikové. Naopak má zůstat padesátka v ulicích J. Dietricha a Ant. Janouška, právě těmi si přitom stovky až nižší tisíce aut denně zkracují cestu z Novohradské do Havlíčkovy kolonie a dál do centra či naopak.

Někdy se až třese barák, když jede kamion. Lidé si stěžují na dopravu v ulici

„V každé zóně 30 i po dohodě s dopravním inspektorátem musí zůstat nějaká ulice jako páteřní a tam je nejvyšší povolená rychlost 50 km/h. Většinou je to nějaká sběrná komunikace s dostatečnou šířkou,“ vysvětluje náměstek primátorky pro dopravu Lubomír Bureš.

Připomněl, že zónu 30 letos zavedli také v části Suchého Vrbného, kde se osvědčila a od obyvatel na to měla radnice pozitivní ohlasy. „Také proto přistupujeme k dalšímu rozšíření v Mladém. I tady je to na základě podnětu některých spoluobčanů,“ říká náměstek.

„Přijdeme o místa na stání“

Zdůraznil, že ve vybraných ulicích v Mladém bude také omezení tonáže aut do 3,5 tuny. V ulici J. Dietricha to bude platit do šesti tun, což by mělo zamezit vjezdu nákladní vozidel, po čemž část místních už delší dobu volá. „Sledujeme tam provoz a skutečně tam těch těžkých aut přibývá,“ dává za pravdu Bureš.

V souvislosti s úpravami bude možné právě v J. Dietricha jet dál padesátkou. Zároveň bude možné parkovat jen na jedné straně ulice, z čehož mají někteří obyvatelé obavy. „Díky tomu bude ulicí možné jezdit vlastně ještě rychleji a plynuleji. Řidiči se nebudou muset vyhýbat zaparkovaným autům a my přijdeme o místa na stání,“ uvažuje místní obyvatel Tomáš.

V Mladém chtějí zklidnit dopravu, ve čtvrti je i školka.
Rychlost bude omezená povětšinou na 30 km/h.
Čtvrť využívá řada řidičů jako zkratku.
Čtvrť využívá řada řidičů jako zkratku.
11 fotografií

Jinak návrh na zklidnění dopravy vítá, podobně jako další oslovení obyvatelé čtvrti. „Jsme rádi, že se s tím něco děje, ale chtělo by to ještě dotáhnout,“ myslí si.

Stejný názor má i opoziční zastupitel Lukáš Bajt (Občané pro Budějovice). „Tím, že v ulici J. Dietricha padesátka zůstane, bude to vlastně spíš lákadlo pro řidiče, ať tudy dál sjíždí z Novohradské. Jinak určitě vítám, že tam bude omezený vjezd vozidel nad šest tun,“ říká.

Stejně nesmyslná je podle něj padesátka v Jírovcově ulici na Pražském předměstí, kde by se snad mohlo dostat na zpomalení.

Nějaké další dílčí úpravy náměstek Bureš rozhodně nevylučuje. „Upřesňujeme si ještě celou řadu věcí a všemi připomínkami se budeme zabývat, byť to neznamená, že všem vyjdeme vstříc,“ konstatuje. Třeba s parkováním je to při podobných úpravách vždycky problematické.

Tunel i most. Kraj plánuje příští rok v Budějovicích dopravní stavby za miliardy

Ve čtvrti nainstalují nové značky a nakreslí i vodorovné značení, které bude podle norem. To pak znamená, že už v některých místech řidiči nezaparkují, aniž by jim za to nehrozila pokuta.

Celý režim by mohl platit od jara příštího roku. Třeba i kvůli počasí, protože přes zimu není vhodné dělat nové nátěry na asfalt. Bude se týkat i prostoru před základní a mateřskou školou Vl. Rady, kde se ulice stane jednosměrnou s možností využití opačného směru pro cyklisty. Už nyní je v těchto místech zpomalovací pás, ale toto ještě zvýší bezpečnost i v okolí.

Lidé se mohou vyjádřit

Pokud jede řidič třicet a potřebuje nečekaně co nejrychleji zastavit, po reakci a brzdění ujede v průměru 12,7 metru. Kdyby jel padesátkou, tak zastaví až po 28 metrech. To je zcela zásadní rozdíl. Vyplývá to z dat ÚAMK, což je český poskytovatel asistenčních služeb.

K dopravě ve čtvrti poskytla své stanovisko také policie. K návrhu se do 29. listopadu mohou vyjádřit dotčené orgány i veřejnost. Územní skupina města pro Mladé a Nové Hodějovice už tak učinila a zaslala dotazy či námitky na radnici. O tématu se mluvilo i na posledním zasedání budějovických zastupitelů.

28. února 2025

Například Viktor Lavička z opozičního hnutí ANO tato opatření vítá. Je to trend, který se osvědčuje. „Vím to z vlastní zkušenosti ze Suchého Vrbného. V minulosti jsme to zaváděli také jako součást modrých zón a pro zklidnění provozu to zafungovalo,“ konstatuje.

Na začátku platnosti nových opatření je ale nutné být obezřetný a nespoléhat hned na jejich bezproblémové fungování. Řidiči mnohdy jezdí po paměti, a pak třeba vjedou do nové jednosměrky i přes zákaz. Je tak dobré změny podpořit kampaní nebo počátečním větším dohledem strážníků.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Losu Emilovi se na Šumavě líbí, na procházce se připojil k návštěvníkům

Policisté z Nýrska na Šumavě vyjížděli na oznámení, že na zahradě je los Emil a...

Před několika dny zahlédli losa Emila na Šumavě, kde se při procházce připojil k návštěvníkům národního parku. V této lokalitě se zvíře pohybuje už nějaký čas, naposledy mu policisté pomáhali ze...

V Boršově nad Vltavou odvolali starostu Zemana, skončil po patnácti letech

Jan Zeman. Kromě starostování ho lidé znají i díky tomu, že umí vyrábět...

Po dlouhých 15 letech skončil v pondělí ve funkci starosty Boršova nad Vltavou nedaleko Českých Budějovic Jan Zeman. Odvolali ho jeho kolegové ze zastupitelstva, a to údajně proto, že nerespektoval...

Za kobrami do haďárny k Budějovicím. Mají tu největší evropskou sbírku

Kobra quinejská je unikátní druh, popsaný teprve v roce 2018. Dvorská zoo je...

Představte si, že na jednom místě v Česku můžete vidět dvacítku druhů kober, včetně kobry královské. A legendární mambu černou jako bonus k tomu. Stačí zajet do Dvorce v jižních Čechách, jen 15...

Vzácný brouk na Šumavě prospívá, těší vědce. Letošní pozorování kazilo počasí

Trnoštítec horský se nejčastěji nachází v tlejících souších, pařezech, nebo...

Na Šumavě se daří vzácnému brouku trnoštítci horskému. Potvrdil to letošní výzkum vědců. Brouk o velikosti až 3,5 centimetru žije po celém území národního parku od Nové Pece na Prachaticku po...

OBRAZEM: Bechyňka v Táboře má nový most. Unikátní trať se dočkala repliky

V souvislosti s rekonstrukcí mostu přes Lužnici v Táboře probíhá na trati od 8....

Stavbaři tento týden v Táboře instalovali dva nové ocelové oblouky železničního mostu přes řeku Lužnici. Původní 100 let stará konstrukce byla již ve špatném technickém stavu. Most je součástí první...

Muž napsal dopis na rozloučenou a chtěl vypít žíravinu, našel ho myslivec

Myslivecká puška

Myslivci pomohli k záchraně muže, který si chtěl vzít život. V dopise se loučil s blízkými, nechal bývalé manželce na hlídání psa a odjel neznámo kam. Odpoledne jí volal, že má v autě žíravinu a chce...

18. listopadu 2025  12:49

Vážná nehoda zastavila D4 na Písecku. Dálnice ráno klouzala, už je průjezdná

Vážná nehoda na D4 na Písecku. (18. listopadu 2025)

Vážná nehoda v úterý ráno zastavila provoz na dálnici D4 na Písecku mezi exity Mirotice a Lety ve směru na Prahu. Havárie se stala kolem půl šesté, když řidička nabourala do svodidel. Následně do ní...

18. listopadu 2025  7:01,  aktualizováno  9:51

Podle gusta influencerky. Budějčanda vydala knihu s procházkami městem

Budějčanda na křtu své nové knihy v IGY centru

Na Instagramu ji sleduje více než 32 tisíc lidí. A přesto její tvář neznají. Tu si pečlivě chrání. Říká si Budějčanda, a když budete mít štěstí, potkáte ji v ulicích třeba s kloboukem a mobilem v...

17. listopadu 2025  10:08

Produkujeme textil s přidanou estetickou hodnotou, říká tkadlec ze Strmilova

Filip Kubák je vystudovaný textilní výtvarník. Baví ho i stroje, zkouší, jaké...

Filip Kubák je představitelem páté generace tkalců ve Strmilově na Jindřichohradecku. Firma vznikla už v roce 1870. „Spolupracujeme s uměleckou sférou a čerpáme z našich historických vzorů,“ říká...

16. listopadu 2025  11:58

Losu Emilovi se na Šumavě líbí, na procházce se připojil k návštěvníkům

Policisté z Nýrska na Šumavě vyjížděli na oznámení, že na zahradě je los Emil a...

Před několika dny zahlédli losa Emila na Šumavě, kde se při procházce připojil k návštěvníkům národního parku. V této lokalitě se zvíře pohybuje už nějaký čas, naposledy mu policisté pomáhali ze...

15. listopadu 2025  11:03

Folklorní soubor Písečan oslavil 50 let. Udržuje kroje a tradice z Prácheňska

Členové souboru Písečan procházejí po Kamenném mostě v Písku. Průvod souborů je...

Děvčata se ráda zdobí, kluky zase baví společné akce a parta. To je recept folklorního souboru Písečan z Písku na to, jak si udržet děti a mládež. Letos oslavil padesát let své existence a rozhodně...

15. listopadu 2025  10:20

Kladno v přestřelce zdolalo Třinec, Sparta padla v Liberci. Hořava po návratu zvítězil

Hokejisté Kladna slaví gól proti Třinci.

Třinečtí hokejisté i ve 22. kole extraligy prohráli, když nestačili na Kladno (3:5). Přesto zůstávají v čele tabulky. Sparta nezvládla utkání v Liberci, padla 0:3 a klesla na třetí příčku. Trenér...

14. listopadu 2025  17:20,  aktualizováno  21:50

Fotbalový klub ustoupil. Přijal podmínku kraje, ten uvolní tři miliony dětem

Fotbalová akademie Dynama má zázemí v tréninkovém areálu Složiště.

Vedení českobudějovického Dynama přistoupilo na jedinou podmínku Jihočeského kraje, aby uvolnil pozastavenou třímilionovou dotaci na činnost mládežnické akademie. Hejtmanství bude mít nově svého...

14. listopadu 2025  17:11

Na Šumavě padaly letité teplotní rekordy. V Kašperských Horách bylo 21 stupňů

Inverzní počasí na Šumavě. Na snímku je Churáňov. (7. listopadu 2025)

Inverze způsobila, že teploty na Šumavě v uplynulých dvou dnech vystoupaly i nad 20 stupňům Celsia. Nejtepleji bylo v pátek v Kašperských Horách na Klatovsku, kde naměřili 21 stupňů. Znamenalo to...

14. listopadu 2025  15:54

Bezpečně i do školy. V Hluboké otevřeli společnou stezku pro pěší a cyklisty

Nová stezka v Hluboké nad Vltavou (14. listopadu 2025)

Od hlavního tahu kolem Hluboké nad Vltavou do čtvrti známé jako Sudárna vede nová smíšená stezka pro chodce a cyklisty. V pátek ji tam slavnostně otevřeli. Díky ní mohou teď od zastávky autobusu...

14. listopadu 2025  15:28

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

OBRAZEM: Bechyňka v Táboře má nový most. Unikátní trať se dočkala repliky

V souvislosti s rekonstrukcí mostu přes Lužnici v Táboře probíhá na trati od 8....

Stavbaři tento týden v Táboře instalovali dva nové ocelové oblouky železničního mostu přes řeku Lužnici. Původní 100 let stará konstrukce byla již ve špatném technickém stavu. Most je součástí první...

14. listopadu 2025  13:56

Musíš to mlátit, upozorňoval trenér budějovického univerzála Brichtu

Tomáš Brichta z Českých Budějovic při smeči

Volejbalisté českobudějovického Jihostroje se ukázali na evropské scéně v plné síle. Severomakedonskou Strumici „smetli“ z palubovky sportovní haly poměrem 3:0 (18, 12, 24).

14. listopadu 2025  11:38

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.