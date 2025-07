Tisíce lidí opustily na začátku léta Budějovice, a doprava se tak výrazně zklidnila. To ovšem neplatí o samotném centru krajského města. Na náměstí Přemysla Otakara II. a na výjezdech z něj je naopak situace kritická. Způsobily to dlouho plánované uzavírky na Sadech a také v Husově třídě. Část řidičů chce změny.

Porušování zákazu vjezdu, kolony v ulici Karla IV. i poblíž zimního stadionu. Taková je aktuální situace v samotném jádru Budějovic. Uzavírka velké části silnice na Sadech začala o víkendu a od té doby vznikají potíže. Řidiči si totiž na zásadní omezení teprve zvykají a působí to problémy.

Někteří se ozývají s tím, že by město mělo na uzavírku reagovat a upravit semafory na křižovatce na Senovážném náměstí či na výjezdu od Budvar arény do Mánesovy.

„Jezdím z centra a musím to teď objíždět po Nádražní. Když se nemůže na Sady, tak by přece bylo logické, aby byla delší zelená směrem do Žižkovy třídy. Takhle na výjezdu stojíme v kolonách,“ všímá si Michal Milec, který pracuje blízko náměstí Přemysla Otakara II.

Náměstek primátorky pro dopravu Lubomír Bureš říká, že radnice provoz hodně detailně sleduje, ale zatím nechce dělat žádné úpravy světelné signalizace. „Díváme se na to na kamerách, sčítačích a chodíme i přímo na místo ve špičce i mimo ni. Zatím říkám, že každá uzavírka potřebuje čas, než si vše sedne a nemělo by smysl dělat rychle nějaké úpravy,“ vysvětluje. Průjezd přes Sady nebude možný až do 31. srpna, a tak není vyloučené, že nakonec město k nějakým úpravám přistoupí.

Další plánované uzavírky v ČB 3. 7. až 31. 7.: Částečná uzavírka Pražské třídy za křižovatkou Okružní x Pražská ve směru do centra. 7. 7. až 28. 7.: Vodní ulice mezi Dobrovodskou a Družstevní v Suchém Vrbném. 19. 7. až 4. 8.: Ulice Karolíny Světlé u nákupní zóny na Strakonické.

„Ať už se to týká aktuální výměny asfaltu v Husově třídě mezi Dlouhým mostem a Mariánským náměsu tím nebo Sadů, zvolili jsme termín prací záměrně. Nyní je v Budějovicích nejklidnější provoz. Řidiči navíc po opravě Husovy třídy volali. A velká rekonstrukce Rudolfovské a navazující úpravy na Sadech byly už hodně potřeba,“ zdůrazňuje Bureš.

Třeba oprava Husovy třídy bude hotová před koncem července, Sady otevřou ale až za další měsíc. Tím pádem si budou tisíce a tisíce řidičů krátit celé léto cestu centrem přes náměstí Přemysla Otakara II. Ještě více než jindy tak bude sloužit jako velká kruhová křižovatka.

Práce pro městskou policii

Bureš ale zmiňuje, že pokud by byla delší zelená na výjezdu od náměstí na Senovážné, tak to do historického jádra přiláká ještě více řidičů. Tento argument tak spíše nahrává tomu, že se provoz nebude měnit až do konce uzavírky.

S novými omezeními má práci také městská policie. Desítky řidičů neváhají a vjíždějí i přes dobře viditelné dopravní značení do zákazů. Třeba včera ráno tak stáli strážníci za zákazem na Senovážném náměstí.

„Řešíme to i pokutami, mnoho řidičů totiž omezení nerespektuje. V kontrolách budeme určitě pokračovat i nadále,“ potvrzuje Martin Bohoněk z českobudějovické městské policie. Někteří jedou do zákazu úmyslně, další jedou po paměti a nevšimnou si značky a někteří také bloudí, když jsou to turisté.