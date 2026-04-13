Další omezení v Českých Budějovicích. Těmto uzavírkám se musí řidiči vyhnout

  11:18
Týden od zavření Mánesovy ulice kvůli stavbě nového mostu přes řeku Malši začaly v Českých Budějovicích další práce na silnicích, s čímž jsou spojená nová omezení a uzavírky. S omezením musí řidiči počítat u nemocnice, na příjezdu od Krumlova i nedaleko Budvaru. Ta největší omezení potrvají v krajském městě do listopadu.
V pondělí začala demolice mostu Kosmonautů v centru Českých Budějovic na jedné z nejfrekventovanějších ulic. Řidiči proto hledají různé trasy namísto neprůjezdné Mánesovy ulice. Centrum krajského města tak čeká až do konce roku pořádné dopravní peklo. A to není vše, řada uzavírek má ještě přijít.

Dnes začala například výměna mostu přes Dobrovodský potok na Pražské třídě u křižovatky se Strakonickou ulicí. Hlavním důvodem pro tuto akci je nedostatečný prostor pro průtok vody, což při vydatnějších deštích nebo povodňových stavech způsobuje vylévání potoka na okolní pozemky.

„Součástí stavby je také úprava koryta potoka v délce přes 150 metrů spočívající v úpravě svahů a jeho zpevnění. Nutné bude provést i poměrně velké množství přeložek inženýrských sítí, a to jak dočasných, tak trvalých,“ vyjmenoval Adam Koloušek, mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), které je investorem této akce.

Vzhledem k rozsahu plánovaných úprav bude po dobu prací Pražská v těchto místech zcela uzavřená. „Řidiči tak budou muset využít značené objízdné trasy. Hlavní povede po ulicích Nádražní, Generála Píky a Okružní. Vozidla s hmotností do šesti tun budou moci využít i objízdnou trasu po ulicích Suchomelská a Karolíny Světlé,“ upřesnil Koloušek.

Pro ŘSD postaví most a provede další úpravy sdružení firem MI Roads a Metrostav DS za 53 milionů korun bez DPH. Zprovoznění celé stavby je naplánované za půl roku.

Uzavírky a omezení komplikují dopravu v Budějovicích, přes centrum je to o nervy

Další uzavírku si vyžádá rekonstrukce části ulice Boženy Němcové, a to v úseku od parkoviště u nemocnice až po Papírenskou. Práce by tam měly naplno začít rovněž v pondělí a hotovo bude do 30. listopadu. Tato akce se v dopravě projeví ještě větším zatížením Lidické třídy, která bude fungovat jako hlavní objízdná trasa.

A to stále ještě není vše. Řidiči musí počítat s omezením také na jižním okraji krajského města. Do konce srpna bude zúžená silnice v Plané u odbočení na letiště, kde vzniká nová křižovatka. Auta tam projedou kyvadlově.

„Ve všední dny v ranní a odpolední dopravní špičce budou provoz řídit pracovníci, mimo tyto časy semafory,“ upřesnila Hana Dědičová, mluvčí Jihočeského kraje.

Řada uzavírek omezí dopravu v Budějovicích. I kvůli nim otevřou Rudolfovskou

Nákladní auta nad šest tun budou značky směrovat na nedalekou jižní tangentu a na dálnici D3, po níž se dostanou na opačný konec města na Okružní a pak přes Strakonickou pryč na Písek či Plzeň. Tato objížďka platí i pro opačný směr.

A poslední stavba se nedotkne řidičů, ale chodců. Město v pondělí zahájí první etapu plánované rekonstrukce lávky k sídlišti Vltava v prostoru křižovatky Diamant.

Úplná uzavírky je naplánovaná do 31. května, práce ale budou pokračovat do 22. června. Termíny se ještě mohou změnit v závislosti na počasí. Na lávce se vymění například izolace, opraví římsy či obnoví betonové přechodové části.

7. dubna 2026
