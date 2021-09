Budějovice a okolí míří do dopravní záhuby, další příjezd do města zavřou

Kolik toho vydrží řidiči v Českých Budějovicích? Vypadá to, že pořád ještě ne dost.

Kdo chce přijet v pondělí ráno do práce třeba z Roudného nebo Dobré Vody a dalších blízkých obcí, musí vyrazit s předstihem až desítek minut. Brzy po startu bude stát v koloně. Krajské město a jeho okolí je nyní abnormálně zatížené uzavírkami na silnicích. Souvisí to se stavbou dálnice D3, Jižní tangenty či opravou Plavské ulice.

I přesto, že situace už je špatná, další omezení přibudou tento týden. Tvrdý dopad to bude mít hlavně na obyvatele Včelné či Litvínovic.

Právě pokračující stavba Jižní tangenty kompletně uzavře příjezd do Budějovic od Včelné, a to od 28. září do 7. října. „Bude to sedm pracovních dnů, které pro nás všechny budou velmi kritické,“ informovala tamní starostka Miroslava Stránská v obecním zpravodaji.



Zástupci úřadu se snažili domluvit na úpravě objízdné trasy, aby byl provoz na hlavním tahu do Budějovic od Krumlova co nejplynulejší.

„Je to komplikace, ale nešlo to technicky vyřešit jinak. Náhradní vozovka se tu křižuje s kolejemi, které je potřeba přeložit. Na pár dní to budeme muset uzavřít,“ oznámil mimo jiné hejtman Martin Kuba.



Omezení v Litvínovicích

Úprava tak ale ovlivní i obyvatele Litvínovic. Ti v době této uzavírky nebudou moci z obce vyjet vlevo rovnou do Budějovic. Cesta povede nejdříve vpravo směrem k Plané, pak se otočí na nadjezd nad hlavním tahem a teprve pak budou pokračovat zpátky. Výjimku bude mít autobusová doprava. Řidiči z Litvínovic budou moci jet ještě směrem na Švábův Hrádek.

Na příjezdu do města od Krumlova tak lze ale v nadcházejících dnech očekávat pořádné zdržení. Auta tam stojí často i bez podobných omezení.

Není vyloučené, že dopravu bude na některých místech řídit i policie. „Doprava na jihu Budějovic je tristní v pracovním týdnu i o víkendech. Vzhledem k tomu, že se mezi městem a Včelnou staví tangenta, doprava zde pravidelně v ranních i odpoledních špičkách stojí. Hlavní třída 5. května ve Včelné často několik minut nejde ani přejít,“ potvrdil David Mrzena, obyvatel obce.

Naposledy jel do Budějovic trasu dlouhou zhruba šest kilometrů celou půlhodinu. Upozorňuje, že silnice je také pravidelně znečištěná od nákladních aut ze stavby.

V koloně 29 hodin

S kolonami je na tom krajské město nejhůře hned po Praze. Podle údajů společnosti Inrix stráví průměrný obyvatel Budějovic v kolonách ročně 29 hodin.

Příjezd od jihu komplikuje i výstavba dálnice D3 a na několik měsíců také rekonstrukce Plavské ulice, což je společná akce města a kraje. Tam řidiči neprojedou až do Vánoc. Dá se však jet alespoň ulicemi V. Nováka a J. Buděšínského na Lidickou.

„Stavbu se podařilo vysoutěžit za necelých 17 milionů korun. Ušetříme také 30 dní uzavírky této silnice,“ uvedl náměstek hejtmana Antonín Krák s tím, že úplná uzavírka byla jediným možným řešením. Město tam za práce zaplatí dalších 20 milionů bez daně.

Ještě frézování Strakonické

O moc lepší to není ani na příjezdu od východu a jihovýchodu. Kompletní uzavírka Dobrovodské ulice kvůli budování tunelu Pohůrka potrvá celý rok. A působí to potíže na objízdné trase na Ledenické na sjezdu ze Srubce. I tam je nyní obrovská dopravní zátěž, provoz nově řídí na několika místech semafory a auta ve špičce také hodně stojí.

„Kdyby nebyla už asi dva roky zavřená propojka do Mladého, bylo by to mnohem jednodušší. Takhle se to na Pohůrce a v Suchém Vrbném špuntuje,“ podotkl obyvatel Srubce Miroslav Hřebek.

Dále se upravuje rovněž okružní křižovatka na výpadovce na dálnici a Lišov, ale i most u výjezdu na Hlubokou, což ale dopravu příliš nekomplikuje.

Jedna zásadní oprava přímo v Budějovicích se však ještě chystá, a to na Strakonické. Tedy na jedné z nejrušnějších a nejdůležitějších silnic v krajském městě. Ředitelství silnic a dálnic na ni hodlá v říjnu a listopadu pokládat nový asfalt od Pražské třídy až za Nový most u Voříškova dvoru. Akce má stát okolo 45 milionů korun a jistě se rozdělí na části. I tak to provoz dočasně ještě zhorší.