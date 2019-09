Okradla mě slušná ženská, naštvalo jogínku. Dala hledat propocenou osušku

„Bez zmíněného dopisu by šlo o jednu z mnoha drobných krádeží, které se jen velmi špatně objasňují, ale takto se možná ve zlodějce zachycené kamerou pohne svědomí,“ poznamenal policejní mluvčí Jiří Matzner.

Okradená žena píše, že si při pobytu v Egyptě koupila osušku s vyobrazením faraona. Byla z kvalitního hustě tkaného materiálu, a tudíž těžká pro běžné používání, takže nevěděla, co s ní.

„Před měsícem jsem se přihlásila na bikram jógu. Tu cvičíte v místnosti, kde je 42 °C a strašně moc se potíte, potřebujete mít na podložce i ručník, protože z vás opravdu pot teče proudem. Největší osuška, co mám, byl právě můj faraon, takže jsem konečně našla skvělou možnost, jak ho využít. A navíc, když na mě během cvičení přišla krize, že už nemůžu, nebo že je mi moc horko, tak jsem si představila, že neležím v tělocvičně na ručníku, ale že jsem u moře, v Egyptě na pláži, pod tím úžasným letním sluncem,“ píše žena v dopise pro policii.

V neděli 15. září před polednem jela ze cvičení a chtěla si koupit něco k jídlu v jednom z budějovických supermarketů. Kolo i s věcmi na cvičení nechala v košíku na řídítkách.

„Osuška faraona je v mokrém stavu dost těžká, nechtělo se mi ji brát s sebou a hlavně jsem si řekla, že mi přece nikdo nebude krást mokrej, jasně použitej ručník, a odešla jsem si v klidu nakoupit,“ pokračuje dopis.

Naštvalo mě, že to byla obyčejná ženská, napsala majitelka

Po návratu ke kolu žena zjistila, že ručník je pryč. Nejdřív si říkala, že to nechá být a že třeba ručník v zimě pomůže nějakému bezdomovci, ale pak si řekla, že bikram jóga bez osušky s faraonem už nebude taková jako dřív. Tak se obrátila na ostrahu obchodu.

„Pracovnice ostrahy mi řekla, že mi sice nemůže dát fotku, ale že vše poskytnou policii. Krádež je totiž kamerou zachycena. Informace od policistů mne pak dorazila. Žádný bezdomovec! Kamera zachytila normální ‚slušnou‘ ženskou, která šla z nákupu, osušky si všimla, několikrát si prověřila okolí a pak si mého faraona z košíku kola narvala do své tašky. A to mě naštvalo. Jestli mi to ukradla ‚obyčejná ženská‘, tak by měla vědět, že krást se nemá. A že i obyčejnej mokrej ručník může mít pro někoho velkou cenu,“ stojí v závěru dopisu.

Policisté dopis zveřejnili a připojili k němu i video z kamery, na kterém by mohli lidé zlodějku poznat. Policistům mohou svědci zavolat na linku 158, obrátit se tam může i samotná pachatelka.

„Přiznání je polehčující okolnost, vrácení věci také,“ dodal mluvčí Matzner.