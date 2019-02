Kraj odmítl prodat části areálu v Budíškovicích, kde žili senioři

Ve hře byl pozemek a hospodářské stavby různého stáří a technického stavu, které původně jindřichohradecké Centrum sociálních služeb používalo při provozu budíškovického domova seniorů jako sklady a dílnu. V posledních letech však nebyly využívány vůbec a chátrají.

A přestože jde o malý kousek celkové rozlohy mimo hlavní budovy bývalého domova, rada kraje i finanční výbor nabádaly zastupitele, aby tento majetek neprodávali.

„Projednávali jsme to na finančním výboru a prodej jsme nedoporučili. Dělit ten majetek v tuto chvíli asi není skutečně to nejchytřejší. Zda vůbec prodávat budíškovický areál vcelku, nebo ne, je otázkou vyhodnocení, jestli se nám to do budoucnosti hodí a k čemu,“ uvedl zastupitel a člen finančního výboru Jan Váňa (ODS), který je třeboňským starostou.

Domov seniorů fungoval v památkově chráněném zámku v Budíškovicích do loňského září, poté kraj přestěhoval celý sociální ústav do nově vybudovaných prostor v osm kilometrů vzdálených Dačicích.

„Budíškovice jsme opustili proto, že tam byly zcela nevyhovující prostory pro tuto činnost. A jednali jsme o využití prázdného areálu s obcí, ale i pro ni je to velké sousto. V téhle chvíli se bývalý domov seniorů vyklízí a my přemýšlíme, jak s Budíškovicemi dál,“ popsala hejtmanka Ivana Stráská (ČSSD).

Požadavek na odkoupení zadní části zámeckého parku rozpoutal bouřlivou diskusi už při projednávání v radě kraje.

„A nakonec jsme se rozhodli, že nedoporučíme zastupitelstvu, aby se to prodalo, protože teď je ten majetek velmi cenný tím, že je pohromadě. Nechtěli bychom se ho v této chvíli vzdát, pro sociální služby je však naprosto nevhodný,“ zdůraznila hejtmanka.

Její předchůdce Jan Zahradník (ODS) však upozornil na riziko spojené s otálením při držení nevyužitého majetku: „Otázka je, proč to nechcete prodat, když to nepotřebujete. Z vlastních zkušeností vím, že my jsme taky nechtěli některé věci prodat a pak jsme se jich těžko zbavovali.“

Jednotný není ani zastupitelský klub sociálních demokratů, například jindřichohradecký starosta Stanislav Mrvka míní, že správcem zámku nemusí být nutně kraj.

„Myslím si, že pokud by přišla vhodná nabídka, neměl by to kraj zbytečně držet. Využít by to šlo jako kulturní centrum, protože to jsou dneska věci, které se dají udělat ze zajímavých dotačních titulů a nemusí to být vždycky kraj, kdo bude hospodář. Když přijde vhodná nabídka, já osobně bych to prodal,“ řekl Mrvka.

Podle hejtmanky je zámecký areál velmi reprezentativní místo blízko hranic, a proto chce kraj o jeho využití jednat i se svými zahraničními partnery.