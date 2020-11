Domy seniorů na jihu Čech mají testovat klienty i zaměstnance. Ale není čím

„Navíc by se mělo testovat jednou za pět dní, přičemž personál je v současné napjaté situaci rád, že zvládá péči o klienty. Praktické zajištění testování v sociálních službách je naprosto technicky nemožné,“ popsala náměstkyně hejtmana pro sociální oblast Lucie Kozlová.

Testy mají odhalit, kolik je v sociálních zařízeních skutečně nakažených. Právě lidé nad 65 let jsou nejohroženější skupinou, která kvůli covidu nejčastěji končí v nemocnicích nebo na něj umírá. Jenže nařízení ministerstva zdravotnictví přichází podle Kozlové pozdě a provází ho chaos.

„Testovat se mělo v červenci a srpnu, teď je pozdě. Přitom nevíme, jak to máme dělat, ptáme se, kde na to máme vzít pracovníky a čím se bude testovat. Čekáme na instrukce z ministerstva zdravotnictví,“ říkala koncem minulého týdne náměstkyně hejtmana.

Počty nakažených klientů a pracovníků v sociálních službách v jižních Čechách patří mezi českými kraji k nejnižším. V polovině minulého týdne bylo v regionu pozitivních na covid 374 klientů a 335 pracovníků. Dalších 182 klientů a 127 pracovníků bylo v karanténě.

„Pracovníci péči zvládají, protože se prostřídají. Někde už nastoupili dobrovolníci z řad studentů zdravotnických škol i zdravotně sociální fakulty. A vypomoci přišli i zdravotní sestry v důchodu a běžní občané, kteří jdou uklízet nebo pomoci uvařit. Soudržnost lidí je nesmírná,“ chválila Kozlová.

Nejhorší je osamělost seniorů

Navzdory statistikám o vysokém počtu vážně stonajících a umírajících seniorů na covid jsou však zatím klienti žijící v sociálních zařízeních na jihu Čech hospitalizováni v nemocnicích v menšině. V polovině minulého týdne jich tam bylo 45.

„Zatím se zdá, že ta nejzranitelnější skupina seniorů nestoná úplně těžce. Někteří sice covidu podlehnou hned na začátku, ale pak je velké množství klientů pobytových zařízení sociální péče nebo následné péče, kteří koronavirus mají a zvládnou to s naprosto lehkým průběhem. Naši pacienti na akutních lůžkách jsou věkového spektra 18 až 89 let, ale není tam jasná dominance, že by to byli senioři. Naopak se zdá, že ti jsou z naší populace odolnější,“ srovnal generální ředitel českobudějovické nemocnice Michal Šnorek.

A hejtman Martin Kuba za to děkuje týmům seniorských domů: „To, že ti lidé prostonají covid dobře, bez problému, je důkaz, že se o ně v domovech v jižních Čechách dobře starají. Umějí oddělit covid a ostatní virózy a bude to klíčové, protože kdybychom do nemocnic dneska navezli všechny nakažené ze sociálních zařízení, už jsme o stovky pacientů nahoru.“

V největším krajském Domově důchodců na Dobré Vodě u Českých Budějovic běžně žije 284 lidí, v současné době tu nepřijímají nové klienty, aby měli dost lůžek pro covid zóny. I když koncem minulého týdne tam měli pozitivní pouze tři seniory.

„Přesvědčili jsme se, že při dodržování všech hygienických opatření se dá šíření covidu zabránit. A protože víme, že nemocnice potřebuje vytvářet lůžka pro akutní případy, bereme si lidi z následné péče i z ortopedie k nám. Máme denně lékaře, jsme schopni se o lehčí případy postarat,“ vysvětlila ředitelka domova Jana Zadražilová.

Největším problémem je teď podle ní osamělost klientů kvůli zavření domovů pro návštěvy i zrušení volnočasových programů. „Proto sháníme další dobrovolníky,“ vyzvala.