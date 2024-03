Kemp mě utvrdil v tom, že se chci elektrotechnice věnovat víc do hloubky

Dominik Hlaváček s dalšími účastníky Regionálního podnikatelského kempu Nadace Zet pocházejícími ze zhoršených sociálních poměrů pracoval od podzimu pod vedením lektorů a zástupců českobudějovických firem na svém seberozvoji a přemýšlel o budoucím povolání.

„Věděl jsem, že se naučím něco nového, kemp ale předčil má očekávání. Utvrdil jsem se v tom, že se chci elektrotechnice věnovat víc do hloubky,“ říká oceněný student.

Proč jste se do Regionálního podnikatelského kempu zapojil?

Snažím se co nejvíc zařazovat do naučných projektů, kdykoliv mám čas. Znamená to pro mě příležitost sbírat nové zkušenosti. O podnikatelském kempu jsem se dozvěděl od vedoucí vychovatelky.

Takže to pro vás nebyla první podobná akce. Jakých jste se v minulosti zúčastnil?

Dříve jsem se účastnil různých přednášek a kurzů o finanční gramotnosti. Podnikatelský kemp ale šel mnohem více do hloubky.

Dominik Hlaváček Žije v dětském domově v Písku a studuje elektrotechnický obor na Střední odborné škole elektrotechnické v Hluboké nad Vltavou. Ve volném čase se věnuje programování. Pokud se naskytne příležitost, rád cestuje a poznává nové věci. Kromě čtení knih a sportu je nadšený hráč deskových her, u kterých dokáže strávit dlouhé hodiny.

Jaká jste měl od toho očekávání?

Docela velká. Podíval jsem se na stránky organizátorů, abych věděl, na co se připravit. Čekal jsem, že se tam naučím spoustu nových dovedností a potkám zajímavé a inspirující lidi. To všechno se vyplnilo. Dokonce to bylo lepší, než jsem myslel.

Co vás tolik oslovilo?

Místní podnikatelé, kteří za námi chodili přednášet. Každý z nich nabídl jiné, vždy zajímavé téma. Hodně se mi líbila přednáška developerky Martiny Jiřičkové Žočkové ze společnosti Atira Group, která se zaměřuje na výstavbu domů. Bylo to pro mě něco úplně nového.

Každý z účastníků kempu měl za úkol vytvořit svůj projekt. Čemu jste se věnoval vy?

Zajímám se o vývoj zařízení pro chytré domy. Naprogramoval jsem a následně smontoval takový termostat, který ukazuje teplotu, vlhkost a čas. To, že vytvořím právě termostat, mě napadlo až na předposledním setkání.

Jak často jste se setkávali? Můžete přiblížit harmonogram kempu?

Kemp trval od listopadu do února. Jednou měsíčně jsme se scházeli při osobních workshopech. Po konci všech přednášek jsme měli další měsíc na vypracování projektu. Lektoři nám byli k dispozici i při online konzultacích. Výsledek jsme pak na závěrečném setkání prezentovali před odbornou porotou.

Jak jste se na obhajobu před odborníky připravoval?

Musel jsem vytvořit prezentaci, ve které jsem představil svoje profesní vize do budoucna. Měl jsem trochu trému. Překvapilo mě, že jsem šel na řadu jako první, ale dopadlo to dobře. Termostat si porotci mohli i osahat.

Zmínil jste budoucnost. Jaké jsou vaše plány?

Chci si udělat maturitu a pokračovat dál na vysokou školu. Rád bych se elektrotechnice věnoval více do hloubky. Zatím budu studovat a uvidím. Mám velkou motivaci posouvat se dál. Rád bych přetvořil prototyp termostatu ve funkční výrobek. Pokud by se mi to dařilo, chtěl bych taková zařízení instalovat do domácností. Vím, že abych na trhu uspěl, budu se muset zaměřit i na marketing své značky. I to bylo tématem jedné z přednášek.

Plánujete se zúčastnit intenzivnější verze podnikatelského kempu, která se uskuteční v létě?

Ano, přemýšlím o tom. Je to ale ve stejném termínu jako jiná akce, na kterou se chystám. Musím to ještě ověřit. Mohl bych se totiž zapojit do jednoho projektu Erasmu a vycestovat do Evropy.