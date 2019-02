Dolní zahradu zámku Hluboká na noc zavřeli, místní proti tomu protestují

Několik mladíků leze do vypuštěné kašny. Ti odvážnější z jejího okraje skáčou salta. Další večer zde jiná partička hraje fotbal. Turisté pro originální fotku šplhají po stromech nebo se snaží dostat do obřadní síně a spouštějí alarm. Podobné situace se po setmění často opakují v Dolní zahradě v Hluboké nad Vltavou.

A správě státního zámku došla trpělivost. Od Nového roku je tato část parku, kde stojí i kašna z Pyšné princezny, otevřená od 8 do 17 hodin. Od května do září pak bude přístupná do 19 hodin. Dosud se tam místní i turisté mohli vydat nonstop. Horní zahrada s parkem před zámkem o rozloze 60 hektarů zůstává otevřená bez omezení.

„Schwarzenbergové komplex ve druhé polovině 19. století přetvořili do současné podoby a usilovali o jeho ochranu. O to se snažíme i my. Večerní procházka Dolní zahradou je romantickým zážitkem a vím, že většina návštěvníků respektuje výjimečnost místa a dodržuje návštěvní řád. Jenže stačí, aby se čas od času zahradou prohnala parta ignorantů, a mnohaletá práce zahradníků je za několik minut zmařená,“ říká kastelán Martin Slaba.

Jak jsou otevřené zámecké zahrady v kraji Český Krumlov

1. 11.–31. 3. zavřeno

1. 4.–30. 4. denně 8.00–17.00

1. 5.–30. 9. denně 8.00–19.00

1. 10.–31. 10. denně 8.00–17.00 Třeboň

1. 11.–31. 3. denně 7.00–21.00

1. 4.–31. 10. denně 7.00–22.00 Kratochvíle

1. 11.–31. 3. zavřeno

1. 4.–30. 4. sobota a neděle 9.00–15.30

1. 5.–31. 10. úterý až neděle 9.00–15.30 (16.30) Hluboká nad Vltavou

Dolní zahrada

1. 11.–30. 4. denně 8.00–17.00

1. 5.–30. 9. denně 8.00–19.00

1. 10.–31. 12. denně 8.00–17.00

Horní zahrada a zámecký park

otevřeno celoročně nonstop



Dodává, že k razantnímu kroku došel ze tří důvodů. Kvůli ochraně stromů, samotné památky a z ekonomických důvodů. Obnovování škod je podle něj nekonečné.

Noční uzavření zahrady ale pořádně naštvalo místní obyvatele. Ti jsou po desetiletí zvyklí chodit sem na večerní procházky a pozorovat krajinu z oblíbené vyhlídky. Reagují peticí, kterou adresují ministru kultury Antonínu Staňkovi (ČSSD). Ve středu na ní bylo přes 300 podpisů.

„Nám Hlubočákům přijde omezení moc přísné, máme k Dolní zahradě citový vztah. V létě bývá vidět do půl desáté, tak je škoda, aby byla od sedmi hodin zavřená. Proti kastelánovi nic nemám, uznávám ho jako odborníka. Věřím, že se ještě podaří dojít ke kompromisu a posune se otevírací doba alespoň o hodinu,“ míní Olga Trčková, iniciátorka petice a majitelka knihkupectví, kde jsou archy k podepsání.

Krok kastelána řešilo na posledním emotivním jednání i hlubocké zastupitelstvo. A omezení provozu Dolní zahrady odsoudilo.

„Přijali jsme usnesení, že nesouhlasíme s nočním zavřením zahrady, a oslovili jsme jihočeskou hejtmanku Ivanu Stráskou, aby se do celé věci vložila. Je to krok nejen proti místním, ale i proti turistům,“ podotýká starosta Hluboké Tomáš Jirsa (ODS).

S tím však nesouhlasí šéf jihočeských památkářů Petr Pavelec. „Právě na podporu turistického ruchu i místních podnikatelů jsme před deseti lety otevřeli zimní prohlídky na Hluboké. Je zde tak celoroční provoz. Turismus není v žádném případě ohrožený. Toto opatření není výjimečné. Na většině historických objektů je vstup do zahrad omezený. V zimním období je například uzavřený park v Krumlově. Na noc se zamyká v Třeboni, který je přímo v centru města,“ líčí Pavelec.

Starosta Jirsa památkářům nabídl, že město přispěje na kamerový systém nebo posílí hlídky městské policie v areálu zámku. „Kamery jsou zde už od roku 1996. Monitorují Dolní zahradu 24 hodin denně. Navíc máme k dispozici ostrahu, která může kdykoliv zasáhnout. Plánujeme, že ještě dvě kamery přidáme,“ upozorňuje kastelán Slaba.

Že třeba zahraniční turisté vůbec nerespektují pravidla zahrady i přes den, se MF DNES přesvědčila během středeční návštěvy. Dopoledne tam skupina Asijců šlapala po trávníku mimo cesty, při focení někteří tahali za větve stromů. Parta rusky mluvících návštěvníků pak bez ostychu přeskakovala okrasné keře. Na cestách i mimo ně byly psí exkrementy.

Podle Jitky Böhmové, která se o zámeckou zahradu stará přes třicet let, je v dolní části okolo dvaceti mimořádně vzácných stromů. Některé byly dokonce před 150 lety vůbec prvními vysazenými v Evropě.

„Přístup lidí k památkám se v posledních letech hodně zhoršuje. Částečně za to mohou i sociální sítě. Turisté se snaží pořídit originální fotky a vstupují na místa, kam nesmějí,“ míní Böhmová. Dodává, že ona osobně by byla dokonce pro noční zavření Horní zahrady a parku. To je podle šéfa památkářů Pavelce jen její osobní názor.

Hluboká je po Českém Krumlově a Lednici třetí nejnavštěvovanější českou památkou. Loni si zde koupilo vstupenku 288 tisíc lidí.