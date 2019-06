Boj o otvírací dobu zahrady zámku Hluboká končí. Lidé tam mohou i v noci

S nástupem prázdnin se znovu změní provozní doba Dolní zahrady hlubockého zámku. Návštěvníci v ní mohou od začátku července pobývat až do 23 hodin, což je oproti současné, už kompromisní úpravě správy zámku o další dvě hodiny déle.

Dolní zahrada se má nově hodinu před půlnocí zamykat od dubna do října a od listopadu do března ve 20 hodin. Přesně taková otevírací doba je v novém společném prohlášení památkářů a města.

„Národní památkový ústav a město Hluboká nad Vltavou se dohodly na kompromisním řešení ve věci večerního a nočního zamykání Dolní zahrady na zámku Hluboká. Ráno se bude zahrada po celý rok odemykat v osm hodin,“ stojí v prohlášení.

Správa zámku má během následujícího období vyhodnocovat dopad tohoto režimu na stav zahrady a bezpečnost zámku. „Jsme přesvědčeni, že tato dohoda přispěje ke spokojenosti návštěvníků zámeckého parku, občanů města i péči o zámeckou zahradu,“ končí společné strohé stanovisko.

Pro památkáře, kteří tuto zimu radikálně změnili provoz v Dolní zahradě kvůli řádění vandalů a ochraně vzácných stromů, je to porážka.

Město se hned postavilo proti zamykání zahrady, místní podepisovali petici a našli zastání i u hejtmanky Jihočeského kraje Ivany Stráské (ČSSD). Správa zámku proto přišla v půlce dubna s kompromisním delším provozem, ani s ním však neuspěla.

„Novou dohodu považuji za dobrou. Jsme připraveni správě zámku pomoci s ostrahou,“ řekl starosta Hluboké Tomáš Jirsa (ODS).

Aktuální stav si pochvaluje také organizátorka petice Olga Trčková: „Toto řešení je pěkné, jsem spokojená. Třiadvacátá hodina umožňuje lidem se v zahradě večer projít.“

Památkáři, kteří mají zámek i se zahradami na starosti a na odstraňování následků po řádění vandalů musí vynakládat spoustu času i peněz, mohou jen vyhlížet, jak tento jejich totální ústupek zvaný kompromis skončí.

„Národní památkový ústav se dohodl s městem na kompromisním řešení, a že budeme tu situaci sledovat a uvidíme, jak se to vyvine,“ podotkl šéf jihočeských památkářů Petr Pavelec.

Hlubocký kastelán Martin Slaba potvrdil, že dohodu respektuje a bude ji naplňovat. „Ale zároveň si dál stojím za svým názorem, že Dolní zahradu je třeba před vandaly radikálně chránit. Dělali to už Schwarzenbergové, kteří komplex přetvořili do současné podoby a usilovali o jeho ochranu. Již v 19. století byly obě zámecké zahrady odděleny ploty a brankami od okolního anglického parku,“ konstatoval Slaba, který nyní jedná s městem o jeho finanční spoluúčasti na ochraně Dolní zahrady.

Zamykání je ve světě běžné

Návštěvníci přitom mají nonstop k dispozici celou rozlehlou Horní zahradu s parkem. Naopak je běžné, že na většině historických objektů je vstup do zahrad omezený. Na noc se zamyká v centru Třeboně, přes zimu je uzavřený zámecký park v Českém Krumlově.

„V létě si zahradu zavírají divadelníci v 19 hodin kvůli provozu na otáčivém hledišti. Kdyby to záleželo na nás, necháme ji otevřenou do půl deváté, aby si ji návštěvníci mohli užít i večer. Většinou máme nastavenou otvírací dobu od rozbřesku do soumraku,“ popsal českokrumlovský zámecký zahradník Jiří Olšan.

VIDEO: Dolní zahradu zámku Hluboká na noc zavírají Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

V zimě nechává zahradu bez návštěvníků. „Máme ji zavřenou, protože by nám lidé padali na schodištích. A abychom schody, rampy a cesty pořád solili, mi přijde zbytečné. Areál si také potřebuje odpočinout a zároveň lépe ochráníme květinové záhony, které tam jsou přes zimu,“ vysvětlil Olšan.

Podle zahradní architektky Ivany Popelové je v pořádku, když se cenné parky večer zamykají.

„Kvůli tomu, že to bylo zestátněné, si lidé zvykli, že si můžou všude chodit, ale ve světě to běžné není. Ve 30. letech minulého století se dokonce zamykal i budějovický park Na Sadech, který byl tehdy lépe vybavený a osázený. Už naši předkové se běžně bránili proti vandalům a ignorantům,“ srovnala Popelová.

Jediný důvod pro nonstop provoz je podle ní tehdy, pokud je zahrada vysloveně průchozí a lidé si tudy krátí cestu.