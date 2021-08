Obchvat Dolní Lhoty dokončí za dva roky, obcí jezdí až 15 tisíc aut denně

Trvalo to téměř dvacet let od prvních plánů, ale obyvatelé další obce na vytíženém tahu mezi Jindřichovým Hradcem a krajským městem si budou moci brzy oddechnout. Do dvou let má stát kolem Dolní Lhoty na Jindřichohradecku obchvat.

V úterý to slíbil šéf Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Radek Mátl při slavnostním zahájení stavby přeložky, která odvede tisíce aut z malé obce u Stráže nad Nežárkou.

„Věřím, že se zde za 24 měsíců skutečně sejdeme, abychom mohli společně přestřihnout pásku. Všichni víme, že ta silnice dlouhodobě nevyhovuje, co se týče plynulosti a kapacity provozu. Jedná se navíc o nebezpečný úsek, kde dochází i ke smrtelným nehodám. Přeložkou by se měl tento problém výrazně omezit,“ vysvětlil Mátl.

Součástí 2 700 metrů dlouhého obchvatu bude také stometrový most překlenující okraj rybníka Pikolom. Na trase budou dvě úrovňové křižovatky a řidiči ve směru na Jindřichův Hradec budou moci využít dva pruhy na předjíždění. Nová silnice naváže na již hotový úsek obcházející Stráž nad Nežárkou, který byl dokončený v roce 2007.

S prvními pracemi začnou dělníci už v příštích dnech. Nejvíce kritickým místem stavby bude podle Mátla napojení obchvatu na stávající silnici. „Doprava tam bude svedena do jednoho pruhu, takže zde dojde ke zpomalení provozu. Budeme ale trvat na tom, aby omezení bylo co nejkratší, protože vhodných alternativních tras v okolí moc není,“ dodal ředitel ŘSD.

I přes doprovodné komplikace při stavbě místní počítají s tím, že se život v obci výrazně zlepší. Kromě očekávaného zklidnění dopravy také odpadne problém s přecházením silnice u autobusové zastávky.

„Vzhledem k tomu, že je to frekventovaná silnice první třídy, je to pro ně mnohdy složité a hlavně nebezpečné. Také počítáme s tím, že se s obchvatem sníží hladina hluku v obci a bude tam daleko větší klid,“ připomíná Jiří Krupička, starosta Stráže nad Nežárkou, pod níž Dolní Lhota spadá.

Podle Mátla se díky přeložce výrazně zvýší plynulost a bezpečnost samotného provozu. Východní konec stavby nahradí nebezpečnou křižovatku se silnicí II/153 na Příbraz, kde se v minulosti stalo několik vážných dopravních nehod.

„Na celém úseku je navíc poměrně silná dopravní zátěž, denně tudy projede okolo 10 až 15 tisíc vozidel. Je to komunikace, která propojuje krajské město s dálnicí D1, takže ji hojně využívají i kamiony,“ připomíná Mátl.

Momentálně na jihu Čech rostou i s přeložkou u Dolní Lhoty čtyři obchvaty. Dva z nich, okolo Strážkovic na Českobudějovicku a Chýnova na Táborsku, mají být hotové už příští rok. Zbývá však dokončit ten nejdůležitější – dálniční obchvat Českých Budějovic.

„Doprava v krajském městě je v poslední době katastrofální, protože vytíženost ulic v centru doplácí právě na chybějící obchvat i severní spojku a jižní tangentu. Stejná je však i situace v Táboře a chybí také přeložka u Dačic nebo u Trhových Svinů,“ upozorňuje hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba, který se slavnostního zahájení také účastnil.

Chystají se i další obchvaty

Jako velký problém ale vnímá také chybějící propojení krajského města s Prahou, které momentálně brzdí Středočeský kraj.

„Je skvělé, že pokračujeme směrem k hranicím, ale naopak na severu jsme se delší dobu nikam neposunuli. Snažíme se situaci řešit jak se Středočeským krajem, tak i s ministerstvem dopravy,“ doplnil Kuba.

Pokud půjdou všechny práce podle plánu, obchvat okolo Dolní Lhoty bude hotový na začátku září 2023. Podle smlouvy by stavba měla dohromady stát 247 milionů korun bez daně a financovat ji bude Státní fond dopravní infrastruktury. Částečně se na nákladech podílí také Evropská unie.

Už v příštím roce se má podle plánu začít pracovat také na přeložce okolo Lišova u Českých Budějovic, jenže termíny zahájení stavby se zde dlouhodobě oddalují. V únoru však mělo ŘSD vypořádáno 317 z necelých 400 vlastníků pozemků.

V následujících letech má také začít výstavba obchvatů Čimelic na Písecku na dálnici D4, Horní Plané na Českokrumlovsku nebo Dasného a Češnovic na Českobudějovicku.