Nebezpečná látka se při převozu rozlila po silnici. Sud byl špatně zajištěný

V pondělí kolem poledne zasahovali policisté s hasiči v obci na hlavním tahu mezi Českými Budějovicemi a Pískem. Řidiči vozu značky Iveco se převrhl přepravovaný sud s vodným roztokem síranu železitého, který vytekl na vozovku.
Hasiči likvidovali nebezpečnou kapalinu, která při zasažení očí vážně poleptá rohovku, silně dráždí kůži a při vdechnutí dráždí dýchací cesty. Policisté usměrňovali dopravu na frekventované silnici.
„Náklad byl pravděpodobně špatně zajištěný. Policisté toto porušení přepravy nebezpečných látek předají úředníkům odboru životního prostředí. Pokuta může být v tomto případě v řádu sta tisíc korun,“ uvedl jihočeský policejní mluvčí Jiří Matzner.
Chemici hasičů upřesnili postup likvidace, který byl v tomto případě a s ohledem na množství látky a prostor, kam vytekla, stejný jako při sanaci vozovky u dopravních nehod.
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„Látku vyteklou na asfalt zasypali sorbentem a instalovali sorpční hady v místech, kde by mohlo dojít k úniku do kanalizace. Následně zametli použitý sorbent z vozovky. Zásah ukončili okolo 14. hodiny,“ popsala mluvčí jihočeských hasičů Vendula Matějů.