Nová cisterna či další vybavení? Kvůli snížené dotaci na ni řada jednotek musí zapomenout. Dobrovolní hasiči letos totiž dostanou o 400 milionů korun méně než v předchozích třech letech. Podle ministerstva peníze v systému zbývaly, pokud objem nespotřebovaných výdajů klesne, jsou připraveni částku opět navyšovat.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: HZS Jihočeského kraje

14 fotografií

Srážka dvou vlaků u Zlivi na Českobudějovicku si loni v listopadu vyžádala desítky zraněných. Cestující z rychlíku jedoucího od Budějovic na Plzeň pomáhali evakuovat i místní dobrovolní hasiči.

Jim a jejich kolegům z ostatních měst a obcí chce letos stát poslat místo 710 milionů korun jako v letech 2023 až 2025 jen 310 milionů. Částka se tak vrátí na úroveň let 2020 a 2021. To se nelíbí obcím, které jednotky zřizují.

Ve Velešíně na Českokrumlovsku mají poloprofesionální jednotku, která je součástí integrovaného záchranného systému. Starosta Petr Vágner uvedl, že město je připravené zajistit její fungování. „Jsme rádi za každou korunu, která nejde z našeho rozpočtu. Takže i za tu nižší podporu jsme rádi, ale ten přístup se mi nelíbí,“ sdělil.

Na Budějovicku shořel rodinný dům, střecha lehla popelem. Škoda 10 milionů

Podobně mluví velitel zlivských hasičů Michal Pintér. „V minulosti jsme z dotace pořizovali hadice nebo proudnice do výjezdových vozidel, ochranné pomůcky pro členy jednotky nebo vybavení pro nové hasiče,“ řekl.

Výjezd k vlakové nehodě byl jedním ze 70, které jednadvacetičlenná jednotka zlivských hasičů v průměru ročně absolvuje. Druhý velký a z Pintérova pohledu složitější loňský zásah byl u požáru štěpky v Dívčicích. Tam zasahovali tři dny a noci a rozhrnovali hromady.

Hasiči ve Zlivi se nedávno cvičili na záchranu z ledu, v létě chtějí navázat záchranou tonoucích. Čeká je tak nákup paddleboardu, záchranných vest či suchých obleků. Potřebovali by také digitální radiostanici pro usnadnění komunikace s Hasičským záchranným sborem (HZS). Ta však stojí přes 40 tisíc korun.

Důležití i pro profesionály

Vláda přitom v programovém prohlášení vyzdvihuje význam dobrovolných hasičů. Ministerstvo vnitra snížení částky zdůvodnilo narůstajícím objemem nespotřebovaných výdajů v systému, zejména kvůli dlouhým dodacím lhůtám na techniku a časové náročnosti projektů.

V Černém Dubu shořel rodinný dům. Oheň likvidovaly profesionální i dobrovolné jednotky hasičů.
U Zlivi se srazil rychlík s osobním vlakem. (21. listopadu 2025)
U Zlivi se srazil rychlík s osobním vlakem. (21. listopadu 2025)
U Zlivi se srazil rychlík s osobním vlakem. (21. listopadu 2025)
14 fotografií

„Rozpočet je proto nastavovaný s ohledem na reálnou schopnost prostředky v daném roce čerpat,“ vysvětlila mluvčí Ivana Nguyenová. Pokud budou nespotřebované výdaje ubývat, ministerstvo je připravené dotační prostředky postupně navyšovat.

Dobrovolní hasiči jsou důležití i pro profesionály. Nezastupitelné místo mají díky své místní znalosti, při mimořádných událostech přinášejí lidskou sílu i odpovídající vybavení . V kraji působí 750 jednotek ve třech kategoriích.

„Trvalé omezení podpory znemožní obměnu mobilní požární techniky a vybavení v potřebném rozsahu a zásadně omezí akceschopnost jednotek,“ řekla mluvčí jihočeských hasičů Vendula Matějů.

V předchozích letech se podle ní dařilo dluh ve výbavě dohánět, snížení částky způsobí stagnaci. Stárnutí techniky přitom nejde omezit. „Na mnohdy již i 50letá vozidla nejsou dostupné náhradní díly a udržování techniky v provozu se téměř rovná péči o veterána,“ dodala.

Kolik stojí nové vybavení?

Nová cisterna přitom podle Matějů stojí 10,5 milionu korun, dopravní automobil vyjde na milion, požární přívěs pro hašení s vybavením na 750 tisíc. HZS může dobrovolné hasiče podpořit bezúplatným převodem profesionální techniky, ministerstvo přes něj také rozděluje příspěvky obcím.

Muž, který zemřel při požáru, doma hromadil věci. Sousedy roky trápil zápach

Čerpat je mohou na nové cisterny, automobily, přívěsy, výstavbu a opravy zbrojnic, ale i na náklady na výjezdy či odbornou přípravu. Rozhodující kritéria jsou různá pro jednotlivé výzvy.

Peníze se obcím vyplácejí přes krajský úřad. „HZS kraje může ovlivnit, jakou oblast bude při hodnocení preferovat, jestli techniku nebo hasičské zbrojnice,“ upřesnila Matějů. Jihočeský kraj dobrovolné hasiče podpoří 40 miliony korun. Na dotační program se spoluúčastí státu půjde 33 milionů, zbytek na výhradně krajské tituly.

Na nové vybavení možná nezbude. Stát škrtne 400 milionů pro dobrovolné hasiče

