Začalo období letních dovolených, kdy jezdí statisíce lidí do Chorvatska či Itálie. Tak mě zajímá, zda je pohodlná cesta k moři i elektroautem? Mám na mysli z hlediska hustoty sítě dobíjecích míst? Jak na tom budu, když vyjedu z Prahy?

Situace se za posledních pět let určitě obrovsky proměnila, řekl bych až dramaticky. Ještě před těmi pěti lety to bylo opravdu řekněme pionýrské dobrodružství, kde jste často hledal nějakou nabíječku. Dneska už je síť zahuštěná víceméně ve všech zemích na trase, ale i v dalších státech Evropské unie. Dnes už neplatí, že byste někde složitě hledal nabíječku. Už je hodně i těch vysoce výkonných, takže cesta k moři bude pohodlná.

U rychlé nabíječky máme cenu třináct korun, u pomalé osm korun za kilowatthodinu, takže úspora je značná. V Česku se obecně říká, že zákazník je senzitivní na cenu, nicméně dle dat si řidič jednoznačně raději připlatí za rychlost.