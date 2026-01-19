Ztuhlé tělo zrzavé kočky mladá žena nejdříve vloží do igelitové tašky, zvíře se ale začne bránit a chce z pasti utéci. Dívka na to reaguje tak, že tašku pevně zavře a několikrát s ní hodí o podlahu.
Policisté zastavili pojízdný vrak s platnou technickou, na autě našli 21 závad
Auto, které se sotva drželo na silnici a připomínalo spíš vrak než provozuschopný vůz, zastavili policisté v Jindřichově Hradci. Při prohlídce ve stanici technické kontroly pracovníci zjistili celkem...
Zemřela jedna z dívek, které se topily ve Vltavě. Druhá je ve vážném stavu
Jedna ze dvou dívek, které se v sobotu večer topily v řece Vltavě u Trilčova jezu v Českých Budějovicích, zemřela. Druhá je ve vážném stavu na jednotce intenzivní péče. Z vody je zachraňovali...
Kladno zničilo Vítkovice, Litvínov slaví v derby. Třinec ve šlágru předčil Spartu
Řadu atraktivních zápasů přineslo 41. kolo hokejové extraligy. Kladno deklasovalo Vítkovice 8:1, Třinec si poradil se Spartou 5:3. Pardubice přetlačily Liberec 2:1 po samostatných nájezdech, po nich...
Velký obrat Sparty, ztráta Litvínova dál roste. Ve Vítkovicích zkolaboval fanoušek
Kompletní 43. kolo hokejové extraligy přineslo sedm zápasů. Sparta předvedla velký obrat v Karlových Varech a veze dva body za vítězství 4:3 po nájezdech. Liberec porazil Litvínov 4:1, Kladno zdolalo...
Od požáru auta vzplála skladová hala s papírem, torzo čeká demolice
Rozsáhlý požár skladové haly likvidují od rána hasiči v Plané u Českých Budějovic. Nikdo se nezranil. Hasiči vyhlásili třetí stupeň poplachu ze čtyř možných. Informovali o tom na síti X. Škoda na...
Strčila ji do igelitky, mlátila a bodala. Žena z TikToku řekla, proč utýrala kočku
Jihočeští policisté se zabývají otřesným případem možného týrání kočky, kdy mladá žena v bytě nacpala zvíře do igelitové tašky, házela s ním o zem, mlátila botou či píchala násadou. Podle informací...
Lékaři brzy propustí z nemocnice druhou z dívek, které se topily ve Vltavě
Dívka, která se v sobotu topila ve Vltavě v Českých Budějovicích, by mohla brzy opustit nemocnici. V řece skončily z dosud neznámých důvodů dvě dívky mladší 18 let. Jedna z nich v nemocnici v noci na...
Maskovaný lupič mířil na prodavačku v trafice zbraní, ze strachu mu dala peníze
Už tři týdny pátrají kriminalisté po maskovaném lupiči s blíže neurčenou zbraní, který přepadl provozovnu v Rudolfově na Českobudějovicku. Nyní zveřejnili kamerový záznam, na kterém je zachycený muž,...
Kolo si půjčíte za jízdenku na MHD. O sdílené bicykly se postará dopravní podnik
Díky své typické růžové barvě se prakticky nedají přehlédnout. V Českých Budějovicích fungují už přes deset let a využívají je tisíce lidí. Letos však Rekola, tedy sdílená kola, ulice krajského města...
Budvar opraví legendární Masné krámy. Pivo z nových píp poteče na Velikonoce
Patří mezi nejznámější restaurace v Českých Budějovicích. Masné krámy v Krajinské ulici nyní čekají úpravy interiéru, které je od poslední lednové neděle na více než dva měsíce uzavřou. Do Velikonoc...
Mezi chlapy je hokej silovější, to mě baví trochu víc, říká stříbrný junior Hoch
Tleskala mu zaplněná Budvar aréna. Dostal plaketu, zamával ochozům a zařadil se ke svým spoluhráčům. Před pátečním extraligovým utkáním s Plzní, nad kterou České Budějovice vyhrály 5:1, poděkovali...
Kössl už neřídí útulek, který založil. Zvířata budu odchytávat dál, ujišťuje
Útulek a odchytovou službu Animal Rescue už nebude řídit 56letý Vladimír Kössl. Zakladatel úplně neodchází. Zvířatům bude pomáhat dál. Na konci loňského roku však se svými kolegy oznámil zásadní...
Na Budějovicku vykolejila při posunu cisterna, vlaky u nehody musejí zpomalit
Ve Včelné u Českých Budějovic vykolejil v pátek kolem oběda nákladní cisternový vagon. Při incidentu se nikdo nezranil a nedošlo k úniku chemické látky.
VIDEO: Netekla voda, tak se sprchovali venku v mrazu. Hasiči z Týna jsou hitem
V pondělí zasahovali jihočeští hasiči u rozsáhlého požáru skladové haly v Plané u Českých Budějovic. Vyhlásili třetí stupeň poplachu ze čtyř možných, škodu na materiálu odhadli na 19 milionů. Mnohem...