Strčila ji do igelitky, mlátila a bodala. Žena z TikToku řekla, proč utýrala kočku

Dívka brutálně týrala kočku. Pochlubila se tím na sociální síti | foto: iDNES.tv

Matěj Svěrák
  17:48aktualizováno  18:30
Jihočeští policisté se zabývají otřesným případem možného týrání kočky, kdy mladá žena v bytě nacpala zvíře do igelitové tašky, házela s ním o zem, mlátila botou či píchala násadou. Podle informací iDNES.cz své trýznivé počínání, které kočka nakonec nepřežila, vystavila na sociální síť TikTok sama dvaadvacetiletá pachatelka činu ze Strakonicka.

Ztuhlé tělo zrzavé kočky mladá žena nejdříve vloží do igelitové tašky, zvíře se ale začne bránit a chce z pasti utéci. Dívka na to reaguje tak, že tašku pevně zavře a několikrát s ní hodí o podlahu.

Vstoupit do diskuse (7 příspěvků)

Policisté zastavili pojízdný vrak s platnou technickou, na autě našli 21 závad

Policisté zastavili v Jindřichově Hradci auto, které na silnice nepatří. Na...

Auto, které se sotva drželo na silnici a připomínalo spíš vrak než provozuschopný vůz, zastavili policisté v Jindřichově Hradci. Při prohlídce ve stanici technické kontroly pracovníci zjistili celkem...

Zemřela jedna z dívek, které se topily ve Vltavě. Druhá je ve vážném stavu

Příjezdová cesta byla na obou březích řeky silně zledovatělá. Policisté cestou...

Jedna ze dvou dívek, které se v sobotu večer topily v řece Vltavě u Trilčova jezu v Českých Budějovicích, zemřela. Druhá je ve vážném stavu na jednotce intenzivní péče. Z vody je zachraňovali...

Kladno zničilo Vítkovice, Litvínov slaví v derby. Třinec ve šlágru předčil Spartu

Kladenští hokejisté se radují z gólu.

Řadu atraktivních zápasů přineslo 41. kolo hokejové extraligy. Kladno deklasovalo Vítkovice 8:1, Třinec si poradil se Spartou 5:3. Pardubice přetlačily Liberec 2:1 po samostatných nájezdech, po nich...

Velký obrat Sparty, ztráta Litvínova dál roste. Ve Vítkovicích zkolaboval fanoušek

Karlovarský útočník Haralds Egle před bránou Jakuba Kováře ze Sparty

Kompletní 43. kolo hokejové extraligy přineslo sedm zápasů. Sparta předvedla velký obrat v Karlových Varech a veze dva body za vítězství 4:3 po nájezdech. Liberec porazil Litvínov 4:1, Kladno zdolalo...

Od požáru auta vzplála skladová hala s papírem, torzo čeká demolice

Požár skladové haly v Plané u Českých Budějovic. (12. ledna 2026)

Rozsáhlý požár skladové haly likvidují od rána hasiči v Plané u Českých Budějovic. Nikdo se nezranil. Hasiči vyhlásili třetí stupeň poplachu ze čtyř možných. Informovali o tom na síti X. Škoda na...

Dívka brutálně týrala kočku. Pochlubila se tím na sociální síti

Jihočeští policisté se zabývají otřesným případem možného týrání kočky, kdy mladá žena v bytě nacpala zvíře do igelitové tašky, házela s ním o zem, mlátila botou či píchala násadou. Podle informací...

19. ledna 2026  17:48,  aktualizováno  18:30

Lékaři brzy propustí z nemocnice druhou z dívek, které se topily ve Vltavě

Zásah policistů a kolemjdoucích u Trylčova jezu v Českých Budějovicích, kde se...

Dívka, která se v sobotu topila ve Vltavě v Českých Budějovicích, by mohla brzy opustit nemocnici. V řece skončily z dosud neznámých důvodů dvě dívky mladší 18 let. Jedna z nich v nemocnici v noci na...

19. ledna 2026

Maskovaný lupič mířil na prodavačku v trafice zbraní, ze strachu mu dala peníze

Muž zachycený na kamerovém záznamu by mohl policistům poskytnout informace...

Už tři týdny pátrají kriminalisté po maskovaném lupiči s blíže neurčenou zbraní, který přepadl provozovnu v Rudolfově na Českobudějovicku. Nyní zveřejnili kamerový záznam, na kterém je zachycený muž,...

19. ledna 2026  14:09

Kolo si půjčíte za jízdenku na MHD. O sdílené bicykly se postará dopravní podnik

Bikesharing využívá v Českých Budějovicích například i Kristýna Matlachová.

Díky své typické růžové barvě se prakticky nedají přehlédnout. V Českých Budějovicích fungují už přes deset let a využívají je tisíce lidí. Letos však Rekola, tedy sdílená kola, ulice krajského města...

19. ledna 2026  9:18

Velký obrat Sparty, ztráta Litvínova dál roste. Ve Vítkovicích zkolaboval fanoušek

Karlovarský útočník Haralds Egle před bránou Jakuba Kováře ze Sparty

Kompletní 43. kolo hokejové extraligy přineslo sedm zápasů. Sparta předvedla velký obrat v Karlových Varech a veze dva body za vítězství 4:3 po nájezdech. Liberec porazil Litvínov 4:1, Kladno zdolalo...

18. ledna 2026  15:50,  aktualizováno  21:12

Budvar opraví legendární Masné krámy. Pivo z nových píp poteče na Velikonoce

Masné krámy dostanou nový výčep, bar a interiérové tanky.

Patří mezi nejznámější restaurace v Českých Budějovicích. Masné krámy v Krajinské ulici nyní čekají úpravy interiéru, které je od poslední lednové neděle na více než dva měsíce uzavřou. Do Velikonoc...

18. ledna 2026  11:27

Zemřela jedna z dívek, které se topily ve Vltavě. Druhá je ve vážném stavu

Příjezdová cesta byla na obou březích řeky silně zledovatělá. Policisté cestou...

Jedna ze dvou dívek, které se v sobotu večer topily v řece Vltavě u Trilčova jezu v Českých Budějovicích, zemřela. Druhá je ve vážném stavu na jednotce intenzivní péče. Z vody je zachraňovali...

17. ledna 2026  21:37,  aktualizováno  18. 1. 10:43

Mezi chlapy je hokej silovější, to mě baví trochu víc, říká stříbrný junior Hoch

Útočník české hokejové dvacítky Štěpán Hoch (25) se před lotyšským brankářem...

Tleskala mu zaplněná Budvar aréna. Dostal plaketu, zamával ochozům a zařadil se ke svým spoluhráčům. Před pátečním extraligovým utkáním s Plzní, nad kterou České Budějovice vyhrály 5:1, poděkovali...

18. ledna 2026  8:36

Kössl už neřídí útulek, který založil. Zvířata budu odchytávat dál, ujišťuje

Vladimír Kössl s jedním ze psů svého útulku (12. ledna 2026)

Útulek a odchytovou službu Animal Rescue už nebude řídit 56letý Vladimír Kössl. Zakladatel úplně neodchází. Zvířatům bude pomáhat dál. Na konci loňského roku však se svými kolegy oznámil zásadní...

17. ledna 2026  10:34

Na Budějovicku vykolejila při posunu cisterna, vlaky u nehody musejí zpomalit

Při posunu ve Včelné vykolejila cisterna.

Ve Včelné u Českých Budějovic vykolejil v pátek kolem oběda nákladní cisternový vagon. Při incidentu se nikdo nezranil a nedošlo k úniku chemické látky.

16. ledna 2026  13:44

Policisté zastavili pojízdný vrak s platnou technickou, na autě našli 21 závad

Policisté zastavili v Jindřichově Hradci auto, které na silnice nepatří. Na...

Auto, které se sotva drželo na silnici a připomínalo spíš vrak než provozuschopný vůz, zastavili policisté v Jindřichově Hradci. Při prohlídce ve stanici technické kontroly pracovníci zjistili celkem...

16. ledna 2026  11:07

VIDEO: Netekla voda, tak se sprchovali venku v mrazu. Hasiči z Týna jsou hitem

Na stanici v Týně nad Vltavou netekla voda, tak se hasiči sprchovali venku na...

V pondělí zasahovali jihočeští hasiči u rozsáhlého požáru skladové haly v Plané u Českých Budějovic. Vyhlásili třetí stupeň poplachu ze čtyř možných, škodu na materiálu odhadli na 19 milionů. Mnohem...

16. ledna 2026  5:07

