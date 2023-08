Jevištní technologie je předpotopní, modernizace vyjde na desítky milionů

Divadlo tvoří dvě budovy, jedna patří městu a druhá Jihočeskému kraji.„Vnímáme, že tam je původní – mechanická – jevištní technologie, která je trošku předpotopní a náročná na obsluhu. My bychom tam rádi měli zařízení odpovídající 21. století. To znamená digitální zařízení obsluhované různými joysticky,“ uvedl táborský starosta Štěpán Pavlík.

Technologie zahrnuje veškeré tahové systémy, osvětlovací baterie, řídicí pulty a rozvaděče. Stávající ruční tahová zařízení nahradí motorická. Nový systém rozhrnování hlavní opony bude dovolovat rovněž regulaci rychlosti.

„Rekonstrukce se týká jak malého, tak velkého sálu, protože jak je známo, naše divadlo má architektonickou jedinečnost jednoho jeviště pro dva sály,“ připomněl mluvčí Divadla Oskara Nedbala Patrik Kučera.

Ulehčit dopravní obslužnost divadla, nakládky a vykládky dekorací a kulis pomůže plánované vybudování plošiny v Divadelní ulici. „Plošina o rozměru 21 metrů čtverečních umožní nájezd menších nákladních aut přímo do prostoru jeviště. I při vykládce standardních velkých dodávek a kamionů by měla značně urychlovat práci,“ sdělil Kučera.

Tábor zadal k vypracování projektovou dokumentaci za dva miliony korun. Připravená by měla být do konce roku a vzejde z ní časový harmonogram dalších prací. „Vzhledem k tomu, že jsme majitelé my jako město a Jihočeský kraj, tak jsme se domluvili, že bychom se o náklady na modernizaci podělili,“ uvedl Pavlík.

Bez krajských peněz to nepůjde

Zda bude na modernizaci dostatek prostředků, se obává ředitelka divadla Linda Rybáková. „Z kraje jsme ještě nedostali stanovisko, jestli na projekt budou peníze,“ podotkla k akci, která bude stát desítky milionů korun.

Veškeré práce podle odhadů zaberou čtyři až šest měsíců. „Část kulturního programu zahrne Divadelní léto v zahradě. Případně by bylo možné v době rekonstrukce využít prostor DON klubu,“ předeslal mluvčí Kučera.

Před čtyřmi lety Divadlo Oskara Nedbala rekonstruovalo divácký prostor, což stálo více než 30 milionů korun. Divadlo kvůli tomu tehdy zrušilo podzimní sezonu. Před koronavirovou pandemií ho ročně navštívilo až 60 tisíc diváků.

Táborské divadlo je komplexem, který tvoří původní pseudorenesanční divadelní budova z roku 1887 a sousedící empírový dům přestavěný v roce 1965. Má jedno jeviště se dvěma připojenými hledišti pro 350 a 650 diváků – proti společnému jevišti jsou postavená v pravém úhlu.

Starší budova patří městu a modernější vlastní Jihočeský kraj. Divadlo v minulém století proslavil pořad Možná přijde i kouzelník s Oldřichem Kaiserem a Jiřím Lábusem, který vysílala tehdejší Československá televize.