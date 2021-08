Ochotníci v Týně nad Vltavou slaví výročí a chystají opravu točny

Divadelní ochotníci v Týně nad Vltavou už sto let rozdávají pod širým nebem radost všem, kteří se přijdou podívat na některé z mnoha představení. Spolek Vltavan si letos připomíná významné výročí, kdy na venkovní scéně pojmenované po zdejší divadelní legendě Jeníku Švehlovi odehrál první kus.



Původně chtěli stovku oslavit, ale kvůli koronavirové situaci od větších akcí upustili.

„Bohužel toho moc pro letošní rok neplánujeme a spíše jsme se soustředili na to, abychom se stihli připravit na tuto letní sezonu. Museli jsme kvůli pandemii odsunout začátek zkoušek o měsíc a půl, bylo to velmi hektické,“ vysvětluje ředitel divadelní společnosti Vltava Ivan Sýkora.

Na to, že ochotníci ve dvacátých letech minulého století s venkovní scénou teprve experimentovali, měli vskutku velkorysé podmínky. Tehdejší divadlo pod širým nebem se rozprostíralo na místě dnešního fotbalového hřiště FK Olympie a zaujímala téměř 1 500 metrů čtverečních.

„Dokonce na ní stálo několik trvale umístěných kulis, mezi nimiž byly převážně domy,“ upřesňuje Sýkora.

Ještě dlouhé roky poté se v letních měsících herci setkávali s obecenstvem pod širým nebem. Tyto doby jsou už ale dávno pryč a vltavotýnští ochotníci už osmatřicátým rokem mohou využívat otáčivé hlediště, které si vybudovali svépomocí. Volba tehdy padla na Bedřichovy sady, kde dřív stával hrad.

„Nejprve jsme museli sehnat díly na stavbu kostry a poté je pořádně svařit. Na výstavbě se tehdy podíleli všichni členové spolku a do budování se zapojila i celá řada vltavotýnských závodů. Támhle nám půjčili bagr na hloubení díry, tuhle jsme zase dostali zdarma beton, někdo zase přispěl penězi a tak dále,“ vzpomínal před dvěma roky pro MF DNES tehdejší ředitel Vltavanu Milan Šesták.

Díky píli a ochotě všech zúčastněných mohl vzniknout unikátní projekt, tedy točna, kterou vlastní a provozuje amatérský spolek.

„Měli bychom být jediní ochotníci na světě, kteří něco podobného mají. Že to tady vůbec vzniklo, je podle mě tak trochu zázrak, protože v dnešní době by to nebylo skoro vůbec možné,“ dodal Šesták s tím, že tehdejší stavba ani neměla platné stavební povolení.

To však ochotníci získali, a to nejen na samotnou stavbu, ale i na její rekonstrukci, kterou v dohledné době mají v plánu.

„Musím přiznat, že se na hledišti začíná zub času projevovat stále více. V tuto chvíli máme v ruce studii od českobudějovického ateliéru A8000 a kromě stavebního povolení už máme na přestavbu povolení také od památkářů,“ popisuje Sýkora, jak daleko s přípravami jsou.

Největších úprav se dočká prostor pro diváky, který bude oproti současnému stavu vyvedený do větší výšky a zvýší se také jeho kapacita.

„Plánujeme zvednout počet míst o třicet na 250. Na rozdíl od Českého Krumlova zde ale nebudou klasické sedačky, ale lavice, jako doposud. Jiný bude také plášť točny, který by měl částečně fungovat jako zrcadlo, aby celá točna lépe zapadala do okolí,“ přibližuje Sýkora detaily rekonstrukce.

Jednají o finanční podpoře s krajem i městem

Dohromady by celková oprava s rozšířením měla vyjít na 20 milionů korun s tím, že čtvrtinou by mohl přispět Jihočeský kraj.

„Dlouhodobě s ním o podpoře jednáme. Pokud to vyjde, snad také získáme nějaký příspěvek od vltavotýnské radnice. Sami bychom na tak nákladnou akci neměli peníze,“ připouští současný ředitel spolku.

To potvrzuje také starosta Týna nad Vltavou Ivo Machálek, nicméně připouští, že částka zřejmě nebude tak vysoká jako v případě Jihočeského kraje.

„Nemůžeme si dovolit žádné milionové položky, ale určitě naše divadelníky podpoříme. O výši částky se bude s největší pravděpodobností rozhodovat až na jednom z příštích jednání zastupitelstva města,“ podotýká Machálek.

Ochotníci z Týna nad Vltavou si v jubilejním ročníku pro návštěvníky připravili premiéru Shakespearovy hry Sen noci svatojánské, která byla podle očekávání na všechny hrací dny vyprodaná. Velké prodeje vstupenek jsou podle ředitele Sýkory i na ostatní představení.

„Myslím si, že diváci nemají šanci poznat skluz, který jsme na jaře nabrali. Trochu mě však mrzí nevlídné počasí, kvůli němuž jsme museli doposud zrušit čtyři představení. To se pak bohužel projeví i na příjmech našeho spolku, musíme totiž vedle točny udržovat i Zámecké divadlo, kde zkoušíme v zimních měsících,“ připouští Sýkora s tím, že i tak očekává velmi dobrý rok.